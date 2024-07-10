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ФСБУ

Топ-5 самых сложных ФСБУ: как избежать частых ошибок

Рассказываем о трудностях применения пяти обязательных федеральных стандартов: ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капвложения», ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Топ-5 самых сложных ФСБУ: как избежать частых ошибок
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Несмотря на то, что все эти стандарты уже успешно применяются, у бухгалтеров до сих пор возникает много трудностей во время работы. Мы составили список самых сложных ФСБУ, по которым наши эксперты получают больше всего вопросов.

1. ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Сложность: когда нужно учитывать объект в рамках ФСБУ 25/2018?

Дело в том, что не все договоры, в названии которых есть слово «аренда», подпадают под ФСБУ 25/2018. Чтобы объект бухучета считался объектом аренды в рамках ФСБУ 25/2018, должны соблюдаться 4 условия. Причем одновременно.

Вот эти условия:

  • Определенный срок аренды.

  • Предмет аренды идентифицируется, и арендодатель по своему усмотрению не может заменить его.

  • Арендатор имеет право на получение экономических выгодот использования предмета аренды.

  • Арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды.

2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Сложность: как определить срок  полезного использования бывших в употреблении ОС?

В письме Минфина от 28.03.2024 № 03-03-06/1/27740 сказано, что организация, приобретающая объекты основных средств, бывших в употреблении, в целях применения линейного метода начисления амортизации по этим объектам вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

При этом срок полезного использования данных основных средств может быть определен как установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

3. ФСБУ 26/2020 «Капвложения»

Сложность: когда капвложения признают основным средством и амортизируют?

По ФСБУ 26/2020 капвложения считаются основными средствами после приведения объекта капвложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях.

По нормам ФСБУ 6/2020 начисление амортизации ОС начинается:

  • с даты его признания в бухучете;

  • с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухучете (по решению организации).

То есть, капвложения становятся основными средствами, которые идут в расходы через амортизацию.

4. ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Сложность: кто вправе не применять ФСБУ 5/2019?

Не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» могут только микропредприятия, которые не подлежат обязательному аудиту. Но есть особенности и для НКО.

Так, НКО может принять решение не применять этот ФСБУ в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, например, для канцтоваров.

Кроме того, есть особенности — запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

То есть, не надо проверять такие запасы на обесценение и создавать по ним резерв.

5. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». 

Сложность: в каком случае используемый товарный знак является НМА?

С 2024 года созданные самостоятельно товарные знаки, логотипы и другие средства индивидуализации, а также затраты на их создание не признаются нематериальными активами, поэтому их нужно списывать в расходы.

Затраты организации, связанные с созданием объектов, указанных в подпункте «е» пункта 8 ФСБУ 14/2022, признаются расходами периода, в котором они понесены.

А вот приобретенные товарные знаки нужно учитывать как НМА. Сразу списать их в расходы можно, если их стоимость будет меньше лимита для НМА. Лимит в учетной политике компания устанавливает самостоятельно (п. 7 ФСБУ 14/2022). После этого товарные знаки просто учитываете за балансом. И созданные собственными силами учитываете там же.

Как разобраться с учетом по ФСБУ

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Вы сможете забыть о претензиях налоговиков и начнете с легкостью использовать ФСБУ в учете.

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

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Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

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Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. 

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В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике. 

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