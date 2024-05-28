Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024: ВЭД, дробление, работа с маркетплейсами, ФСБУ 4/2023. Не пропустите!

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
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Анонс вебинаров июня 2024
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№
Тема вебинара
Цена, руб.
Дата
Время
1
Дробление бизнеса: признаки, последствия, тенденции проверок ФНС
399
3 июня
15:00
2
Бухгалтерия маркетплейса: особенности договоров и документооборота Озона и Яндекс.Еды
999
4 июня
11:00
3
Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов
бесплатно
6 июня
11:00
4
399
18 июня
11:00
5
Как теперь работать с самозанятыми. Первые итоги новых проверок Минтруда
399
19 июня
11:00
6
Что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга
399
20 июня
11:00
7
Управленческий учет: где его настраивать и какими шаблонами пользоваться
399
21 июня
15:00
8
ВЭД для бухгалтера. 10 шагов при экспорте: логистика, документы, риски
998
25 июня
15:00
9
Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии
399
26 июня
15:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.
Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
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