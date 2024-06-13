Шпаргалка для бухгалтера на аутсорсе: топ полезных материалов на любой случай

Начиная работать самостоятельно, вам приходится решать множество сложных задач, с которыми вы раньше не сталкивались. Чтобы переход на аутсорс прошел гладко, и дальнейшая работа выстраивалась легко, нужно иметь под рукой подсказки. Рассказываем, где найти ответы на главные вопросы аутсорсера.

Уйти из душного офиса и однообразных задач и стать профессионалом на аутсорсе — отличная идея, но есть и обратная сторона.

Плюсы и минусы работы на аутсорсе

Перед тем, как отправиться в свободное плавание, разберитесь в том, какие преимущества и недостатки есть у этого формата работы — и сможете ли вы их принять.

Плюсы аутсорса:

Сам себе хозяин — у вашего дохода нет потолка. Нет фиксированного оклада, вы сами решаете сколько клиентов возьмете, чтобы выйти на желаемый заработок. Гибкий график. Нет скучных созвонов с коллегами и совещаний, только от вас зависит объем задач, которые вы выполните сегодня. Вы сами выбираете проекты — можете сотрудничать только с теми клиентами, с которыми вам легко и интересно работать.

Минусы аутсорса:

Клиентов приходится искать самостоятельно — иногда это длительный и сложный процесс переговоров, который не всегда проходит гладко. Вы можете рассчитывать только на свои силы и знания. У небольшой фирмы в среднем проходит 200 операций в месяц — нужно дать точный ответ заказчику, сможете вы закрыть все задачи, или ему придется нанимать еще одного специалиста. У вас нет оплачиваемых отпусков, больничных и пособий. В будущем вас ждет минимальная пенсия.

Трудности, с которыми сталкивается бухгалтер на аутсорсе

изменения законов, которые надо знать и учитывать;

клиенты с разными системами налогообложения, которым надо сдавать отчетность, вести учет и платить налоги;

клиенты, у которых есть нестыковки после предыдущего бухгалтера, и надо что-то исправлять в отчетности;

клиенты, которые пришли на консультацию со сложным вопросом;

оформление договоров с клиентами;

расширение круга клиентов (за счет торгующих на маркетплейсах);

масштабирование, рост и т. д.

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1. Статьи-разборы законов и мини-курсы

Уследить за всеми изменениями в законах одному невозможно, особенно если вы оказываете большое количество разнообразных услуг. Поэтому идеальным решением для вас будут разборы актуальных нововведений от экспертов «Клерка».

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Тонкости учета доходов от продаж и вознаграждения маркетплейса подробно разбираются в мини-курсе «Как при УСН учитывать доходы и комиссию, которую берет маркетплейс».

2. Онлайн-курсы

Научитесь находить клиентов и выстраивать с ними работу, узнайте, как создать личный бренд бухгалтера, вести соцсети и продвигать свои услуги на онлайн-курсах.

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4. Справочно-правовая система

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