Как компаниям с упрощенным учетом применять ФСБУ «Нематериальные активы»

Организациям, которые используют упрощенный учет, легче применять новый ФСБУ 14/2022 НМА, так как для них действует целый ряд послаблений. Расскажем, о каких преимуществах речь и кто имеет право ими воспользоваться.

С 2024 год стал обязательным новый федеральный стандарт бухучета — ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который меняет подходы к признанию и учету НМА.

Что в нем нового:

Вводится стоимостной лимит для НМА.

Вводится понятие малоценные НМА, затраты на приобретение, создание которых признаются расходами в периоде их осуществления.

Обязательная амортизация НМА у НКО. Ранее НКО НМА не амортизировали.

Введено понятие материального носителя. То есть вещей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Особенности применения ФСБУ НМА компаниями с упрощенным учетом

Организации имеют ряд послаблений, поэтому у них есть возможность более гибко применять новый стандарт. Например, сократить ряд процедур, которые связаны с оценкой, раскрытием и учетом НМА.

Компании с упрощенным учетом могут: использовать перспективный вариант перехода на ФСБУ 14/2022,

указывать информацию о НМА в бухучете в сокращенном объеме,

не проверять капитальные вложения на обесценение,

учитывать капвложения по цене, которая зафиксирована в документах поставщика (правообладателя),

при обмене брать их на учет по балансовой стоимости переходящих активов.

Какие еще нюансы есть в применении ФСБУ НМА

Несмотря на то, что применять ФСБУ 14/2022 компаниям с упрощенным учетом легче, но сам ФСБУ, как и шесть других, все равно достаточно сложный участок работы бухгалтера.

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