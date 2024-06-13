🔥Суперцена на курс «Аналитик 1С»! Успейте купить самый дорогой курс «Клерка» со скидкой 78%

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Аналитик 1С уже сейчас востребован во всех компаниях, которые внедряют в работу продукты 1С: от сферы торговли до банков и крупных промышленных предприятий. Трудно найти компанию в России, которая не использовала бы продукты 1С в работе, так что спрос на аналитиков непрерывно растет.
Кто такой аналитик 1С
Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление в компаниях с помощью продуктов 1С, учит сотрудников в компаниях пользоваться обновленными системами.
Какие преимущества есть у этой профессии
Для бухгалтеров карьера аналитика 1С открывает большие возможности, это перспективное направление с огромным количеством плюсов:
Высокая зарплата из-за цифровизации бизнеса в России и целой коллекции государственных и частных проектов.
Регулярная смена деятельности — аналитики 1С работают на стыке нескольких профессий, поэтому у них есть возможность решать разные задачи.
Постоянный карьерный рост: Junior-специалисты, согласно статистике, уже через 1 год достигают уровня Middle (уверенный специалист).
Возможность работать удаленно или консультировать клиентов на аутсорсе.
Нехватка кадров, из-за этого конкуренция на рынке труда достаточно низкая, поэтому найти выгодное место и реализоваться там проще.
Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы стать успешным аналитиком 1С
Бухгалтер — это уже на 50% 1С аналитик по необходимым для профессии скиллам. Однако, чтобы стать настоящим специалистом, получить квалификацию и хорошую работу, необходимы дополнительные навыки:
Системное мышление, то есть умение видеть картину целиком, а также взаимосвязь между ее элементами.
Комплексный подход к решению проблемы.
Умение работать в режиме многозадачности.
Коммуникативные навыки, то есть умение слушать и понимать собеседника.
Навыки тайм-менеджмента.
Умение работать с различными инструментами.
Знания и опыт в своей области.
Умение работать в режиме многозадачности.
У аналитика 1С есть возможность расти не только «вверх», но и развиваться в горизонтальном направлении. Например, аналитик может стать функциональным архитектором, руководителем аналитического отдела компании, руководителем проектов, специалистом по сопровождению или внедрению 1С и т.д.
Как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 000 рублей
На курсе «Аналитик 1С» вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление в компаниях, научитесь рассчитывать налоги в «1С: Бухгалтерия предприятия».
Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.
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Уже через полгода у вас будет достаточно знаний и практических навыков, чтобы устроиться на свою первую работу аналитиком 1С. Карьерные консультанты «Клерка» помогут вам составить грамотное резюме, которое поможет вам заполучить желаемую должность!
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