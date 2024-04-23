🛒Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок

Не пропустите бесплатный урок, который откроет вам глаза на новые возможности для бухгалтеров. Это ваш шанс поднять свою профессиональную квалификацию на новый уровень и значительно увеличить доход!

Открытый урок «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» пройдет уже 23 апреля в 17:00 мск! Вместе с экспертом обсудим, как рост числа селлеров и изменения в законодательстве могут стать вашим шансом на увеличение дохода.

Вы научитесь всему — от управления налогами до эффективной работы с документами на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Понимание новых правил поможет вам оптимизировать налоговые отчисления и улучшить учет, что непременно приведет к увеличению доходов.

Ведущая урока — Елена Ярушкина, известный эксперт в области бухгалтерии маркетплейсов, которая помогла уже тысячам бухгалтеров улучшить их профессиональные навыки.

На открытом уроке вы узнаете:

Какие изменения в законодательстве вступают в силу в 2024 году и как они повлияют на вашу работу.

Секреты эффективного использования личных кабинетов на крупнейших маркетплейсах.

Распространенные ошибки бухгалтеров и способы их избежания.

Присоединяйтесь к нашему открытому уроку «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» и будьте в числе первых, кто узнает о ключевых изменениях в законодательстве.

Записаться сейчас Оставьте заявку в форме ниже, и мы забронируем вам место на открытом уроке. Записаться на открытый урок «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» 23 апреля в 17:00 мск Отправить

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