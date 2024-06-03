Три вопроса по УСН в 2024 году: в закладки бухгалтеру на упрощенке

Учет рекламных расохов на фотоуслуги, доход в виде бонуса, порядок уплаты авансовых платежей — собрали популярные вопросы по теме УСН с ответами экспертов сервиса «Клерк.Консультации».

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Мы выбрали интересные вопросы по теме УСН, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про учет расходов на фотоуслуги для карточек товаров

Вопрос № 1. ИП на УСН (доходы-расходы) занимается производством одежды с последующей продажей на маркетплейсах и собственном интернет-магазине. В своей деятельности часто пользуется услугами фотографов. Можно ли учесть эти услуги в составе расходов, как рекламные?

Ответ эксперта: Да, можно.

Согласно подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК плательщики УСН при определении налоговой базы вправе учитывать расходы на рекламу производимых и реализуемых услуг, товарного знака и знака обслуживания. При этом в п. 2 ст. 346.16 НК определено, что указанные расходы принимаются в порядке, предусмотренном в ст. 264 НК.

П. 4 ст. 264 НК содержит перечень расходов на рекламу, которые в целях налогообложения прибыли не нормируются. Расходы на рекламу, распространяемую через СМИ и информационно-телекоммуникационные сети, в целях налогообложения прибыли не нормируются.

Минфин разъяснял, что расходы, связанные с фото в интернете, могут учитываться для целей налогообложения в полном объеме на основании п. 4 ст. 264 НК (письмо Минфина от 07.12.2011 № 03-03-06/1/812).

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Про доход в виде бонуса от банка

Вопрос № 2. Вновь зарегистрированный ИП на УСН открыл расчетный счет в Сбербанке. Была акция за открытие счета и банк перевёл 3 000,00 рублей на р/с ИП. Эта сумма не является доходом при расчете УСН 6%?

Ответ эксперта: Это ваш внереализационный доход.

В состав внереализационных доходов, которые нужно учитывать при УСН, включаются те же доходы, что и по налогу на прибыль (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК). Список внереализационных доходов является открытым (ст. 250 НК). К ним можно отнести любые облагаемые доходы, не относящиеся к доходам от реализации. Так что этот бонус должен облагаться УСН.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про уплату авансов по УСН

Вопрос № 3. Если в первом и втором квартале к уплате 1%, в третьем прибыль, а по итогу года просто вышли на 1%, как оплачиваются авансовые платежи в течении года?

Ответ эксперта: Подаете уведомления и оплачиваете авансовые платежи как рассчитали. Есть платеж к оплате — оплачиваете, убыток — не платите.

Минимальный налог рассчитывается по году.

Можете платить больше, но уведомления подавайте с правильными суммами. Остаток незачтенных сумм будет копиться на ЕНС в положительном сальдо до срока списания годового налога.

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