Личный кабинет налогоплательщика ИП / БухСтрим

Личный кабинет ИП меняется и появляются новые функции. А впереди сдача декларации по УСН за 2023 год и новые функции кабинета нам в помощь. Поэтому самое время разобраться с личным кабинетом и провести по нему экскурсию.

Как попасть в личный кабинет налогоплательщика-ИП

Есть два способа. Первый способ — через логин и пароль к кабинету физлица. И мы это уже показывали в одном из наших выпусков когда показывали личный кабинет физического лица.

То есть если у вас уже есть данные для входа как физического лица, то через кабинет физического лица можно перейти в кабинет ИП. Это можно сделать с помощью левой панели в кабинете. И там же вы можете увидеть еще один вход: как самозанятого.

Второй способ — это с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Получают КЭП в налоговой.

Чтобы ее получить нужно подать заявление, записаться на прием и в назначенное время прийти и принести:

USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КЭП;

паспорт;

и СНИЛС.

Сам USB-носитель (токен) я, например, прямо купила в самой ФНС в автомате. Они там продавались.

И при наличии КЭП можно зарегистрировать кабинет ИП. При этом носитель подписи нужно подключить к компьютеру и следовать инструкции на сайте.

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Ну а теперь давайте зайдем в ЛК ИП. Буду все показывать на примере своего личного кабинета. Я захожу через физлицо. Мне так проще. Захожу в свой ЛК, используя логин и пароль. Логин — это ИНН.

Заходим в кабинет физлица. Слева есть меню где можно переключиться с ЛК физлица на ЛК ИП или самозанятого. Мы этой функцией воспользуемся сейчас и переходим в личный кабинет ИП.

В кабинете указана сверху система налогообложения. У меня -- УСН.

Также рядом есть значок писем и у меня в этом разделе есть непрочитанные сообщения. А также рядом значок для обращения за консультацией. Можно задать вопрос и он будет направлен в вашу налоговую инспекцию.

А что внутри?

Сверху есть раздел Актуальные уведомления ФНС. Тут можно познакомиться с актуальной информацией. Например, там сейчас есть информация про то как ИП уменьшить налог по УСН и ПСН на страховые взносы.

Ниже расположена сумма, которая сейчас есть на моем Едином налоговом счете. Что это за сумма?

Это сумма сальдо ЕНС, то есть средства, которые находятся на счете и никуда не распределены пока.

Во вкладке Платежи. Операции есть подробности движения по ЕНС. Так сейчас тут указано что начислено по расчету по страховым взносам за 2023 год 10 января 45 842,00 руб. Это фиксированные страховые взносы за 2023 год. При этом видно что последний платеж мною сделан в декабре в сумме 11 460, 50 руб. Я платила в прошлом году поквартально.

Напомню что в 2024 году сумма фиксированных взносов ИП за себя составляет за год 49 500 руб.

Эту сумму нужно платить в составе ЕНП на единый КБК единовременно или по частям. Главное - к крайнему сроку уплаты перечислить в бюджет всю установленную сумму взносов. Я буду опять платить поквартально и это будет 49500 / 4 = 12 375 руб. в квартал.

В рубрике Заявления есть следующие виды заявлений, которые можно оформить через личный кабинет ИП:

заявление о возврате;

заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности;

запрос справки о сальдо ЕНС;

запрос справки о принадлежности сумм ЕНП;

уведомление об исчисленных суммах и т. д.

Как пополнить ЕНС

Вернемся назад на главную страницу и обратим внимание что под суммой баланса есть кнопка Пополнить.

Пополнение ЕНС возможно тут же в личном кабинете через карту или через формирование квитанции на оплату.

Квитанцию можно сформировать на указанную сумму пополнения и оплатить ее в банке.

Отчетность

Вернемся к сумме на счете. Почему у меня на счете сейчас такая сумма положительного баланса? Да потому что я еще не сдала декларацию по УСН и это лежит сумма авансовых платежей в счет уплаты налога.

Напомню что срок сдачи декларации по УСН:

для организаций — 25 марта;

для ИП — 25 апреля.

То есть в течении года мы сдаем уведомления на авансы по единому налогу на УСН и перечисляем авансовые платежи, а по окончании года подаем декларацию. Вот тогда налоговая будет знать сколько по итогам года у меня надо списать с ЕНС. 28 апреля у меня спишут сумму налога.

Сейчас многие уже сдали декларацию по УСН. Но я не из таких и как студенты сдаю все в последний день. И я даже рада, что не успела еще сдать декларацию, так как налоговая меня порадовала новой функцией личного кабинета.

С 1 апреля 2024 года индивидуальные предприниматели смогут направлять налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика ИП. Об этом уже есть уведомление в личном кабинете.

Сейчас эта функция работает в тестовом режиме. С 1 апреля я собираюсь этой функцией воспользоваться.

Также тут появился перечень документов, доступных для отправки в личном кабинете ИП.

Через личный кабинет предприниматели смогут отправить декларации по УСН и по НДПИ, а также сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, которые подлежат уплате в виде разового и регулярных взносов.

Перечень деклараций в сервисе будет расширяться поэтапно: к 1 апреля индивидуальным предпринимателям будут доступны 20 форм налоговой отчетности.

Сформировать отчетность можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ» (или любой другой программой), а заверить декларацию квалифицированной электронной подписью. Полученный файл в формате .xml нужно отправить в налоговую через ЛК ИП.

Там же можно отслеживать статус камеральной проверки и получить документы, подтверждающие отправку деклараций и результат их обработки.

При этом перейти на программу «Налогоплательщик ЮЛ» также можно из своего личного кабинета ИП по ссылке Нужна помощь.

Какие еще есть функции в ЛК

Что еще сейчас есть в личном кабинете. Вернемся на главную страницу и зайдем в рубрику Жизненные ситуации.

В этой рубрике можно:

запросить справки и другие документы;

распорядиться переплатой;

изменить сведения об ИП;

сменить или уточнить систему налогообложения;

изменить персональные данные;

сформировать уведомление об исчисленных суммах и другое.

В рубрике Услуги. Сервисы можно увидеть как вас видит налоговая, отправить заявление на КЭП, воспользоваться налоговым калькулятором, а также посмотреть посмотреть информацию о ходе проведения камеральных проверок и другое.

В Ближайших событиях есть календарь предстоящих событий чтобы не пропустить ничего. Например, не пропустить сдачу расчета по форме 6-НДФЛ за прошлый год (если у ИП есть сотрудники), а также 28 числа уплатить НДФЛ и взносы за работников в бюджет.

Если все таки у вас еще есть вопросы, то можно воспользоваться обучающим туром. И вам покажут основные функции кабинета.

Таким образом, мы посмотрели всё в личном кабинете налогоплательщика Индивидуального предпринимателя.

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