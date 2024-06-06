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Карьера бухгалтера

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора

Средняя зарплата финансового директора с опытом — 200—250 тыс. руб., а на стартовых позициях вы можете зарабатывать от 110 до 180 тыс. руб. в месяц. На hh.ru представлено почти 1000 вакансий для специалистов, которые в профессии чуть больше года. Разбираемся, как бухгалтеру вырасти до финдира.
Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Один из возможных сценариев карьерного роста бухгалтера — это переход на престижную должность финдира. Но чем занимается этот специалист и что общего у него с бухгалтером. 

Главная задача финансового директора — следить за устойчивостью и стабильной работой бизнеса. В его обязанности входит контроль денежных потоков, расходов и издержек, поиск тонких мест и грамотное распределение бюджета. Налоги и первичка заботят его косвенно, а вот МСФО — его прямая юрисдикция. 

Бухгалтеры смотрят на вещи иначе. Основа их работы — нормативные акты, законы, НК, ТК, отчетность и другие документы. Большинство задач направлены на учет операций, а не на их планирование. Бухгалтер отвечает за обработку первички, составление налоговых и бухгалтерских отчетов, а вот оптимизация расходов и наращивание эффективности не его забота.

Главный бухгалтер:

  • руководит бухгалтерией,

  • ведет бухгалтерский и налоговый учет, 

  • отслеживает показатели финансово-хозяйственной работы организации,

  • контролирует бухгалтерскую документацию.

  • взаимодействует с проверяющими органами,

  • составляет и сдает отчетность.

Основные навыки, которыми должен владеть финдир — это построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, поиск управленческих решений и их презентация перед руководством и инвесторами.

Все эти знания вы можете получить на новом курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.

Всего за четыре месяца вы овладеете различными инструментами финансового анализа, чтобы принести максимальную прибыль бизнесу, и научитесь:

  • проводить глубокий анализ финансовой отчетности компаний любого размера и сферы деятельности, выявлять манипуляции данными и убыточные зоны;

  • оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, видеть перспективы роста;

  • искать точки увеличения прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;

  • давать оценку эффективности инвестиционных портфелей, а также составлять портфель для инвестора;

  • визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков;

  • делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать решения на основе данных.

  • работать с таблицами в Excel для построения финансовых моделей, использовать формулы для расчета юнит-экономики;

  • отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Старт первого потока — 15 июня. Записывайтесь!

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах финансового директора. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Старт обучения уже 15 июня!

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