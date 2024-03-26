🔥 Открываем доступ к топовым экспертным материалам IV Всероссийской бухгалтерской конференции

Эксперты-практики рассказали об изменениях в налоговом и трудовом законодательстве, пояснили, как составить грамотный отчет, к которому ФНС и носа не подточит, как подготовиться к выездным налоговым проверкам, чтобы вас не заподозрили в дроблении и чего ждать бухгалтерам в 2024 году. Мы выбрали самые популярные лекции и включили их в новый онлайн-курс.

Проверенные специалисты с большим опытом работы, актуальные лекции, которые пригодятся каждому бухгалтеру уже сегодня — все это о материалах IV Всероссийской бухгалтерской конференции.

Масштабное событие прошло 14 марта в Москве. Оно объединило сотни профессионалов по всей стране — кто-то смог прийти и лично пообщаться со спикерами, у других была возможность участвовать онлайн. Но главное не формат, а то, как подробно эксперты разобрали нововведения и сразу дали рекомендации — как применять эти знания.

На конференции выступили топовые спикеры.

Нюансы работы п о новым правилам налогообложения (НДФЛ, налог на прибыль, НДС, ЕНС, тарифы страховых взносов) разъяснила ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов Надежда Самкова.

Топ-претензий ФНС в 2024 году перечислил управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник Владислав Каминский . Отдельно эксперт остановился на теме новых проверок по самозанятым.

О том, как работать с бухгалтерской отчетностью в 2024 году , как на нее влияют ФСБУ, какую информацию об аренде нужно раскрывать, рассказала к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко .

В 2024 году изменился МРОТ, подход к расчету минимальной зарплаты, правила оплаты сверхурочных, пособий, компенсаций. Немало в этом поспособствовала судебная практика. Подробно тему выплат сотрудникам раскрыла кандидат экономических наук, ведущий спикер России по теме зарплаты, автор книги «Заработная плата» Елена Воробьева.

Именно эти выступления вошли в новый онлайн-курс «Главное для бухгалтера-2024: ЕНС, НДФЛ, законное дробление, отчетность»

У вас будет время спокойно изучить все лекции — курс в комфортном темпе можно пройти за месяц. Вы успеете погрузиться в детали, получите экспертные рекомендации и советы по практическому применению в работе изменений.

Онлайн-курс — это доступный и удобный формат обучения. Учиться можно без диплома бухгалтера и без переплаты за документы.

Вам не нужно ждать старта нового потока — все материалы будут доступны сразу после оплаты. Вы сами определяете темп обучения и свой график.

Благодаря тестам вы также самостоятельно можете отслеживать свой прогресс. Однако это не означает, что мы оставим вас. На протяжении всего обучения вы сможете задавать вопросы нашим специалистам, мы поможем вам разобраться в любой теме и справиться с трудностями.

Что в программе

В программу вошли 4 топовых доклада от самых популярных спикеров «Клерка», о которых мы рассказали в начале. Вы узнаете не только о том, какие изменения произошли, но и как они отразятся на работе бухгалтера и что надо изменить в документах, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Всего в программе 20 видеоуроков, конспекты со скринами и тесты для самопроверки, которые помогут вам отслеживать ваш прогресс.

Как проходит обучение

После обучения вы получите

Когда вы пройдете курс, мы выдадим вам официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит получение актуальных знаний по изменениям в налогообложении на 2024 год. Такой сертификат будет дополнительным преимуществом вашего резюме и портфолио.

Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс за 5 450 рублей вместо 13 625 рублей!

Купить курс

Задача Клерка — упростить вашу работу. Больше 22 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь!