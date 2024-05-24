Три вопроса по ЕНС в 2024 году, которые волнуют бухгалтеров

Собрали популярные вопросы по теме ЕНС с ответами экспертов сервиса «Клерк.Консультации».

С начала 2024 года эксперты «Клерка» дали больше 3 тысяч ответов в сервисе «Клерк.Консультации». В среднем пользователи задают около 10 вопросов в месяц, но в отчетный период количество запросов всегда возрастает.

Мы выбрали самые частые вопросы, с которыми обращались пользователи по теме ЕНС, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про справку об остатке на ЕНС

Вопрос № 1. У ИП Налоговая с ЕНС списала деньги. Какую справку надо заказать (по ТКС), чтобы увидеть за что списана данная сумма? Где можно посмотреть, в случае чего и для чего заказать данные справки?

Ответ эксперта: полный перечень справок приведене в таблице:

Бланк Какая информация в бланке Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (КНД 1120502) Остаток на ЕНС на начало периода. Поступления и списания (с указанием даты, суммы, КБК, КПП, ОКТМО, срока уплаты), конечное сальдо ЕНС Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525) Не все операции списания и распределения сумм ЕНП, а лишь итоговые (агрегированные) суммы по каждому налогу в пределах 1 дня Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС (КНД 1160082) Данные с детализацией задолженности Документ позволяет узнать, есть ли задолженность и по каким платежам Сведения о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС (КНД 112051) Подтверждает наличие или отсутствие у него долга по состоянию на конкретную дату Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов пеней штрафов, процентов (КНД 1120101) Информация о том, исполнены обязательства по налогам или нет Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП (КНД 1160070) Отражает сумму начисленных налогов, пеней, штрафов и процентов, поступление на ЕНС и распределение в уплату налогов, суммы задолженности и переплаты. Акт сверки можно запрашивать по всем КБК или в разрезе отдельных налогов. Документ может быть сформирован за один год, поэтому для получения актов сверки за несколько лет надо делать запросы отдельно за каждый год.

Закажите справку о принадлежности сумм (агрегированные данные).

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про ОКТМО в отчетах

Вопрос № 2. ИП (регистрация в Москве) УСН 6% + патент в г. Рязани, сотрудники в Рязани. С каким ОКТМО подавать уведомления, декларацию, расчеты?

Ответ эксперта: и в декларации по УСН, и в РСВ будет ОКТМО Москвы. Соответственно, и в ЕНП-уведомлениях на УСН и взносы будет этот код ОКТМО.

А в 6-НДФЛ и уведомлениях на НДФЛ будет код ОКТМО Рязани.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про зачет переплаты

Вопрос № 3. У ИП есть переплата по налогу. Ее можно вернуть деньгами или зачесть в оплату следующего налога? Как можно это сделать?

Ответ эксперта: чтобы вернуть переплату, надо подать заявление о возврате положительного сальдо ЕНС по форме 1112542.

Заявления о зачете переплаты в счет следующего налога подавать не нужно, налог просто будет списан с ЕНС в установленный срок.

Заявление можно подать через личный кабинет ИП. В ЛК заходите: Жизненные ситуации — Распорядиться переплатой. Для подписания нужна КЭП.

Можно вернуть через ЛК физлица, там подпись генерируется прямо в ЛК.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

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