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Карьера бухгалтера

Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году

Какие возможности открываются перед аналитиком, есть ли карьерный рост и как стать успешным специалистом с зарплатой от 200 тыс. рублей в месяц на удаленке.
Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Аналитик 1С уже сейчас востребован во всех компаниях, которые внедряют в работу продукты 1С: от сферы торговли до банков и крупных промышленных предприятий. Трудно найти компанию в России, которая не использовала бы продукты 1С в работе, так что спрос на аналитиков непрерывно растет.

Кто такой аналитик 1С

Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление в компаниях с помощью продуктов 1С, учит сотрудников в компаниях пользоваться обновленными системами.

Какие преимущества есть у этой профессии

Для бухгалтеров карьера аналитика 1С открывает большие возможности, это перспективное направление с огромным количеством плюсов:

  • Высокая зарплата из-за цифровизации бизнеса в России и целой коллекции государственных и частных проектов.

  • Регулярная смена деятельности — аналитики 1С работают на стыке нескольких профессий, поэтому у них есть возможность решать разные задачи.

  • Постоянный карьерный рост: Junior-специалисты, согласно статистике, уже через 1 год достигают уровня Middle (уверенный специалист).

  • Возможность работать удаленно или консультировать клиентов на аутсорсе.

  • Нехватка кадров, из-за этого конкуренция на рынке труда достаточно низкая, поэтому найти выгодное место и реализоваться там проще.

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы стать успешным аналитиком 1С

Бухгалтер — это уже на 50% 1С аналитик  по необходимым для профессии скиллам. Однако, чтобы стать настоящим специалистом, получить квалификацию и хорошую работу, необходимы дополнительные навыки:

  • Системное мышление,  то есть умение видеть картину целиком,  а также взаимосвязь между ее элементами.

  • Комплексный подход  к решению проблемы.

  • Умение работать  в режиме многозадачности.

  • Коммуникативные навыки,  то есть умение слушать  и понимать собеседника.

  • Навыки тайм-менеджмента.

  • Умение работать  с различными инструментами.

  • Знания и опыт  в своей области.

  • Умение работать  в режиме многозадачности.

Возможности карьерного роста бухгалтера и 1С аналитика

Классический сценарий развития карьеры бухгалтера — это планомерный переход к старшему специалисту, то есть к должности главного бухгалтера. Такой рост гарантирует увеличение зарплаты, примерно, в 2 раза, однако на бухгалтера теперь ложится ответственность за все финансовые потоки бизнеса.

У аналитика 1С больше вариантов. Во-первых, для него есть возможность расти не только «вверх», но и развиваться в горизонтальном направлении. Например, аналитик может стать функциональным архитектором, руководителем аналитического отдела компании, руководителем проектов, специалистом по сопровождению или внедрению 1С и т.д.

Как достичь вертикального роста

Если в ваши планы не входит переход в другие отделы и горизонтальный рост, то вы можете улучшать свои навыки и продвигаться наверх от новичка Junior к Middle и, наконец, достичь высшей квалификации и стать Senior. 

Зарплата Senior в среднем составляет 200-350 тыс. рублей. Давайте по порядку — какие обязательные требования выдвигает кандидату на должность начинающего аналитика 1С:

  • знание проектных технологий ведение проектной документации;

  • знание объектной модели 1С;

  • владение нотациями BPMN/IDEF0/EPC;

  • навыки формирования пользовательских инструкций и обучение пользователей.

От опытных специалистов уровня middle ждут:

  • знание управляющих форм; 

  • формирование отчетов через консоль  запросов или систему компоновки данных;

  • грамотное и полноценное написание технического задания.

С профессионалов высшей категории — senior спрашивают:

  • умение читать код;

  • понимание механизмов клиент-серверной работы СУБД;

  • проведение грамотного тестирования произведенных доработок.

Владение какими инструментами делают аналитика 1С более востребованным

Новичка от опытного аналитика 1С отличают не только знание системы 1С, но и наличие дополнительных навыков, например, умение визуализировать результаты или делать удобную статистику.

Open-source-платформа Camunda Modeler — платформа облегчают работу с моделированием,  а благодаря ассортименту встроенных библиотек,  она позволяет легко воссоздавать описанные процессы.

Figma, Balsamiq Cloud  и другие — аналитики 1С зачастую используют их  для создания и просмотра пользовательских интерфейсов.

Платформа Miro и ее аналоги — для визуализации бизнес-процессов и построения различных интерактивных досок аналитики 1С активно используют платформы  для координации командной онлайн-работы в формате интерактивных досок.

Как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 000 рублей

На курсе «Аналитик 1С» вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление в компаниях, научитесь рассчитывать налоги в «1С: Бухгалтерия предприятия».

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

Как устроен курс

В учебе вам будут помогать наши преподаватели. Вас ждут онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любой вопрос, разобрать тему, которая вам трудно дается, или какую-то ситуацию из вашей практики. Кроме этого, с вами на связи будет персональный куратор.

Всего в программе 57 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Отдельный блок посвящен теме внутренних процессов в организации. Вы узнаете, как устроен бизнес изнутри, с какими трудностями он может столкнуться, а также прокачаете свои soft skills — научитесь координировать процесс разработки, ставить ТЗ команде и следить за выполнением задач.

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