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Обучение для бухгалтеров

Пять лучших онлайн-курсов по профессии аналитик 1С

Результат обучения зависит от многих факторов. Начиная от учебных материалов и заданий до интерфейса и удобства площадки. Мы сравнили самые популярные сегодня на рынке курсы по профессии аналитик 1С и делимся результатами нашего анализа.
Пять лучших онлайн-курсов по профессии аналитик 1С
Иллюст рация: Вера Ревина / Клерк.ру

Для того, чтобы реализовать мечту и освоить новую и востребованную профессию аналитика 1С, нужны две вещи:

  • большое желание и мотивация учиться, прикладывать усилия и не сдаваться,

  • хороший образовательный курс, который поможет вам разобраться в профессии от А до Я, понять ее тонкости и нюансы, узнать лайфхаки от экспертов и практические навыки, с которыми можно пойти в бой.

Но как выбрать подходящий курс? Мы обозначили несколько критериев: длительность обучения, продукты 1С, которые вы освоите, цена, возможность рассрочки, формат и карьерные возможности, чтобы вы могли сравнить разные предложения и выбрать лучший вариант.

Но для начала напомним, кто такой аналитик 1С и какие задачи он решает

Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление в компаниях с помощью продуктов 1С, учит сотрудников в компаниях пользоваться обновленными системами.

Такой специалист «полиглот», потому что может с одинаковой легкостью обсуждать сложные бизнес-процессы с руководством и технические детали работы с программистами. 

В организации аналитик 1С выполняет ряд важных задач:

  • Проводит анализ состояния бизнеса клиента, чтобы определить слабые места и выяснить причину сбоев.

  • Подбирает возможные решения проблем с помощью функций 1С.

  • Составляет техническое задание для разработчиков.

  • Координирует процесс разработки и контролирует все этапы выполнения задач.

  • Проводит тестирование продукта, вносит изменения и коррективы. 

  • Ведет учет всем процессам, составляет документы и отчеты для клиента.

  • Презентует итоговое решение. 

  • Обучает специалистов компании тому, как работать по новым правилам. 

Все это — обязательные хард-скилы, то есть профессиональные знания. Однако аналитик 1С нуждается в хорошо развитых софт-скилах, так как он выступает посредником между большим количеством специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С (в том числе бухгалтером).

Конечно, в маленьких проектах участвует минимальное количество специалистов, но они все равно имеют разную специализацию и собственное понимание задач, поэтому навык построения диалога просто необходим. 

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы стать успешным аналитиком 1С

Бухгалтер — это уже на 50% аналитик  1С по необходимым для профессии скилам. Однако, чтобы стать настоящим специалистом, получить квалификацию и хорошую работу, необходимы дополнительные навыки:

  • Системное мышление, то есть умение видеть картину целиком, а также взаимосвязь между ее элементами.

  • Комплексный подход к решению проблемы.

  • Умение работать в режиме многозадачности.

  • Коммуникативные навыки, то есть умение слушать и

    понимать собеседника.

  • Навыки тайм-менеджмента.

  • Умение работать с различными инструментами.

  • Знания и опыт а своей области.

  • Умение работать в режиме многозадачности.

И, конечно, развитые навыки работы в разных продуктах 1С. Например, при трудоустройстве работодатель может выдвинуть такие требования к кандидату:

  • знание проектных технологий ведение проектной документации;

  • знание объектной модели 1С;

  • владение нотациями BPMN/IDEF0/EPC;

  • навыки формирования пользовательских инструкций и обучение пользователей.

Для того, чтобы освоить этот массив данных нужен грамотно составленный обучающий курс. Рассказываем о самых популярных на рынке предложениях.

1. Skillbox

  • Длительность обучения: 8 месяцев

  • Формат: видео, тесты, персональный куратор

  • Документ: сертификат и свидетельство фирмы 1С

  • Продукты 1С, которые вы освоите: 1С:Предприятие

  • Кому подойдет: новичкам в профессии, консультантам 1С, разработчикам, бухгалтерам, экономистам

  • Помощь в поиске работы: центр карьеры поможет составить грамотное резюме, подберут подходящие вакансии и дадут рекомендации

  • Цена: 123 700 рублей

  • Рассрочка: есть

2. «Нетология»

  • Длительность обучения: 8 месяцев

  • Формат: видео, тесты, вебинары с экспертами, поддержка наставников

  • Документ: диплом о профессиональной переподготовке и свидетельство фирмы 1С

  • Продукты 1С, которые вы освоите: 1С:Бухгалтерия, 1С:Розница, 1С:Документооборот, 1С:Управление торговлей, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:ERP.

  • Кому подойдет: новичкам в профессии, консультантам 1С, разработчикам, бухгалтерам, экономистам

  • Помощь в поиске работы: центр карьеры поможет составить грамотное резюме, подберут подходящие вакансии и дадут рекомендации

  • Цена: 180 000 рублей

  • Рассрочка: есть

3. «Яндекс Практикум»

  • Длительность обучения: 8 месяцев

  • Формат: видео, тесты, воркшопы с наставниками, поддержка кураторов

  • Документ: диплом о профессиональной переподготовке и свидетельство фирмы 1С

  • Продукты 1С, которые вы освоите: 1С:ERP

  • Кому подойдет: новичкам в профессии, консультантам 1С, разработчикам, бухгалтерам, экономистам

  • Помощь в поиске работы: центр карьеры поможет составить грамотное резюме, подберут подходящие вакансии и дадут рекомендации

  • Цена: 112 700 рублей

  • Рассрочка: есть

4. Cors Academy 

  • Длительность обучения: 3 месяца

  • Формат: видео, тесты, воркшопы с наставниками, поддержка кураторов

  • Документ: сертификат, диплом и свидетельство фирмы 1С

  • Продукты 1С, которые вы освоите: 1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия + обзор конфигураций (1С:Управление нашей фирмой, 1С:Зарплата и Управление персоналом, 1С:Документооборот, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С: ERP)

  • Кому подойдет: новичкам в профессии, консультантам 1С, пользователям 1С, менеджерам, разработчикам, бухгалтерам, экономистам

  • Помощь в поиске работы: центр карьеры поможет составить грамотное резюме, подберут подходящие вакансии и дадут рекомендации

  • Цена: три тарифа, профессиональный тариф с карьерными консультациями и встречами с преподавателями от 198 700 рублей

  • Рассрочка: есть

5. «Клерк.ру»

  • Длительность обучения: 6 месяцев

  • Формат: видео, конспекты, тесты, доступ к базе 1С, онлайн-встречи с преподавателями, персональный куратор

  • Документ: диплом о профессиональной переподготовки на 256 ак. часов, который будет внесен в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО

  • Продукты 1С, которые вы освоите: 1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия предприятия,1С: ERP, 1С:СППР, 1С: СКД

  • Кому подойдет: новичкам в профессии, бухгалтерам, экономистам, аналитикам, разработчикам, консультантам 1С

  • Помощь в поиске работы: после получения диплома карьерные консультанты помогут вам составить грамотное резюме, подберут релевантные вакансии и помогут устроиться на вашу первую работу

  • Цена: 129 900 рублей

  • Рассрочка: есть

Воспользуйтесь шансом купить курс профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» с дипломом всего за 29 000 рублей! Записаться

Начните учиться прямо сейчас с выгодным предложением от «Клерка»! 

После прохождения курса вы будете уверенно работать в разных конфигурациях 1С, проводить грамотный анализ рабочих процессов в компании, моделировать и проектировать решения 1С, курировать работу команды разработчиков, презентовать результаты заказчику.

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

В программе курса 57 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. 

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается аналитик 1С. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике. 

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Всего через полгода вы освоите востребованную профессию и сможете начать свой карьерный путь! На hh.ru по запросу «Аналитик 1С» мы нашли более 11 тыс. предложений. Здесь есть вакансии и для начинающих специалистов — более 1 000 работодателей готовы принять аналитика, который только начал свой карьерный путь. Средняя зарплата новичка — 50 тыс. рублей. Специалисты с опытом от года могут рассчитывать на доход от 150 тыс. рублей!

Сделайте шаг к успешной карьере прямо сейчас, пока на курс «Аналитик 1С» действует скидка 78%! Успейте записаться на курс за 29 000 рублей вместо 129 900 рублей. Старт нового потока — 1 июля.

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Пять лучших онлайн-курсов по профессии аналитик 1С

Результат обучения зависит от многих факторов. Начиная от учебных материалов и заданий до интерфейса и удобства площадки. Мы сравнили самые популярные сегодня на рынке курсы по профессии аналитик 1С и делимся результатами нашего анализа.

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