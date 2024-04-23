🛒Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок

Открытый урок «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» пройдет уже 23 апреля в 17:00 мск! Вместе с экспертом обсудим, как рост числа селлеров и изменения в законодательстве могут стать вашим шансом на увеличение дохода.
Вы научитесь всему — от управления налогами до эффективной работы с документами на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Понимание новых правил поможет вам оптимизировать налоговые отчисления и улучшить учет, что непременно приведет к увеличению доходов.
Ведущая урока — Елена Ярушкина, известный эксперт в области бухгалтерии маркетплейсов, которая помогла уже тысячам бухгалтеров улучшить их профессиональные навыки.
На открытом уроке вы узнаете:
Какие изменения в законодательстве вступают в силу в 2024 году и как они повлияют на вашу работу.
Секреты эффективного использования личных кабинетов на крупнейших маркетплейсах.
Распространенные ошибки бухгалтеров и способы их избежания.
Присоединяйтесь к нашему открытому уроку «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» и будьте в числе первых, кто узнает о ключевых изменениях в законодательстве.
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Записаться на открытый урок «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году»
23 апреля в 17:00 мск
Помните, что количество мест ограничено, поэтому не откладывайте регистрацию на последний момент!
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