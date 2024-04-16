Зарабатывай с «Клерком». Реферальная программа Клерк.Партнер

Да-да, теперь и у нас появилась собственная реферальная программа. Вы можете рекомендовать наши курсы и вебинары и получать доход.

Как стать партнером «Клерка» за три шага

Регистрируйтесь на Клерк.Партнер.

Выбирайте оффер с интересующим курсом или вебинаром.

Делитесь партнерской ссылкой со своими коллегами и друзьями.

После того, как они оплатят обучение, вы получите вознаграждение в размере 10% с каждой сделки!

Кто может стать партнером «Клерка»?

Любой пользователь сайта Клерк.ру, зарегистрировавшийся в программе, может стать партнером.

Выгоднее всего участие в реферальной программе будет для бухгалтера, кадровика, аутсорсера, предпринимателя, консультанта по налогам и других специалистов, коллеги, клиенты, знакомые и друзья которых могут заинтересоваться нашими курсами и вебинарами.

Также партнерство выгодно блогерам, чья аудитория — предприниматели, руководители компаний, бухгалтеры и кадровики.

📖 Образовательные курсы, особенно те, которые упираются в сферу интересов автора блога и подходят его аудитории, будут очень привлекательны для новых подписчиков и читателей. Блогеры имеют возможность предлагать своей аудитории качественный и полезный контент, при этом получать вознаграждение от продажи этих курсов.

Например, по вашей реферальной ссылке купили курсы и вебинары «Клерка» на 30000 рублей в месяц, вы заработали 3000 рублей в месяц, которые выводятся на ваш счет.

👩‍💼 Кроме дополнительного заработка, участие в реферальной программе позволяет блогерам укрепить свою экспертность и доверие со стороны аудитории. Предлагая курсы, разработанные профессионалами, экспертами-практиками, блогеры демонстрируют свое знание и умение выбирать качественный контент. Это помогает повысить доверие аудитории и укрепить репутацию.

🤝 Предлагая своей аудитории, как экспертный блогер, образовательные курсы «Клерка», вы становитесь долгосрочным надежным партнером для нас.

Чтобы участие в проекте было максимально удобным и выгодным, мы предусмотрели возможность оплаты картой по реферальной ссылке, чтобы ваши коллеги и друзья, могли почти мгновенно приступить к обучению.

Предлагая качественные образовательные курсы своей аудитории, блогеры могут не только помочь своим читателям развиваться, но и создать для себя стабильный и доходный бизнес в сфере онлайн-образования. Стать партнером

Почему ваши курсы и вебинары будут покупать?

Клерк.ру уже более 22 лет помогает бухгалтерам, кадровикам, юристам, предпринимателям в их работе. Нас хорошо знают и любят. Ежемесячно наш сайт посещает 7 млн уникальных пользователей. У нашего обучающего центра есть лицензия от Министерства образования.

На «Клерке» можно учиться в удобном формате:

На онлайн-курсах с получением сертификата. У нас 55 онлайн-курсов и мы регулярно создаем новые.

На курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации с получением диплома или удостоверения соответственно. Эти документы заносятся в государственный реестр и доступны для ознакомления работодателям. Таких курсов у нас 24 и мы собираемся расширить эту линейку и начать обучение по новым направлениям.

На вебинарах — быстрый формат обучения, когда можно также задать вопросы спикеру и сразу получить на них ответы. Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров, а доступных для просмотра записей эфиров более 700.

Любой бухгалтер, руководитель, кадровик, юрист, предприниматель найдет для себя что-то полезное среди наших продуктов для обучения. Мы приглашаем только топовых спикеров-практиков, профи, с опытом не менее 10 лет, знакомых аудитории.

Я не умею продавать, боюсь не смогу ничего заработать

Вам не придется ничего продавать. Реферальная программа хороша тем, что работает, как источник пассивного дохода.

Например, вы общаетесь с коллегой-бухгалтером, который плохо разбирается в расчете заработной платы, вы рекомендуете курс «Клерка» по этой теме — даете коллеге реферальную ссылку. Бухгалтер получает полезные и нужные ему в работе знания, а вы — дополнительный доход.

Или вы читаете чат в телеграм и видите, что у начинающего бухгалтера очень много вопросов по учету, ему нужна помощь опытных коллег — даете ему реферальную ссылку на подписку Клерк.Премиум с онлайн-курсами, вебинарами и консультациями. Бухгалтер получает экспертную поддержку, а вы — снова дополнительный доход.

Вы даже можете просто разместить ссылку в своем блоге, в профиле в ВК, в сторис или на своем канале в телеграм. Везде, где ею смогут воспользоваться ваши подписчики. И программа сама будет работать на вас.

Готовы стать партнером «Клерка»? Тогда вперед!

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