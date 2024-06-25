Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Главные трудности и изменения в работе поджидают бухгалтера традиционно осенью и зимой — отчетность по новым правилам, осенний призыв и т. д. Чтобы достойно пройти этот период, начните готовиться к делам уже летом.
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Сделали для вас подборку курсов, которые помогут стартовать в новой профессии и построить успешную карьеру.
Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.
Сможете делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать управленческие решения.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 71%: 12 900 рублей вместо
44 900 рублей.
Бухгалтер маркетплейса
Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет:
научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;
разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;
сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 65%: 9 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 65%: 12 400 рублей вместо
35 200 рублей.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 70%: 7 300 рублей вместо
24 200 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
Улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера.
На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 74%: 7 500 рублей вместо
28 600 рублей.
Аналитик 1С
Вы научитесь анализировать рабочие процессы и визуализировать их для принятия решений собственником, создавать функциональные модели, работать с базами данных и конфигурациями 1С.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
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