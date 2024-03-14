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Пошаговая инструкция: как перейти на новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Составили простой порядок действий, который поможет быстро и без проблем начать применять новый стандарт.
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Пошаговая инструкция: как перейти на новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Google DeepMind/pexels

Начиная с 2024 года бухгалтеры должны вести учет нематериальных активов в соответствии с новым стандартом. Как это сделать и с чего начать? Чтобы было проще разобраться, мы собрали все необходимые задачи и разделили их на 4 этапа. 

Этап 1. Инвентаризация

В первую очередь вы должны проверить — какие нематериальные активы остались по данным бухгалтерского учета.

Обратите внимание на следующие счета:

  • 04 «Нематериальные активы»;

  • 05 «Амортизация нематериальных активов»;

  • 08 «Вложения во внеоборотные активы» – по субсчетам;

  • 97 «Расходы будущих периодов»;

  • Забалансовых счетах для учета лицензионных договоров (в соответствии с ПБУ 14/2007 неисключительные права по лицензионным договорам не являются НМА).

Большая часть бухгалтеров учитывала лицензионные договоры на забалансовых счетах и платежи по ним отражали в составе расходов текущего периода или (в зависимости от вида платежей) растягивали и кидали на расходы будущих периодов.

Также необходимо проверить, нет ли у вас нематериальных активов, которые фактически существуют, но не отражены в бухгалтерском учете.

Этап 2. Классификация по группам

Классификация по группам:

  • 1-я группа: Были НМА – Остались НМА, Были КВ в НМА – Остались КВ в НМА;

  • 2-я группа: Были НМА – Стали не НМА, Были КВ в НМА – стали не КВ в НМА;

  • 3-я группа: Не были НМА – Стали НМА;

  • 4-я группа: Не были НМА – Не стали НМА.

Например, смотрим на 04 счет, там были НМА и смотрим, проверяем признаки.

Признаки у нас перечислены в пункте 4, но ими не ограничивается, обратите внимание. Так как НМА приходуются по капитальным вложениям, а капитальные вложения – другой федеральный стандарт, в котором также есть требования для признания капитальных вложений. Поэтому предписания из 26-го, мы просто добавляем и тоже проверяем.

Первая группа – нематериальные активы могут остаться и все признаки будут соблюдены. Этот же порядок по капитальным вложениям. Были КВ в НМА и остались, если все соблюдено.

Вторая группа, если признаки не соблюдены, то они перестают быть нематериальными активами и больше не являются капитальными вложениями.

Третья группа – например, смотрим 97 счет «Расходы будущих периодов» и проверяем наличие признаков. Они не были НМА либо, если критерии соблюдены и стали НМА. Если признаки не соответствуют, то они НМА не признаются.

Этап 3. Выбор способов перехода, учета конкретных НМА, внесение изменений в УП

С учетом анализа всех показателей, которые могут повлиять на выбор способа, вносим все, отражаем все выбранные способы учета по нематериальным активам в соответствии с новым НМА в учетную политику.

Важно отметить, что нельзя выбрать способ перехода, основываясь просто на желании или исходя из того, что его будет проще применять. При подборе способа учитывается много факторов, нюансов, поэтому выбирать нужно, опираясь на условия и обстоятельства в конкретной организации.

Этап 4. Внесение изменений в бухгалтерский учет в соответствии с положениями измененной УП

Необходимо отразить все корректировки, которые будут связаны с пересчетом в связи с переходом на новый порядок в бухгалтерских регистрах и бухгалтерской отчетности.

Как разобраться во всех нюансах новых ФСБУ 

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