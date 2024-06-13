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Карьера бухгалтера

🔥Суперцена на курс «Аналитик 1С»! Успейте купить самый дорогой курс «Клерка» со скидкой 78%

Средняя зарплата аналитика 1С на удаленке — 150 тыс. рублей. Опытные специалисты зарабатывают от 250 тыс. рублей в месяц. Сейчас на hh вы можете найти более 11 тыс. вакансий для специалистов разного уровня. Воспользуйтесь шансом купить курс «Аналитик 1С» со скидкой, чтобы уже через полгода начать строить карьеру в этой перспективной сфере.
🔥Суперцена на курс «Аналитик 1С»! Успейте купить самый дорогой курс «Клерка» со скидкой 78%
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Объявляем суперцену на курс профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» с дипломом! Успейте воспользоваться акцией и записаться на новый поток, пока на курс действует скидка 78%.

Обычная цена курса без скидки — 129 900 рублей! Сейчас вы можете купить курс за 29 000 рублей!

Аналитик 1С уже сейчас востребован во всех компаниях, которые внедряют в работу продукты 1С: от сферы торговли до банков и крупных промышленных предприятий. Трудно найти компанию в России, которая не использовала бы продукты 1С в работе, так что спрос на аналитиков непрерывно растет.

Кто такой аналитик 1С

Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление в компаниях с помощью продуктов 1С, учит сотрудников в компаниях пользоваться обновленными системами.

Какие преимущества есть у этой профессии

Для бухгалтеров карьера аналитика 1С открывает большие возможности, это перспективное направление с огромным количеством плюсов:

  • Высокая зарплата из-за цифровизации бизнеса в России и целой коллекции государственных и частных проектов.

  • Регулярная смена деятельности — аналитики 1С работают на стыке нескольких профессий, поэтому у них есть возможность решать разные задачи.

  • Постоянный карьерный рост: Junior-специалисты, согласно статистике, уже через 1 год достигают уровня Middle (уверенный специалист).

  • Возможность работать удаленно или консультировать клиентов на аутсорсе.

  • Нехватка кадров, из-за этого конкуренция на рынке труда достаточно низкая, поэтому найти выгодное место и реализоваться там проще.

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы стать успешным аналитиком 1С

Бухгалтер — это уже на 50% 1С аналитик по необходимым для профессии скиллам. Однако, чтобы стать настоящим специалистом, получить квалификацию и хорошую работу, необходимы дополнительные навыки:

  • Системное мышление, то есть умение видеть картину целиком, а также взаимосвязь между ее элементами.

  • Комплексный подход к решению проблемы.

  • Умение работать в режиме многозадачности.

  • Коммуникативные навыки, то есть умение слушать  и понимать собеседника.

  • Навыки тайм-менеджмента.

  • Умение работать с различными инструментами.

  • Знания и опыт в своей области.

  • Умение работать в режиме многозадачности.

У аналитика 1С есть возможность расти не только «вверх», но и развиваться в горизонтальном направлении. Например, аналитик может стать функциональным архитектором, руководителем аналитического отдела компании, руководителем проектов, специалистом по сопровождению или внедрению 1С и т.д.

Как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 000 рублей

На курсе «Аналитик 1С» вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление в компаниях, научитесь рассчитывать налоги в «1С: Бухгалтерия предприятия».

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

Успейте записаться на новый поток обучения, пока курс стоит 29 000 рублей вместо 129 900 рублей!

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Уже через полгода у вас будет достаточно знаний и практических навыков, чтобы устроиться на свою первую работу аналитиком 1С. Карьерные консультанты «Клерка» помогут вам составить грамотное резюме, которое поможет вам заполучить желаемую должность!

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🔥Суперцена на курс «Аналитик 1С»! Успейте купить самый дорогой курс «Клерка» со скидкой 78%

Средняя зарплата аналитика 1С на удаленке — 150 тыс. рублей. Опытные специалисты зарабатывают от 250 тыс. рублей в месяц. Сейчас на hh вы можете найти более 11 тыс. вакансий для специалистов разного уровня. Воспользуйтесь шансом купить курс «Аналитик 1С» со скидкой, чтобы уже через полгода начать строить карьеру в этой перспективной сфере.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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