Фиксированные взносы ИП в 2024 году: сколько и как платить, как уменьшать налоги / БухСтрим

✅Как взломать пароль в Excel? Какие формулы используются?

Сейчас в интернете можно без проблем скачать форму управленческой отчетности или фин.модель в Excel. Проблематично бывает разобраться в том, как технически функционируют эти файлы. Какие формулы используются? Потому что часто на таких файлах Excel стоит пароль. Пароль, который мы с вами будем взламывать. Поехали.