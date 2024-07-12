Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица

Зачет по заявлению
При желании можно подать заявление о зачете КНД 1150057.
В нем надо указать КБК налога, который планируется зарезервировать, ОКТМО, и срок уплаты, который предусмотрен нормами НК для этого налога.
Если срок уплаты не будет соответствовать КБК, то такое заявление не сработает в зачете откажут.
При указании срока уплаты следует учитывать перенос из-за выходных и праздничных дней.
Зачет по ЕНП-уведомлению
Для НДФЛ и страховых взносов в НК прописано особое правило – резервирование (зачет) этих налогов идет автоматически на следующий рабочий день после сдачи уведомления по ЕНП.
Бухгалтер сдает ЕНП-уведомление, что НДФЛ и взносы начислили на ЕНС, но их не только начисляют, но и сразу резервируют (хотя срок уплаты еще не наступил). Если денег на сальдо на все не хватает, то сначала резервируют НДФЛ, потом – страховые взносы.
Зачет имущественных налогов
Еще один случай автоматического зачета – начисление физлицам имущественных налогов. Когда налоговики формируют налоговое уведомление, они сразу смотрят на сальдо ЕНС и если там что-то есть, забирают в счет уплаты налогов за квартиру, авто, дачу.
Точную дату такого зачета владелец ЕНС предугадать не может. В НК она не закреплена. Формировать налоговые уведомления налоговики начинают в сентябре.
Смотрите в нашей таблице, какие налоги как резервируют и что потом происходит с резервом.
Вид резерва
В какой срок резервируют
Какие налоги входят в резерв
Что будет с резервом
По заявлению плательщика
На следующий день после сдачи заявления
Любые налоги, подлежащие уплате в виде ЕНП
Останется на налоге, пока:
По ЕНП-уведомлению
На следующий день после сдачи уведомления
НДФЛ и страховые взносы
Останется на налоге, пока:
По налоговому уведомлению
День направления налогового уведомления
Имущественные налоги физлиц и НДФЛ
Останется на налоге, пока:
Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про ЕНС:
Зарезервированная сумма – это деньги, которые отложены на будущие платежи.
Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.
По срокам подачи заявления ограничений нет, но если переплата возникла больше 3 лет назад, то ее вернуть нельзя.
У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП.
Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.
Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.
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