Что меняется с новым ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»: правила заполнения, коды и регламент

В марте Минфин утвердил новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который вступит в силу уже в январе 2025 года. Разбираемся, какие новации нас ждут и что изменится в правилах составления отчетности.

Минфин опубликовал приказ от 04.10.2023 № 157н об утверждении нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который будет регламентировать правила составления бухотчетности.

Вместо них будет единый нормативный акт – ФСБУ 4/2023.

Об этом новом ФСБУ рассказывает Минфин в информационном письме от 26.03.2024 № ИС-учет-50.

Что устанавливает ФСБУ 4/2023:

состав и содержание информации, раскрываемой в бухотчетности (ранее это определялось ПБУ 4/99, Положением № 34н, приказом № 66н);

состав приложений к балансу и отчету о финрезультатах и состав приложений к балансу и отчету о целевом использовании средств (ранее – определялись ПБУ 4/99, приказом № 66н);

состав промежуточной бухотчетности (ранее – определялся ПБУ 4/99);

образцы форм бухотчетности (ранее – определялись приказом № 66н);

условия достоверности бухотчетности (ранее – определялись ПБУ 4/99, Положением № 34н).

Какие строки и коды будут в новой форме баланса по ФСБУ 4/2023

Сейчас коды строк для баланса утверждены в приложении 4 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н. С 2025 года коды строк будут в приложении 10 к ФСБУ 4/2023.

Бухгалтерский баланс — 1000

Итого внеоборотных активов — 1100

Гудвил — 1105

Нематериальные активы — 1110

Результаты исследований и разработок — —

Нематериальные поисковые активы — 1130

Материальные поисковые активы — 1140

Основные средства — 1160

Инвестиционная недвижимость — 1160

Доходные вложения в материальные ценности — —

Финансовые вложения — 1170

Отложенные налоговые активы — 1180

Прочие внеоборотные активы — 1190

Итого оборотных активов — 1200

Запасы — 1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям — 1220

Дебиторская задолженность — 1230

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) — 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты — 1250

Прочие оборотные активы — 1260

Баланс (актив) — 1600

Итого капитал — 1300

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) — —

Уставный капитал / Паевый фонд (в некоммерческой организации) — 1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров — —

Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций / Целевой капитал (в некоммерческой организации) — 1320

Целевые средства (в некоммерческой организации) — 1330

Переоценка внеоборотных активов — —

Накопленная дооценка внеоборотных активов — 1340

Добавочный капитал (без переоценки) — —

Добавочный капитал (без накопленной дооценки) — 1350

Резервный капитал — —

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (в некоммерческой организации) — 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — —

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (в некоммерческой организации) — 1370

Долгосрочные заемные средства — 1410

Отложенные налоговые обязательства — 1420

Оценочные обязательства — —

Долгосрочные оценочные обязательства — 1430

Прочие долгосрочные обязательства — 1450

Итого долгосрочных обязательств — 1400

Краткосрочные заемные обязательства — 1510

Краткосрочная кредиторская задолженность — 1520

Доходы будущих периодов — 1530

Оценочные обязательства — —

Краткосрочные оценочные обязательства — 1540

Прочие краткосрочные обязательства — 1550

Итого краткосрочных обязательств — 1500

Баланс (пассив) — 1700

В упрощенном балансе, когда показатели идут обобщенно, по-прежнему надо будет ставить тот код, который соответствует показателю с наибольшим удельным весом.

Как заполнить «шапку» баланса

В частности, в «шапке» бухотчетности, в том числе упрощенной, должны быть такие данные:

отчетный период;

наименование организации с указанием организационно-правовой формы;

ИНН;

адрес организации;

форма собственности;

подлежит ли бухотчетность обязательном аудиту (если подлежит – наименование аудиторской организации, ее ИНН и ОГРН);

подлежит ли бухотчетность утверждению (если подлежит – наименование органа, который ее утвердил).

Конкретно в балансе еще должны быть такие данные:

отчетная дата или отчетный период;

наименование организации;

формат значений (тыс. руб.).

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