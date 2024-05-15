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Бухгалтеры

🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!

Пользуйтесь всеми сервисами «Клерка» год, а заплатите, как за полгода. Купите подписку «Клерк.Премиум» на 12 месяцев, получите доступ к закрытым материалам — разборам законов, онлайн-курсам, справочно-правовой системе, вебинарам со скидкой 40%, а также 2 экспертные консультации в подарок!
🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подписка «Клерк.Премиум» — это набор инструментов, необходимых для каждого бухгалтера. На онлайн-курсах вы сможете освоить новые участки, повысить квалификацию, чтобы продолжать профессиональный развитие, улучшать качество своей работы и подниматься по карьерной лестнице. 

С помощью вебинаров и разборов законов, которые выходят каждый день, вы будете в курсе последних изменений, чтобы оперативно внедрять их в работу.

Благодаря подписке вы не только узнаете новое, но и сможете структурировать имеющиеся знания, вспомните то, что успели забыть, узнаете, как оптимизировать работу над рутинными задачами, чтобы уделять больше времени другим более интересным делам.

Кроме этого, подписка содержит много справочной информации, там вы найдете актуальные нормативные акты, законы, разъяснения, формы и шаблоны для заполнения. Вам не придется ничего искать в интернете — все уже под рукой.

Новое в подписке «Клерк.Премиум»: 2 консультации эксперта в подарок!

Консультация — эксклюзивный ответ эксперта по конкретной задаче или проблеме.

Вместе с годовой подпиской вы получите:

  • Две бесплатные консультации специалистов по налогообложению, аудиту, бухгалтерскому и налоговому учету, праву, 1С, торговле на маркетплейсах и т. д.

  • Доступ к базе консультаций — это база уже готовых экспертных ответов на вопросы бухгалтеров. Бухгалтеры сталкиваются с однотипными ситуациями, и многие проблемы уже рассмотрены нашими специалистами. Вы сможете читать ответы на более чем 20 тыс. заданных вопросов.

Вы найдете уникальные случаи из практики бухгалтеров, узнаете, как стоит поступать в подобных ситуациях, предотвратите типичные ошибки.

Сейчас подписка на год стоит столько же, сколько на полгода! Купите подписку за 15 590 рублей вместо 20 900 рублей.

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Оплатить можно либо одним счетом, либо в рассрочку и долями!

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Питере открылся сезон фонтанов, в Америке поймали аллигатора голыми руками, а врач объяснил, кому нельзя есть шашлык

Подготовили обзор главных событий дня — 27 апреля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

2 мая заканчивается налоговая декларационная кампания

До этого момента физлицам, ИП, нотариусам, адвокатам и частнопрактикующим специалистам нужно подать в ФНС декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2023 год.

Клерк
Бухгалтеры

Обзор сервиса «Клерк.Консультации»: как задать вопрос и на какие темы отвечают эксперты

Есть вопросы? Задайте их экспертам «Клерка»! Вы можете задать 1, 10 или 30 вопросов про налоги, учет, 1С, кадры, работу на маркетплейсах или праву, и уже через несколько часов получите развернутый ответ от наших специалистов. Мы поможем вам быстро решить проблему любой сложности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
ВЭД

Половина платежей из России в Китай проходит через посредников

Банки КНР опасаются работать с российскими предпринимателями из-за рисков попасть под вторичные санкции США. В итоге бизнес отправляет платежи через посредников, которые просят несколько тысяч долларов.

Декретный отпуск

👍 Увеличат размер декретных для уволенных женщин. Нынешнее пособие не отвечает его целям, говорит эксперт

Минтруд начал разработку проекта с поправками в закон о детских пособиях. Увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных при ликвидации компании или закрытии ИП.

Дробление бизнеса

Как ФНС находит компании с искусственным дроблением бизнеса

Узнайте больше о том, на каком основании налоговые инспекторы могут сделать вывод о дроблении бизнеса. Это поможет предпринимателям защитить себя и свое дело.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Валютные операции

Кабмин на год продлил требования о продаже валютной выручки

Экспортерам увеличили срок зачисления валютной выручки на счета в российских банках до 120 дней.

Софья Ручко
Обзоры для бухгалтера

Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса

Для многих людей телеграм сейчас — не просто мессенджер, а еще и доступный источник информации. Здесь можно прочитать актуальные новости, получить советы от экспертов, узнать секреты успешных людей. Сделала подборку самых полезных и интересных бизнес-каналов для МСП.

Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса
Клерк
Бухгалтеры

🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!

Пользуйтесь всеми сервисами «Клерка» год, а заплатите, как за полгода. Купите подписку «Клерк.Премиум» на 12 месяцев, получите доступ к закрытым материалам — разборам законов, онлайн-курсам, справочно-правовой системе, вебинарам со скидкой 40%, а также 2 экспертные консультации в подарок!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бизнес-планирование

68% сотрудников планируют рабочие задачи в блокнотах

Большинство россиян ведет заметки в бумажном виде, тогда как электронными планировщиками пользуются 36% сотрудников.

Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как подготовить бизнес к продаже. 6 шагов

Чтобы продать готовый бизнес, недостаточно опубликовать объявление: нужно подготовить отчеты, описать процессы, разобраться с товарными остатками.

Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовые отношения

Вправе ли компания принять кандидата на бесплатную стажировку

Работу со студентами организуют многие большие компании. Для будущих молодых специалистов они предлагают практику — в период каникул или перед сессией. Но в обиходе есть еще один термин «стажировка». Зачастую работодатели предлагаю ее на небольшое время кандидатам — чтобы оценить деловые качества, соответствие поставленным задачам. Но вправе ли компания взять соискателя на временную бесплатную стажировку?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Аренда

На майские праздники россияне забронировали 225 тысяч посуточных объектов: расценки

По сравнению с прошлым годом в сервисе «Авито Путешествия» стало на 30% больше объявлений о посуточной аренде жилья.

НДС

За баллы Озона селлеры должны платить НДС

Маркетплейс «Озон» начисляет селлерам баллы за скидки покупателям и затем списывает эти баллы для оплаты услуг площадки. Если баллов больше, чем стоимость услуг, разницу Озон компенсирует селлеру. Это доход, облагаемый НДС.

Интернет и IT

Иностранцам запретят покупать сим-карты через интернет

Иностранцам разрешат покупать сим-карты только по биометрии, а операторам запретят заключать договоры об оказании услуг связи с иностранцами через интернет. Их сим-карты будут привязаны к коду мобильного устройства.

СберРешения
Страховые взносы

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году

Малый и средний бизнес вправе применять льготные тарифы для исчисления страховых взносов. Как рассчитать размер страховых взносов в 2024 году для малого и среднего предпринимательства, тарифы, сроки уплаты — обо всем расскажем подробнее.

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году
Обучение для бухгалтеров

В России для финансистов запустят аналог международного экзамена CFA

Специалисты по финансам не могут продлить международные сертификаты и сдать экзамен его получение. Чтобы этого избежать, российские ассоциации запустят пилотный проект с аналогом сертификации CFA.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Виктория В
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские

Последний рабочий день перед майскими праздниками, длинная рабочая неделя. Время тянется медленно. Зато завтра уже выходные и их четыре. Будем готовить шашлык

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские
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Интересные материалы

Самозанятые

💭 Названы признаки злоупотребления самозанятыми. Налоговые оценивают реальность договоров и ищут притворность, поясняет юрист

Из тех компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, около 4% имеют признаки незаконной минимизации зарплатных налогов.