Бухгалтеры будут сдавать 78 отчетов / БухТуб

Хотят ли бухгалтеры становиться главбухами? БухТуб идет в народ — мы спросили прохожих, знают ли они, кто руководит ФНС? Шок дня: сколько отчетов сдают бухгалтеры. И другие горячие вопросы и новости в бомбическом выпуске с Артемием Васевским.

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Сегодня в выпуске:

С 20 февраля действуют новые коды по НДФЛ.

С маркетплейсов будут брать сбор с оборота в пользу Почты России.

Пошли требования о несоответствии данных в 6-НДФЛ и уведомлениях.

😱 Шок недели: бухгалтеры посчитали, сколько отчетов им надо сдавать в 2024 году и ужаснулись. ИП — тоже закупайтесь валерьянкой, пригодится!

Воинский учет на одного директора — поблажек нет.

ИП без работников тоже сдают уведомления.

Нельзя увольнять одиноких мам с детьми до 16 лет.

🚶🏻‍♀️БухТуб идет в народ: решили проверить, что будет, если начать переписываться с кем-то строчками из песни Бухгалтер. «Жертвой» стал один из авторов Клерка.

Подарки к праздникам: когда их не нужно облагать НДФЛ и взносами.

Сотрудники банков стали ездить по домам к клиентам.

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Знаете, какая сфера в последние годы активно набирает обороты? Гособоронзаказ! Но ГОЗ — это не просто закупки, у него собственная законодательная база и особые правила, да и ответственность за выполнение заказа выше. Поэтому, чтобы стать специалистом по ГОЗ, надо пройти особое обучение. «Клерк» рекомендует курсы от ГИД по ГОЗ: производство и торговля. Станьте востребованным специалистом уже сегодня.

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