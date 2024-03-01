Бухгалтеры будут сдавать 78 отчетов / БухТуб

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Сегодня в выпуске:
С 20 февраля действуют новые коды по НДФЛ.
С маркетплейсов будут брать сбор с оборота в пользу Почты России.
Пошли требования о несоответствии данных в 6-НДФЛ и уведомлениях.
😱 Шок недели: бухгалтеры посчитали, сколько отчетов им надо сдавать в 2024 году и ужаснулись. ИП — тоже закупайтесь валерьянкой, пригодится!
Воинский учет на одного директора — поблажек нет.
ИП без работников тоже сдают уведомления.
Нельзя увольнять одиноких мам с детьми до 16 лет.
🚶🏻♀️БухТуб идет в народ: решили проверить, что будет, если начать переписываться с кем-то строчками из песни Бухгалтер. «Жертвой» стал один из авторов Клерка.
Подарки к праздникам: когда их не нужно облагать НДФЛ и взносами.
Сотрудники банков стали ездить по домам к клиентам.
Знаете, какая сфера в последние годы активно набирает обороты? Гособоронзаказ! Но ГОЗ — это не просто закупки, у него собственная законодательная база и особые правила, да и ответственность за выполнение заказа выше. Поэтому, чтобы стать специалистом по ГОЗ, надо пройти особое обучение. «Клерк» рекомендует курсы от ГИД по ГОЗ: производство и торговля. Станьте востребованным специалистом уже сегодня.
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Комментарии1
...при этом все продолжают работать ...в ед.числе за 50 тр, рискую имуществом и свободой. Или за 5000 в месяц с клиента с 1000+ операций в месяц.🤦♂️