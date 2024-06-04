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Обучение для бухгалтеров

Чему учиться, чтобы стать востребованным бухгалтером в эпоху онлайн-сервисов

Многие рабочие процессы сейчас управляются роботами, нейронными сетями или на крайний случай онлайн-сервисами. Зачем работодателю штатный бухгалтер, когда можно просто оформить подписку на сервис? Рассказываем, как победить в этой гонке за рабочее место.
Чему учиться, чтобы стать востребованным бухгалтером в эпоху онлайн-сервисов
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В России почти 3,5 миллиона человек работают бухгалтерами. Это третья по распространенности в стране профессия на сегодняшний день. Есть ли риск, что скоро ее не будет? 

Технологии завоевывают рынок услуг, большое количество компаний выбирают искусственный интеллект или готовые онлайн-сервисы, с которыми может справиться любой человек, даже не имея глубокого понимания сферы.

Однако разработки и ПО не всесильны, поэтому для реальных людей по-прежнему остается работа. Но нужно вовремя подружиться с технологиями, чтобы найти их слабые места и взять на себя эти задачи.

Машине лучше передать рутинные, монотонные операции, которые могут выполняться автономно без интеллектуального участия человека. А вот творческие и особо сложные задания лучше доверить людям.

Кому подойдет онлайн-бухгалтерия

Начинающему предпринимателю или маленькому домашнему производству со средним бюджетом, которые не работают во вредных условиях или не используют онлайн-кассы, выгоднее самостоятельно вести бухгалтерию с помощью онлайн-сервисов. 

Зачастую конструктор онлайн-бухгалтерии включает в себя шаблоны под основные операции учета и расчета налогов, при этом является интуитивно понятным, так что с ними легко справятся сами собственники малого и среднего бизнеса.

Однако простенький сервис вряд ли справится с системой расчета повременной оплаты труда, заметит нестыковки в чеке и сумме оплаты по эквайрингу — такие задачи способен решить только опытный специалист. 

Существует огромное множество сервисов онлайн-бухгалтерии, которые настроены на то, чтобы помогать предпринимателям и организациям самостоятельно решать задачи по учету или делегировать их другим. Есть два варианта сотрудничества с сервисом:

1. Self-сервис

Фирма или ИП оплачивает доступ к сервису и получает в свое распоряжение набор инструментов, с которыми сможет работать даже не специалист. Такие сервисы призваны упростить ведение бухгалтерии и автоматизировать рутинные задачи.

Например, онлайн-бухгалтерия позволяет:

  • рассчитать зарплату, отпускные, больничные и другие выплаты работникам;

  • оформить первичные документы;

  • составить платежки и счета на оплату;

  • заполнить бухгалтерские и налоговые отчеты удаленно;

  • отправить готовые отчеты в проверяющие органы;

  • провести финансовый анализ и т. д.

Но несмотря на широкий функционал ПО не справится с проверкой корректности заполнения отчетов (программа смотрит только на контрольные соотношения, а не на конкретные показатели), не проведет точный анализ документов и налоговую оптимизацию, самое простое — у сервиса не получится корректно свести дебет с кредитом, когда возникнет такая необходимость, она не решит, к какой статье отнести расход, что списать и т. д.

Так что даже сегодня есть большое количество операций, для которых нужен профессиональный опыт и живой ум с аналитическим мышлением.

2. Бухгалтерия на аутсорсе

Кроме сервисов, существуют и другие возможности, чтобы отказаться от штатного бухгалтера, например, передать дела специалистам на аутсорсе.

Суть работы с интернет-бухгалтерией заключается в том, что компания заключает с платформой договор, после чего к каждому клиенту прикрепляется бухгалтер на аутсорсе. Он консультирует, заполняет декларации и отчетность, выполняет как простые рутинные задачи, так и сложные операции.

Но несмотря на то, что работу выполняют внештатные специалисты, ответственность за поданную отчетность остается на предпринимателе. 

Что выгоднее аутсорс, онлайн-сервисы или штатный бухгалтер

Самый надежный вариант — это автоматизировать однообразные, ежедневные задачи с помощью сервисов, а бухгалтеру отдать контроль над разбором более трудных случаев. 

Несмотря на то, что онлайн-сервисы призваны сделать работу бухгалтера быстрее и проще, полностью положиться на машину нельзя. Грамотные специалисты всегда остаются востребованными на рынке труда. Для того, чтобы получить конкурентное преимущество, бухгалтер должен не избегать сервисов, а научиться их применять в работе. 

Профессионал, который владеет не только hard skills, но и умеет налаживать контакты, работать в команде, то есть обладает развитыми soft skills и цифровыми компетенциями — легко найдет работу и сможет быстро подняться по карьерной лестнице. 

На курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы получите комплексные знания в бухгалтерии с нуля, освоите гибкие навыки, изучите современные инструменты и сервисы, чтобы не уступать технологиям, а мастерски использовать их в работе! 

Вы освоите все нужные для работы инструменты: научитесь вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

В курсе 185 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов. Вас также ждет большой практикум по работе в 1С:Бухгалтерия.

Новый поток стартовал 1 июня — присоединяйтесь!

В программе курса вас ждут записи лекций, а также онлайн-встречи, на которых вы вместе с преподавателем будете работать над итоговым проектом.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах бухгалтера. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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