Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

В апреле большая часть вебинаров посвящена проверкам: налоговым, новым проверкам межведомственных комиссий, которые проверят соблюдение ТК и работу с самозанятыми, а также разбираемся, как отвечать на требования ФНС и заполнять декларацию по НДС за 1 квартал.

Для тех, кто уже порядком устал от всего этого бедлама — ищем варианты смены профессии и масштабируем свое дело.

Вы можете смотреть каждый вебинар отдельно (есть платные и бесплатные), а можете купить абонемент на целый месяц и сэкономить 1 395 рублей.

Все вебинары апреля за 999 руб.

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 999 руб.

После того, как вебинар прошел, вы можете посмотреть его запись. Сейчас в архиве почти 700 записей прошедших трансляций.

Вебинары бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.