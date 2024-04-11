👩🏻‍🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос

Какие элементы онлайн-курса помогают сделать обучение максимально полезным и эффективным? Расскажем вам, на что обратить внимание при выборе курса. А вы помогите стать нам еще лучше — ответьте, что для вас в обучении самое главное, чего вам не хватает в курсах для бухгалтера?

Итак, что должно быть в хорошем курсе и по каким параметрам его нужно выбирать.

1. Обучение должно быть ориентировано на практику

Голая теория студенту точно не поможет. Особенно, когда речь идет о бухгалтерии, финансах и налогах.

Важно, когда лектор на практике разбирает порядок отражения конкретных операций, рабочие ситуации, с которыми столкнется студент, когда начнет применять знания на практике, перечисляет ошибки и объясняет, как их не допускать, и как исправить, если они все же возникли.

Идеально, если к курсу прилагаются шаблоны, образцы, таблицы и другие материалы, которые студент и после окончания обучения сможет использовать.

2. Информация в курсе должна подаваться в разных форматах

Двух одинаковых людей не существует, информацию каждый воспринимает по своему. Кому-то для восприятия материала важно видеть и слышать преподавателя. Кому-то нужно перечитать конспект лекции целиком или по частям, чтобы все пройденное лучше отложилось в голове. Еще лучше, когда конспект вам предоставляют для скачивания, не приходится пересматривать видео с тетрадкой и ручкой.

Отлично, когда материал изложен не просто красиво, но и наглядно: таблицы, схемы, короткие пошаговые инструкции в дополнение к развернутому рассказу, памятки, любой качественный дополнительный визуал, который поможет усвоить новые знания.

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3. В курсе есть проверочные работы и тесты

Прослушать теорию, разобрать примеры расчетов, узнать, как действовать в определенных ситуациях — безусловно важно. Но еще важнее закрепить эти знания на практике.

Тесты помогают проверить, вся ли информация правильно усвоена, нет ли пробелов, которые требуется заполнить. Практические задачи — поломать голову, но сразу разобраться с применением полученных знаний на практике, чтобы рабочие ситуации не застали врасплох.

Задачи на расчет налогов, заполнение первичных документов, отчетных форм, ввод операций в программу — важные элементы курса, которые позволят полноценно отработать новые навыки.

4. Есть обратная связь

Студенты, которые готовы учиться онлайн, — это люди с хорошим уровнем самодисциплины. Но и у них бывают моменты сомнений, тревоги, и бытовые ситуации, которые приводят к спаду мотивации. Чтобы студенты не бросали прохождение курса на полпути, обучение должен сопровождать куратор.

Не менее важно, чтобы на любые вопросы, которые возникают в процессе усвоения материала, студенты оперативно получали ответы. Отлично, когда эксперт всегда на связи, например, оперативно отвечает в чате.

5. Курс постоянно обновляется и совершенствуется

Можно один раз и навсегда создать курс по вязанию, например. Но обучение в сфере бухучета, налогов, кадров, права, не может не меняться.

Такие курсы требуют постоянного обновления: меняется законодательство, вводят новые правила, требования, запреты. Важно, чтобы вся информация в курсе всегда была актуальной. Например, если курс для бухгалтера по расчету налогов датирован 2022 годом, обучаться на нем нет смысла — он устарел.

Но одной актуализации мало. Важно, чтобы онлайн-школа учитывала просьбы и пожелания обучающихся, дорабатывала, дополняла курс новой информацией и транслировала новости об изменениях будущим студентам.

Согласитесь, вам будет важно сразу увидеть на странице курса, что в него включены все новые правила текущего года, и, к примеру, что он дополнен уроками по работе в 1С по просьбам слушателей.

Все эти параметры мы учли при разработке онлайн-курсов на «Клерке»! Еще больше возможностей дают курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

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Но мы не останавливаемся на достигнутом. Помогите нам стать еще лучше. Пройдите опрос, пишите свои рекомендации и отзывы в комментариях .

Что для вас важно в онлайн-курсах? Вы можете выбрать несколько вариантов ответов. Качественное видео, возможность слушать и видеть лектора Письменные конспекты, доступные для скачивания Возможность пройти тестирование Общение с преподавателем (онлайн-встречи, консультации, вопросы в чатах) Документ, подтверждающий обучение (сертификат, удостоверение, диплом) Практическая часть, например, чтобы в курсе были примеры с пошаговым заполнением отчетов Практика в 1С (доступ к программе во время обучения) Больше дополнительных материалов - шаблонов, таблиц, образцов документов и т.п. Срок обучения Срок доступности курса после его прохождения Свой вариант в комментариях Проголосовать Проголосовали 3 человека

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