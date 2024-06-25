Зачем опытному бухгалтеру курс по бухгалтерии с нуля

На первый взгляд курс «Профессия бухгалтер с нуля» подойдет только тем, кто только планирует стать бухгалтером — человеку без всякого опыта в этой сфере, а практику там делать нечего. Но это не так, наоборот — это возможность изучить новые участки, изменения в законах и сложные ФСБУ на простом и понятном языке.

Для опытного бухгалтера курс по бухгалтерии с нуля — это возможность повысить квалификацию, систематизировать имеющиеся знания, а также освоить новые участки и направления, с которыми еще не приходилось работать.

В курсе более 180 видеоуроков, на которых мы научим вас вести учет основных средств, капитальных вложений, применять все семь ФСБУ, оформлять отпускные, больничные, командировочные и другие пособия, делать расчет НДС, НДФЛ, налога на прибыль, заполнять платежки на уплату ЕНП, работать с разными системами налогообложения (общая, УСН и ПСН) и т. д.

Зачем бухгалтеру повышать квалификацию

Многие финансовые процессы сейчас активно автоматизируют, а задачи передают онлайн-сервисам. Получается, что у бухгалтеров нет будущего? Наоборот! Эта тенденция ведет к тому, что работодатели начинают еще больше ценить профессионалов, экспертов с глубокими знаниями, опытом и высоким профессионализмом, которых не может заменить ни один робот.

Для того, чтобы быть успешным, бухгалтеру нужно регулярно повышать квалификацию, а курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — это способ пройти комплексное обучение и «подтянуть» знания сразу по нескольким направлениям.

Зачем опытному бухгалтеру проходить полный курс по бухгалтерии с нуля

1. Увеличить свой доход

Чем выше ваши компетенции, тем более широкий спектр бухгалтерских услуг вы можете предложить работодателю. Для штатных специалистов это шанс получить повышение и выйти на новый уровень дохода, бухгалтерам на аутсорсе это поможет увеличить клиентскую базу и заработок.

Любые документы, подтверждающие регулярное обучение, станут украшением как вашего резюме, так и портфолио для клиентов.

2. Сменить область работы

Переход на другой участок — это, во-первых, возможность уйти от выгорания, а во-вторых, шанс найти более востребованную и высокооплачиваемую нишу.

3. Получить повышение или начать работать на себя

Неважно, работаете ли вы на одну фирму или как самозанятый ведете на фрилансе несколько организаций. Всегда есть шанс получить новую должность или найти новых клиентов.

Выбор работодателя — это вопрос сравнения с другими бухгалтерами, если вы обладаете лучшей квалификацией, разносторонними знаниями и опытом, то успех будет на вашей стороне.

Кроме этого, курс поможет специалистам, которые делали перерыв в работе, быстро вернуться в бухгалтерские ряды.

Расширьте свои профессиональные возможности на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы получите комплексные знания в бухгалтерии с нуля, освоите гибкие навыки, изучите современные инструменты и сервисы, чтобы не уступать технологиям, а мастерски использовать их в работе! Также вас ждет много практических заданий на работу с документацией и составлении отчетности в 1С.

Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование и практика

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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