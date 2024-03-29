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Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.
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Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

В апреле большая часть вебинаров посвящена проверкам: налоговым, новым проверкам межведомственных комиссий, которые проверят соблюдение ТК и работу с самозанятыми, а также разбираемся, как отвечать на требования ФНС и заполнять декларацию по НДС за 1 квартал.

Для тех, кто уже порядком устал от всего этого бедлама — ищем варианты смены профессии и масштабируем свое дело.

Вы можете смотреть каждый вебинар отдельно (есть платные и бесплатные), а можете купить абонемент на целый месяц и сэкономить 1 395 рублей.

Все вебинары апреля за 999 руб.

Все о проверках в 2024 году

Тема вебинара

Цена, руб.

Дата

Время

Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику

бесплатно

2 апреля

14:00

Отвечаем на требования из ИФНС после отчетности

399

3 апреля

15:00

Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом

399

4 апреля

15:00

Будет амнистия по дроблению бизнеса? Что важно знать уже сейчас

399

8 апреля

11:00

Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда

399

23 апреля

15:00

Как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках. Советы адвоката

399

26 апреля

11:00

Еще 4 важных вебинара апреля

Тема вебинара

Цена, руб.

Дата

Время

Электронные транспортные накладные. Практическое руководство по внедрению

бесплатно

3 апреля

11:00

Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы

бесплатно

4 апреля

11:00

НДС: сдаем декларацию за 1 квартал. Что изменилось

399

9 апреля

15:00

Где взять деньги для масштабирования бизнеса?

бесплатно

16 апреля

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 999 руб.

После того, как вебинар прошел, вы можете посмотреть его запись. Сейчас в архиве почти 700 записей прошедших трансляций.

Вебинары бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

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ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Маркировка товаров

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
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С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

41
Клерк
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
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Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

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УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

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Константин Чупырь
Выездные налоговые проверки

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Трудовые отношения

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

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Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

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Обзоры для бухгалтера

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

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Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
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НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

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Налог на имущество физических лиц

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

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Управление персоналом

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

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