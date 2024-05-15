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Бухгалтеры

Обзор сервиса «Клерк.Консультации»: как задать вопрос и на какие темы отвечают эксперты

Есть вопросы? Задайте их экспертам «Клерка»! Вы можете задать 1, 10 или 30 вопросов про налоги, учет, 1С, кадры, работу на маркетплейсах или праву, и уже через несколько часов получите развернутый ответ от наших специалистов. Мы поможем вам быстро решить проблему любой сложности.
Обзор сервиса «Клерк.Консультации»: как задать вопрос и на какие темы отвечают эксперты
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Каким бы опытным специалистом вы ни были, даже профи сталкиваются со сложностями. Это могут быть нововведения, в которых вы не успели разобраться, нестандартная ситуация, в которой вы оказались впервые — действовать нужно незамедлительно, времени искать правильный ответ и решение уже нет. 

Обратитесь к экспертам «Клерка» и получите ответ в течение 3-х часов! 

«Клерк.Консультации» — это быстрая помощь от квалифицированных специалистов! Вы можете записаться на одну консультацию или выбрать пакет из 10 или 30 консультаций. 

На какие темы можно задавать вопросы

Мы пригласили специалистов с многолетним опытом в разных областях: налогообложение, аудит, бухгалтерский и налоговый учет, право, работа в 1С, охрана труда, зарплата, торговля на маркетплейсах и т. д. Они помогут найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. 

Как выглядит сервис внутри

Вы можете выбрать тему или посмотреть решенные вопросы, написав его в строке поиска или указав тег.

По кнопке Мои вопросы вы перейдете в форму, где сможете описать свою проблему и отправить вопрос экспертам

Насколько подробно и быстро отвечают специалисты «Клерка» 

Наши эксперты отвечают на вопросы из разных отраслей, даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере.

Эксперты дают подробные ответы, указывая законы и нормативные акты, на которые они ссылаются, давая рекомендации.

Какого формата могут быть вопросы

Вы можете обратиться, например, если хотите быстро уточнить формулу для расчета или правила заполнения отчета. Эксперт оперативно даст ответ, чтобы вам не пришлось заново погружаться в детали и разбираться в нюансах.

Подписчица попросила помочь с расчетом:

  • ИП совмещает УСН Д-Р и Патент

  • Доходы за год - 1 000 000 р.

  • Расходы за год - 240 000 р.

  • Патент за год стоимость - 18 720 р.

  • Доход за год по виду

    деятельности попадающему

    на патент - 2 000 000 р.

Правильно сделала расчет 1% свыше 300 тр? Сомневаюсь в правильности расчета:

  • УСН Д-Р: (1 000 000 - 300 000)*1% = 7 000 р

  • Патент: (18720/0,06 - 300000)*1% = 120 р.

Уже через 6 минут эксперт ответила и подсказала правильную формулу:

Как выбрать тариф «Клерк.Консультаций»

Вы можете записаться на одну консультацию или выбрать пакет из 10 или 30 консультаций. 

Если вы выбираете пакет, то получаете доступ к базе из 20 тыс. готовых консультаций. Здесь вы найдете уникальные случаи из практики бухгалтеров, узнаете, как стоит поступать в подобных ситуациях, предотвратите типичные ошибки.

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Если вас беспокоит только одна тема, и вы хотите проконсультироваться только по ней, то выбирайте разовую консультацию за 1 500 рублей.

Если у вас накопилось много вопросов, или вы перешли на новый участок, начали работать в новом направлении, и вам часто нужны советы, то выбирайте пакет из 10 консультаций. 

Сейчас вы можете оплатить 10 консультаций за 13 500 рублей вместо 15 000 рублей!

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Клерк
Бухгалтеры

Обзор сервиса «Клерк.Консультации»: как задать вопрос и на какие темы отвечают эксперты

Есть вопросы? Задайте их экспертам «Клерка»! Вы можете задать 1, 10 или 30 вопросов про налоги, учет, 1С, кадры, работу на маркетплейсах или праву, и уже через несколько часов получите развернутый ответ от наших специалистов. Мы поможем вам быстро решить проблему любой сложности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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