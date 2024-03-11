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Пять сервисов удаленной бухгалтерии для управления финансами

Сервисы онлайн-бухгалтерии созданы для того, чтобы упростить ведение учета, создание отчетности и сделать процесс управления финансами компании быстрее и проще. Разбираемся, как устроены разные программы, какие плюсы и минусы у них есть и как выбрать инструмент для себя.
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Пять сервисов удаленной бухгалтерии для управления финансами
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Программы удаленной бухгалтерии прекрасно подходят для работы с первичкой, ведения учета, расчета зарплаты, подготовки отчетности. Они автоматизируют процессы и позволяют нескольким пользователям удобно работать с базой даже на расстоянии. Все происходит в режиме реального времени, так что на руках у руководителя всегда актуальная информация. 

Однако сервис нужно выбирать, опираясь на особенности работы компании — количество сотрудников, систему налогообложения, операции, которые вы готовы автоматизировать. Отдельный плюс онлайн-сервисов в том, что в них всегда есть полезные инструкции подсказки, которые помогут даже тем, кто плохо понимает в учете и начинающим бухгалтерам.

Мы нашли 5 сервисов, которые могут облегчить работу бухгалтера.

Кнопка

Для кого: ИП и ООО на любой системе налогообложения. 

Какие услуги предлагает:

  • Сдача отчетов и расчет налогов.

  • Обработка первичной документации.

  • Расчет зарплаты и оформление документов для работников.

  • Эквайринг.

  • Консультации бухгалтеров.

  • Взаимодействие с ФНС.

Доступно 4 тарифа: Все просто, Лайт, Смарт, Плюс. Стоимость зависит от юридической формы (ИП или ООО), системы налогообложения, количества сотрудников и сферы работы, а также от выбранных функций. От 3 000 рублей до 42 900 рублей. 

Моё дело

Для кого: ИП и ООО на любых системах налогообложения.

Какие услуги предлагает:

  • Налоговая и бухгалтерская отчетность.

  • Электронная отправка отчетности в ФНС, ФСС, Росстат, ПФР.

  • Формирование счетов, актов, накладных, договоров.

  • Расчет и оптимизация налогов и взносов.

  • Поддержка бухгалтера в чате 24/7.

Доступно 4 тарифа: Эконом, Базовый, Базовый+, Премиум. Стоимость от 11 тыс. рублей в год.

Контур.Бухгалтерия

Для кого: ИП на УСН и ПСН, а также ООО на УСН и ОСНО с численностью сотрудников до 100 человек. 

Какие услуги предлагает:

  • Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности.

  • Учет первичных бухгалтерских документов, работа со счетами- фактурами, книгами покупок и продаж. 

  • Учет сотрудников, расчет зарплаты, больничных, отпускных, налоги и взносы, расчет дивидендов.

  • Проверка контрагентов.

  • Электронный документооборот.

На выбор 3 тарифа: «Зарплата» — для расчета зарплаты, интеграции с банками и составления отчетности по сотрудникам, «Оптимальный» и «Максимальный». Стоимость сервиса зависит не только от выбранного тарифа, но и от срока тарифного плана, региона, количества организаций на обслуживании. 

1С:Бизнес-Старт

Для кого: самозанятые, ИП и ООО на любых системах налогообложения с численностью сотрудников до 25 человек.

Какие услуги предлагает:

  • Выписка счетов, накладных и актов для покупателей.

  • Онлайн-обмен с банками.

  • Автозаполнение реквизитов по ИНН.

  • Формирование и отправка отчетности через интернет.

  • Учет доходов и расходов.

  • Расчет зарплаты.

  • Кадровый учет.

На выбор 4 тарифа: тариф для самозанятых — 1800 рублей в год, ИП без сотрудников — 6000 рублей в год, УСН и патент с сотрудниками — 7 800 рублей в год, ОСНО (НДС + сотрудники) — 10 200 рублей в год.

Сбер.Бизнес

Для кого: ИП и ООО на любых системах налогообложения. 

Какие услуги предлагает:

  • Оплата налогов.

  • Подготовка и сдача налоговой декларации.

  • Формирование первичных документов, выставление счетов. 

Операции подтверждаются в интернет-банке «СберБизнес».

Минимальный тариф для предпринимателей: ИП на УСН 6% без сотрудников платят 350 рублей в месяц, а если них есть расчетный счет в Сбербанке, то сервис для них будет бесплатным. 

Как работать с удаленной бухгалтерией

Онлайн-сервисы — хорошее подспорье для начинающих бухгалтеров или собственников малого бизнеса, которые хотят вести дела самостоятельно.

ПО автоматизирует ежедневные операции, берет на себя выполнение однотипных задач, но полностью доверить ему работу невозможно. Все равно нужно обладать базовыми знаниями в бухгалтерии — понимать принципы налогообложения, формирования отчетности, ведения учета в 1С.

Получить необходимую базу вы можете на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»!  

Это самый объемный курс «Клерка». Он создан для тех, кто никогда не соприкасался с работой бухгалтера, не владеет профессиональными инструментами и плавает в терминах, а также для новичков, которые уже начинали обучение, но так и не получили структурированные знания. 

Курс состоит из 40 глав, где вы пошагово получите все необходимые знания, чтобы стартовать в профессии сразу после итоговой аттестации. Вы начнете с самых азов, а в итоге научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет, работать в 1С и сдавать отчетность.

Трудно перечислить все, чему научат на курсе, но вот самое главное:

  • Узнаете, что такое двойная запись и зачем она нужна.

  • Какие существуют счета учета и как они работают.

  • Что такое ФСБУ, ЕНП, ЕНС, НДФЛ, РСВ и прочие аббревиатуры в бухгалтерии.

  • Чем отличаются бухгалтерский, налоговый и управленческий учет.

  • Освоите все необходимые для бухгалтера функции и формулы для работы в Excel и Google-таблицах.

  • Узнаете, как настроить и вести учет в 1С: Бухгалтерия 8.3.

  • Освоите расчет отпускных или больничных.

  • Узнаете, как рассчитать НДС и другие налоги, страховые взносы.

  • Изучите разные системы налогообложения и отчетность, которую нужно сдавать.

А по окончании обучения, мы поможем вам составить крутое резюме, внесем его в нашу базу, поможем подобрать релевантные вакансии и ответим на вопросы о поиске работы.

Программу курса мы составляли вместе с экспертами-практиками, которые рассказывают сложные моменты простым языком, с практическими примерами и заданиями, чтобы вы сразу отработали навыки. 

Сейчас записаться на курс можно со скидкой 63%, за 32 890 12 290 рублей!

Начать учиться

После обучения вы сможете

Как проходит обучение

Вы будете учиться по записанным заранее видеоурокам. Благодаря этому сможете заниматься по удобному графику и уделять курсу столько времени в день, сколько вам комфортно. 

Но это не значит, что вы будете учиться в одиночку. Мы будем поддерживать вас — вы всегда сможете задать преподавателям свои вопросы на онлайн-встречах или в закрытом чате. 

Не бойтесь задавать, казалось бы, совсем простые для экспертов, но сложные для вас, вопросы — мы рады помочь нашим новым коллегам влиться в профессию.

Какой документ дадите после обучения на курсе

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Когда вы сможете приступить к работе

После обучения у вас будет достаточно знаний, чтобы сразу устроиться на работу, а мы вам поможем!

  • Проанализируем резюме, дадим рекомендации. Узнаете, какое резюме точно привлечет внимание достойного работодателя.

  • Пообщаетесь с карьерным консультантом в чате. Сможете задавать вопросы про то, как дать старт новому витку в карьере.

  • Получите мастер-класс от карьерного консультанта. Посмотрите уникальное видеопособие, сделали его специально для участников курса.

Сейчас вы можете купить курс за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Научитесь вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги — станьте успешным и востребованным специалистом вместе с «Клерком».

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Клерк
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Пять сервисов удаленной бухгалтерии для управления финансами

Сервисы онлайн-бухгалтерии созданы для того, чтобы упростить ведение учета, создание отчетности и сделать процесс управления финансами компании быстрее и проще. Разбираемся, как устроены разные программы, какие плюсы и минусы у них есть и как выбрать инструмент для себя.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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