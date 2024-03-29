Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

В апреле вступают в силу сразу несколько поправок в налоговое законодательство и валютное регулирование. Разбираемся в главных нововведениях в сфере внешней торговли.

Экспортеры из ЕАЭС, которые продают свои товары в онлайн-магазинах, должны будут платить НДС

В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, по которому экспортеры из стран Евразийского экономического союза, не являющиеся налоговыми резидентами России, но продающие свою продукцию физлицам в РФ, должны будут уплачивать НДС.

Когда экспортер из ЕАЭС реализует товар на основе договора комиссии, поручения или агентских договоров, налоги рассчитывает и уплачивает посредник. Если купля-продажа осуществляется напрямую между иностранным поставщиком и физическим лицом в России, то продавцы должны уплачивать налог самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика.

Правило вступит в силу 1 июля 2024 года.

Банк России разрешил не отчитываться банку, если сумма сделки меньше 1 млн рублей

ЦБ разрешил российским компаниям не предоставлять в банки, которые их обслуживают, документы по международным сделкам, если их сумма не превышает 1 млн рублей. Пока такой привилегией пользуются лишь организации, у которых сумма сделки не превышает 600 тыс. рублей.

Новые правила о смягчении режима валютного контроля начнут работать с 1 апреля 2024 года.

Кроме этого, российские компании освобождаются от обязанности передавать в обслуживающий банк перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают передвижение товаров на территории ЕАЭС.

Эту информацию банки смогут самостоятельно получать от ФТС в электронном виде.

В международных расчетах теперь можно использовать цифровые финансовые активы

11 марта Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет российским экспортерам и импортерам рассчитываться по зарубежным контрактам с помощью цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Последние могут быть использованы как встречное предоставление по внешнеторговым сделкам между резидентами и нерезидентами РФ.

К ЦФА относятся электронные аналоги ценных бумаг, финансовых инструментов, которые существуют в информационной системе. Кроме этого, в электронный формат можно перевести привычные финансовые инструменты (неэмиссионные ценные бумаги, облигации) или долги третьих лиц.

Контролировать использование ЦФА будет Банк России. Он сможет выставлять условия для отдельных валютных операций или вводить запрет на проведение сделки. Кроме того, за ЦБ остается право запрашивать информацию о бенефициарных владельцах у представителя, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск.

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