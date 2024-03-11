Фиксированные взносы ИП в 2024 году: сколько и как платить, как уменьшать налоги / БухСтрим

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Сегодня в выпуске
Какую сумму страховых взносов должнф платить ИП.
Пример расчета дополнительного взноса 1% с суммы дохода свыше 300 тыс. рублей.
Когда нужно заплатить взносы за 2024 год.
Как платить страховые взносы ИП.
Как правильно уменьшить налог на УСН и патенте на взносы.
А еще ответы на самые горячие вопросы:
Надо ли подавать уведомление по фиксированным взносам или по взносу 1%?
Я все таки хочу знать КБК по фиксированным взносам. ФНС ведь будет разносить деньги с сальдо ЕНС на них, вдруг они потребуются для сверки?
А как же налоговая посчитает мой 1% взносов, если я не подаю уведомление?
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