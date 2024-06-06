Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора

Один из возможных сценариев карьерного роста бухгалтера — это переход на престижную должность финдира. Но чем занимается этот специалист и что общего у него с бухгалтером.
Главная задача финансового директора — следить за устойчивостью и стабильной работой бизнеса. В его обязанности входит контроль денежных потоков, расходов и издержек, поиск тонких мест и грамотное распределение бюджета. Налоги и первичка заботят его косвенно, а вот МСФО — его прямая юрисдикция.
Бухгалтеры смотрят на вещи иначе. Основа их работы — нормативные акты, законы, НК, ТК, отчетность и другие документы. Большинство задач направлены на учет операций, а не на их планирование. Бухгалтер отвечает за обработку первички, составление налоговых и бухгалтерских отчетов, а вот оптимизация расходов и наращивание эффективности не его забота.
Главный бухгалтер:
руководит бухгалтерией,
ведет бухгалтерский и налоговый учет,
отслеживает показатели финансово-хозяйственной работы организации,
контролирует бухгалтерскую документацию.
взаимодействует с проверяющими органами,
составляет и сдает отчетность.
Основные навыки, которыми должен владеть финдир — это построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, поиск управленческих решений и их презентация перед руководством и инвесторами.
Все эти знания вы можете получить на новом курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.
Всего за четыре месяца вы овладеете различными инструментами финансового анализа, чтобы принести максимальную прибыль бизнесу, и научитесь:
проводить глубокий анализ финансовой отчетности компаний любого размера и сферы деятельности, выявлять манипуляции данными и убыточные зоны;
оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, видеть перспективы роста;
искать точки увеличения прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;
давать оценку эффективности инвестиционных портфелей, а также составлять портфель для инвестора;
визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков;
делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать решения на основе данных.
работать с таблицами в Excel для построения финансовых моделей, использовать формулы для расчета юнит-экономики;
отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах.
После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Старт первого потока — 15 июня. Записывайтесь!
Как проходит обучение
Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:
1. Знакомство с материалом
Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.
2. Онлайн-встречи с преподавателями
В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах финансового директора. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.
3. Работа с дополнительным материалом
Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.
4. Тестирование
Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.
5. Получение диплома
Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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