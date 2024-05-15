Обзор сервиса «Клерк.Консультации»: как задать вопрос и на какие темы отвечают эксперты

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Какого формата могут быть вопросы

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Подписчица попросила помочь с расчетом: ИП совмещает УСН Д-Р и Патент

Доходы за год - 1 000 000 р.

Расходы за год - 240 000 р.

Патент за год стоимость - 18 720 р.

Доход за год по виду деятельности попадающему на патент - 2 000 000 р. Правильно сделала расчет 1% свыше 300 тр? Сомневаюсь в правильности расчета: УСН Д-Р: (1 000 000 - 300 000)*1% = 7 000 р

Патент: (18720/0,06 - 300000)*1% = 120 р.

Уже через 6 минут эксперт ответила и подсказала правильную формулу:

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