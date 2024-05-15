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Что меняется с новым ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»: правила заполнения, коды и регламент

В марте Минфин утвердил новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который вступит в силу уже в январе 2025 года. Разбираемся, какие новации нас ждут и что изменится в правилах составления отчетности.
Что меняется с новым ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»: правила заполнения, коды и регламент
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Минфин опубликовал приказ от 04.10.2023 № 157н об утверждении нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который будет регламентировать правила составления бухотчетности. 

Сейчас за это отвечают 3 документа: 

Вместо них будет единый нормативный акт – ФСБУ 4/2023.

Об этом новом ФСБУ рассказывает Минфин в информационном письме от 26.03.2024 № ИС-учет-50.

Что устанавливает ФСБУ 4/2023:

  • состав и содержание информации, раскрываемой в бухотчетности (ранее это определялось ПБУ 4/99, Положением № 34н, приказом № 66н);

  • состав приложений к балансу и отчету о финрезультатах и состав приложений к балансу и отчету о целевом использовании средств (ранее – определялись ПБУ 4/99, приказом № 66н);

  • состав промежуточной бухотчетности (ранее – определялся ПБУ 4/99);

  • образцы форм бухотчетности (ранее – определялись приказом № 66н);

  • условия достоверности бухотчетности (ранее – определялись ПБУ 4/99, Положением № 34н).

Какие строки и коды будут в новой форме баланса по ФСБУ 4/2023

Сейчас коды строк для баланса утверждены в приложении 4 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н. С 2025 года коды строк будут в приложении 10 к ФСБУ 4/2023.

  • Бухгалтерский баланс — 1000

  • Итого внеоборотных активов — 1100

  • Гудвил — 1105

  • Нематериальные активы — 1110

  • Результаты исследований и разработок — —

  • Нематериальные поисковые активы — 1130

  • Материальные поисковые активы — 1140

  • Основные средства — 1160

  • Инвестиционная недвижимость — 1160

  • Доходные вложения в материальные ценности — —

  • Финансовые вложения — 1170

  • Отложенные налоговые активы — 1180

  • Прочие внеоборотные активы — 1190

  • Итого оборотных активов — 1200

  • Запасы — 1210

  • Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям — 1220

  • Дебиторская задолженность — 1230

  • Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) — 1240

  • Денежные средства и денежные эквиваленты — 1250

  • Прочие оборотные активы — 1260

  • Баланс (актив) — 1600

  • Итого капитал — 1300

  • Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) — —

  • Уставный капитал / Паевый фонд (в некоммерческой организации) — 1310

  • Собственные акции, выкупленные у акционеров — —

  • Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций / Целевой капитал (в некоммерческой организации) — 1320

  • Целевые средства (в некоммерческой организации) — 1330

  • Переоценка внеоборотных активов — —

  • Накопленная дооценка внеоборотных активов — 1340

  • Добавочный капитал (без переоценки) — —

  • Добавочный капитал (без накопленной дооценки) — 1350

  • Резервный капитал — —

  • Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (в некоммерческой организации) — 1360

  • Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — —

  • Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (в некоммерческой организации) — 1370

  • Долгосрочные заемные средства — 1410

  • Отложенные налоговые обязательства — 1420

  • Оценочные обязательства — —

  • Долгосрочные оценочные обязательства — 1430

  • Прочие долгосрочные обязательства — 1450

  • Итого долгосрочных обязательств — 1400

  • Краткосрочные заемные обязательства — 1510

  • Краткосрочная кредиторская задолженность — 1520

  • Доходы будущих периодов — 1530

  • Оценочные обязательства — —

  • Краткосрочные оценочные обязательства — 1540

  • Прочие краткосрочные обязательства — 1550

  • Итого краткосрочных обязательств — 1500

  • Баланс (пассив) — 1700

В упрощенном балансе, когда показатели идут обобщенно, по-прежнему надо будет ставить тот код, который соответствует показателю с наибольшим удельным весом.

Как заполнить «шапку» баланса

В частности, в «шапке» бухотчетности, в том числе упрощенной, должны быть такие данные:

  • отчетный период;

  • наименование организации с указанием организационно-правовой формы;

  • ИНН;

  • адрес организации;

  • форма собственности;

  • подлежит ли бухотчетность обязательном аудиту (если подлежит – наименование аудиторской организации, ее ИНН и ОГРН);

  • подлежит ли бухотчетность утверждению (если подлежит – наименование органа, который ее утвердил).

Конкретно в балансе еще должны быть такие данные:

  • отчетная дата или отчетный период;

  • наименование организации;

  • формат значений (тыс. руб.).

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