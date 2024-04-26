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Как вести учет ВЭД в 2024 году: изменения, документация и налоги

Бухгалтерский учет ВЭД фиксирует все действия, которые связаны с экспортом, импортом товаров, капитала или услуг, а также там отражается статус важных документов — это контракты, налоговые и таможенные декларации, инвойсы и т. д.
Как вести учет ВЭД в 2024 году: изменения, документация и налоги
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бухгалтер, который специализируется на ведении сделок по ВЭД, должен хорошо разбираться в таможенном регулировании, знать валютное законодательство, в том числе ориентироваться на порядок налогообложения в странах, с которыми ведет сотрудничество.

Проведение операций с иностранными организациями регулируется законом ФЗ Nº173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2013 г. При проведении денежных операций по внешнеэкономической деятельности нужно опираться на инструкцию Банка России Nº181-И от 16.08.2017. 

В чем особенность учета ВЭД

  • В работе используются разные режимы налогообложения в зависимости от вида деятельности и объемов дохода.

  • Отдельные правила подготовки документов при обороте иностранной валюты, в том числе учет возможных валютных рисков. 

  • Надо учитывать специфические выплаты, связанные с импортом и экспортом товаров и услуг — таможенный сбор, пошлины и т. д.

  • Регистрация, внесение правок в учредительные документы.

  • Обязательный контроль и отчетность по факту денежных поступлений, заключение и исполнение контрактов с иностранными контрагентами согласно требованиям международного законодательства и законодательства РФ.

Конвертация рубля в иностранную валюту производится по курсу, который актуален на момент фактической оплаты выставленного счета или получения средств от партнера по сделке. Однако все курсовые разницы, которые возникают в процессе проведения сделки, также должны быть отражены в бухучете. 

При ввозе продукции из-за границы нужно правильно рассчитать их себестоимость, в которую входят:

  • Затраты на оплату труда представителя и доставку.

  • Расходы на уплату таможенных пошлин.

  • Цена товара.

НДС: нюансы расчета 

После того, как товар прибыл в РФ к нему применяются российские нормы налогообложения. Сумма НДС рассчитывается с учетом группы импортируемого товара. Однако важно не забывать, что НДС начисляется на ту стоимость товара, которая стоит в таможенной декларации, а также на сумму таможенных пошлин.

Сложность представляет сама специфика налогообложения отдельных групп товаров, (нормативные требования ст. 151 НК РФ) ввозимых в страну и отправляемых на экспорт.

При экспорте товаров с территории России со ставкой НДС 0% необходимо предоставить в ИФНС ряд документов (контракт с покупателем, таможенная декларация и др.) в течение 180 дней со дня отправки товара, как указано в ст. 165 НК

Ввозной НДС составляет 20%. Таможенную пошлину нужно оплатить за каждый ввезенный товар. Ее размер определяет код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), который присваивается каждому виду товара.

Чтобы успешно пройти таможенный контроль уплатить НДС и таможенные пошлины стоит еще до старта таможенной очистки товаров. Это поможет ускорить процесс таможенного оформления и уменьшить расходы за простой транспортного средства на территории таможни.

Весь ввозной НДС принимается к вычету, а таможенные пошлины и акцизы учитываются в стоимости товаров и списываются как расходы по мере их продажи конечному потребителю.

О чем нужно помнить при учете ВЭД

  • Все документы составляются на двух языках.

  • Необходимо формировать и сдавать в срок дополнительные документы для прохождения валютного контроля в банке.

  • При утверждении себестоимости иностранных товаров могут возникать трудности из-за разницы в курсах, учета пошлин и налогов. 

  • Нужно составлять налоговую отчетность по платежам иностранным контрагентам.

  • Правильно составить и учесть инвойс международного образца, который передает продавец покупателю в качестве требования оплаты за товары или услуги.

Какие штрафы и наказания предусмотрены за нарушения учета ВЭД

Если бухгалтер вовремя не заметит и не примет в работу изменения в законодательстве, то во всей цепочке сопутствующих сделке документах будут неточности. Это может привести к спорам с поставщиками, сотрудниками таможни, срыву контрактов и проблемам с проверяющими. 

К слову, ошибки в ведении ВЭД грозят серьезными штрафами и пенями — что выливается во вполне весомую сумму. 

Штрафы за нарушение бухгалтерского сопровождения ВЭД:

  • Просрочка получения оплаты по внешнему торговому контракту — от 40 до 150 тыс. руб.

  • Нарушение временных сроков оформления паспорта сделки — 40-50 тыс. руб., при повторном нарушении — до 150 тыс. руб.

  • При отсутствии уведомления банка об открытии заграничного счета — 5-10 тыс. руб. для ИП, от 80 тыс. до 1 млн руб.

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