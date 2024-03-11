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Обзоры для бухгалтера

Фиксированные взносы ИП в 2024 году: сколько и как платить, как уменьшать налоги / БухСтрим

По фиксированным взносам ИП поступает очень много вопросов. Давайте разберемся: сколько надо платить, как платить и как уменьшить налоги.
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Фиксированные взносы ИП в 2024 году: сколько и как платить, как уменьшать налоги / БухСтрим

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Сегодня в выпуске

  1. Какую сумму страховых взносов должнф платить ИП.

  2. Пример расчета дополнительного взноса 1% с суммы дохода свыше 300 тыс. рублей.

  3. Когда нужно заплатить взносы за 2024 год.

  4. Как платить страховые взносы ИП.

  5. Как правильно уменьшить налог на УСН и патенте на взносы.

А еще ответы на самые горячие вопросы:

  • Надо ли подавать уведомление по фиксированным взносам или по взносу 1%?

  • Я все таки хочу знать КБК по фиксированным взносам. ФНС ведь будет разносить деньги с сальдо ЕНС на них, вдруг они потребуются для сверки?

  • А как же налоговая посчитает мой 1% взносов, если я не подаю уведомление?

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Клерк
Обзоры для бухгалтера

Фиксированные взносы ИП в 2024 году: сколько и как платить, как уменьшать налоги / БухСтрим

По фиксированным взносам ИП поступает очень много вопросов. Давайте разберемся: сколько надо платить, как платить и как уменьшить налоги.

Фиксированные взносы ИП в 2024 году: сколько и как платить, как уменьшать налоги / БухСтрим
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Владислав Савушкин
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✅Как взломать пароль в Excel? Какие формулы используются?
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Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

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Отчетность за I квартал 2024 года: когда и как сдавать
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igotosochi
Инвестиции

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Красный уголок бухгалтера

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отпускные

Индексацию зарплаты не всегда учитывают для расчета отпускных

Если в компании повысили зарплату, то в дальнейшем при расчете среднего заработка для отпуска надо учитывать эту индексацию. Но только не в том случае, если индексация была персональной.

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Как использовать процессуальные нарушения , чтобы уменьшить или полностью отменить доначисления.

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Иван Николов
Право

Землеустроительная документация: основы и значение

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Банки

Модульбанк запустил новый способ получения государственных льгот

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Фиксированные взносы ИП

Некоторые адвокаты должны платить фиксированные взносы по ОМС, даже если они пенсионеры без дохода

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Многозадачность не проблема: читатели «Клерка» теперь могут ближе познакомиться с работой CRM-сервисов

На «Клерке» появится новый блог, который будут вести специалисты ПланФикс — компании, которая занимается разработкой системы управления взаимоотношениями с клиентами.

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