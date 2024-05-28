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Клерк
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024: ВЭД, дробление, работа с маркетплейсами, ФСБУ 4/2023. Не пропустите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на июнь 2024 года.
Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024: ВЭД, дробление, работа с маркетплейсами, ФСБУ 4/2023. Не пропустите!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 999 руб.

Анонс вебинаров июня 2024

Не пропустите полезные материалы.

Тема вебинара

Цена, руб.

Дата

Время

1

Дробление бизнеса: признаки, последствия, тенденции проверок ФНС

399

3 июня

15:00

2

Бухгалтерия маркетплейса: особенности договоров и документооборота Озона и Яндекс.Еды

999

4 июня

11:00

3

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов

бесплатно

6 июня

11:00

4

Новый ФСБУ 4/2023 и топ ошибок по итогам аудита за 2023 год

399

18 июня

11:00

5

Как теперь работать с самозанятыми. Первые итоги новых проверок Минтруда

399

19 июня

11:00

6

Что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга

399

20 июня

11:00

7

Управленческий учет: где его настраивать и какими шаблонами пользоваться

399

21 июня

15:00

8

ВЭД для бухгалтера. 10 шагов при экспорте: логистика, документы, риски

998

25 июня

15:00

9

Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии

399

26 июня

15:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 999 руб.

Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.

Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

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Налоги, взносы, пошлины

Новые подробности о введении туристического налога

На основании ст. 132 Конституции Госдума предложила в качестве дополнительного источника налоговых доходов муниципалитетов предоставить органам местного самоуправления право введения на своей территории туристического налога.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с НДС

Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников

Если предоставление бесплатного питания предусмотрено ТК или иными законами, содержащими нормы трудового права, то однозначно нет, не облагается. Иное дело, если это мотивирующее условие содержат лишь локальные акты, трудовой или коллективный договор — тут единого мнения нет и у судов.

Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников
Банки

У Сбера начал работать обменник таиландских батов

В 11 московских офисах Сбербанка туристы смогут обменять рубли на таиландские баты.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Права потребителей

Ради денежных выплат жители Екатеринбурга решили подхватить сальмонеллу

Ради 1 млн рублей покупатели решили специально заразиться сальмонеллезом и забрать компенсацию, о которой объявила торговая сеть.

Управление финансами

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов
Клерк
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024: ВЭД, дробление, работа с маркетплейсами, ФСБУ 4/2023. Не пропустите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на июнь 2024 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Информационные технологии

Пушков: применение ИИ нуждается в серьезной законодательной корректировке

Сенаторы и эксперты обсудили меры противодействия злоупотреблениям с использованием искусственного интеллекта.

Учет в строительстве

Строительство–2024: организация, требования, меры поддержки, кредитование, земельные отношения

Строительная отрасль предполагает большое количество деталей и сложностей. Более того она весьма динамична поэтому часто подвергается изменениям. Не исключением для таких изменений стал и 2024 год.

Строительство–2024: организация, требования, меры поддержки, кредитование, земельные отношения
Кредитование

Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг

При рассмотрении кредитной заявки банки учитывают многие факторы, среди которых, например, уровень и стабильность дохода, наличие других кредитов, трудовой стаж. В том числе оценивают кредитную историю и кредитный рейтинг. Разберемся, чем отличаются эти понятия и что важнее.

Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг
Банки

ЦБ опубликовал обзор финансовой стабильности за 4-й кв. 2023 и 1-й кв. 2024: важные тезисы

«Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости», — ЦБ.

VISAMART
Общество

Как получить загранпаспорт срочно

Как сделать загранпаспорт срочно в Москве: основания для ускорения процедуры, порядок срочного оформления, помощь профессионалов.

Как получить загранпаспорт срочно
Дробление бизнеса

Какие действия совершают налоговики для выявления дробления

Разберитесь с позицией ФНС и судов. Узнайте, кому ждать выездную налоговую проверку и будет ли амнистия по дроблению.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиционный вычет

Инвестиционный вычет могут продлить до 2030 года

По НК применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций прекращается в 2024 году.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в продажу вышел Citroen российского производства, в Санкт-Петербурге открыли государственный центр киберспорта, Apple создаст ИИ для расшифровки совещаний

Подготовили обзор главных событий дня — 27 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтеры

Бухгалтерия рая слушает

А может быть «Бухгалтерия рая» существует? Давайте сравним с «Бухгалтерией ада».

Бухгалтерия рая слушает
2
Пенсии

Преподаватели средних специальных учебных заведений получат право на досрочную пенсию

Возраст учеников вечерних школ и училищ больше не будет влиять на специальный стаж преподавателей. Они смогут получать страховую пенсию досрочно.

Налог на прибыль

К изменению ставки налога на прибыль подходы крайне противоположные

По вопросу о справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, Госдума отметила наличие крайне противоположных подходов к решению.

Банки

Расчеты с кредиторами банка Киви начнутся в июле

Агентство по страхованию вкладов занимается ликвидацией банка Киви и 13 июня проведет собрание кредиторов.

Вакансии

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ЕГАИС

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

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Госдума хочет амнистию для дробления без дополнительных платежей в бюджет и погашения недоимок

Депутаты утвердили рекомендации Правительству по параметрам налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которое налогоплательщики применяют, чтобы остаться на УСН.