Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

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Главные трудности и изменения в работе поджидают бухгалтера традиционно осенью и зимой — отчетность по новым правилам, осенний призыв и т. д. Чтобы достойно пройти этот период, начните готовиться к делам уже летом.

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Сделали для вас подборку курсов, которые помогут стартовать в новой профессии и построить успешную карьеру.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

Сможете делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать управленческие решения.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 71%: 12 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет:

научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;

разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;

сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 65%: 12 400 рублей вместо 35 200 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 70%: 7 300 рублей вместо 24 200 рублей.

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Улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера.

На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Вы научитесь анализировать рабочие процессы и визуализировать их для принятия решений собственником, создавать функциональные модели, работать с базами данных и конфигурациями 1С.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 77%: 29 000 рублей вместо 129 900 рублей.

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