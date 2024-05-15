🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!

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Подписка «Клерк.Премиум» — это набор инструментов, необходимых для каждого бухгалтера. На онлайн-курсах вы сможете освоить новые участки, повысить квалификацию, чтобы продолжать профессиональный развитие, улучшать качество своей работы и подниматься по карьерной лестнице.

С помощью вебинаров и разборов законов, которые выходят каждый день, вы будете в курсе последних изменений, чтобы оперативно внедрять их в работу.

Благодаря подписке вы не только узнаете новое, но и сможете структурировать имеющиеся знания, вспомните то, что успели забыть, узнаете, как оптимизировать работу над рутинными задачами, чтобы уделять больше времени другим более интересным делам.

Кроме этого, подписка содержит много справочной информации, там вы найдете актуальные нормативные акты, законы, разъяснения, формы и шаблоны для заполнения. Вам не придется ничего искать в интернете — все уже под рукой.

Новое в подписке «Клерк.Премиум»: 2 консультации эксперта в подарок!

Консультация — эксклюзивный ответ эксперта по конкретной задаче или проблеме.

Вместе с годовой подпиской вы получите: Две бесплатные консультации специалистов по налогообложению, аудиту, бухгалтерскому и налоговому учету, праву, 1С, торговле на маркетплейсах и т. д.

Доступ к базе консультаций — это база уже готовых экспертных ответов на вопросы бухгалтеров. Бухгалтеры сталкиваются с однотипными ситуациями, и многие проблемы уже рассмотрены нашими специалистами. Вы сможете читать ответы на более чем 20 тыс. заданных вопросов.

Вы найдете уникальные случаи из практики бухгалтеров, узнаете, как стоит поступать в подобных ситуациях, предотвратите типичные ошибки.

Сейчас подписка на год стоит столько же, сколько на полгода! Купите подписку за 15 590 рублей вместо 20 900 рублей.

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