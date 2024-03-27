🔥Три новых онлайн-курса + один вебинар об изменениях 2024 года! Актуальное обновление подписки Клерк.Премиум

В 2024 году в налоговое законодательство РФ внесли более 150 поправок, изменились правила расчета зарплаты и пособий, не осталась без внимания отчетность. Мы записали сразу несколько программ обучения, чтобы во всех деталях разобрать работу с нововведениями.

Вы уже, наверняка, столкнулись с новыми правилами работы. Например, когда вам пришлось разбираться в новом ФСБУ «Нематериальные активы» или со стандартом «Инвентаризация» перед составлением годовой отчетности, с новыми нормами заполнения КУДиР и декларации по УСН, менять кадровые документы из-за решений Конституционного суда и т.д.

Все 7 ФСБУ занимают более 200 страниц сложного канцелярского текста! На покорение такой вершины можно полжизни потратить или просто посмотреть несколько видеоуроков с профессионалами.

Вместо траты сил и времени на поиск разъяснений, используйте свою возможность получить все необходимые ответы в курсах и вебинарах.

Экспресс-обучение на каждом курсе длится всего месяц, а если у вас и этого времени нет, то выбирайте вебинар по всем изменениям 2024 года.

Топ-3 онлайн-курса — как определиться с программой

Преимущество онлайн-курсов в том, что они дают вам полную свободу в обучении. Вам не нужен диплом бухгалтера, не надо ждать старта следующего потока — вы получите доступ ко всем материалам сразу после оплаты.

В программу входят видеоуроки, конспекты со скринами, чтобы вы могли в любой момент заглянуть в них и освежить в памяти основные тезисы. Кроме этого, вы сможете проходить тесты для закрепления знаний. Мы дадим вам шаблоны документов, покажем, как заполнять каждую форму без ошибок.

В программу входят 30 видеоуроков, текстовые материалы и тесты, в конце обучения вас ждет аттестационный тест. После того, как вы подтвердите свои знания, мы выдадим вам официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.

На курсе вы узнаете, какие поправки внесены в НК РФ, новый порядок уплаты НДФЛ, ознакомитесь с новыми правилами в учете и научитесь применять ФСБУ.

Цена: 5 100 рублей вместо 12 650 рублей. Купить

Чтобы создать лучший онлайн-курс по зарплате, мы пригласили кандидата экономических наук, ведущего спикера России по теме расчетов с работниками, автора книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях, Елену Воробьеву.

Вы узнаете, как работать с новым МРОТ, все новации в НДФЛ, страховых взносах, новое в расчете зарплаты, больничных, отпускных, пособий, про расчеты с дистанционщиками и нерезидентами.

Цена: 5 450 рублей вместо 10 990 рублей. Купить

На IV Всероссийской конференции бухгалтеров прозвучало много интересных докладов от спикеров, которые разобрали детали нововведений на реальных примерах из собственной практики.

Мы решили, что из выступлений получится отличный курс и выбрали самое лучшее и интересное.

Цена онлайн-курса: 5 450 рублей вместо 13 625 рублей. Купить

Все эти материалы вы можете получить бесплатно в подписке Клерк.Премиум!

Подписаться

Для тех, кто хочет посмотреть выступления всех лекторов (в том числе по самозанятым, воинскому учету, кадровым трендам …) мы подготовили запись конференции в виде 9-часового вебинара «Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024».

Больше полезного материала в подписке Клерк.Премиум

Мы следим за изменениями в законодательстве, и как только выходит очередное обновление, сразу делаем его разбор. Если тема обширная — записываем вебинар с экспертом, на котором обсуждаем изменения и отвечаем на ваши вопросы.

С подпиской Клерк.Премиум у вас будет возможность не только быть в курсе текущих нововведений. Вы сможете подтянуть знания, необходимые для выполнения ежедневных задач.

Вы можете использовать экспертные разборы, мини-курсы в формате видеоуроков с конспектами и тестами для самопроверки, поучаствовать в живом вебинаре или, если в ближайшее время вебинара по вашей теме нет, найти подходящий в архиве.

Кроме этого, у вас есть доступ к онлайн-курсам, после которых вы получите сертификат об обучении. Если вам нужно срочно найти нормативный документ, бланк или шаблон, воспользоваться калькулятором для расчета пени или отпуска, вы можете обратиться к справочно-правовой системе «Клерка».

С дополнительной услугой в подписке Клерк.Премиум вы можете безлимитно задавать вопросы нашим экспертам в Клерк.Консультациях. Ответ получите в течение суток.

Сейчас можно оформить годовую подписку на Клерк.Премиум всего за 9 900 рублей!

Оформить подписку

Задача Клерка — упростить вашу работу. Больше 22 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь!