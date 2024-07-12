₽ Заказать рекламу
Клерк
Сальдо ЕНС

Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица

Положительное сальдо ЕНС можно вернуть или зачесть в счет предстоящей уплаты по конкретному налогу. Причем зачет может быть как добровольным, так и принудительным.
Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Зачет по заявлению

При желании можно подать заявление о зачете КНД 1150057.

В нем надо указать КБК налога, который планируется зарезервировать, ОКТМО, и срок уплаты, который предусмотрен нормами НК для этого налога.

Если срок уплаты не будет соответствовать КБК, то такое заявление не сработает в зачете откажут.

При указании срока уплаты следует учитывать перенос из-за выходных и праздничных дней.

Зачет по ЕНП-уведомлению

Для НДФЛ и страховых взносов в НК прописано особое правило – резервирование (зачет) этих налогов идет автоматически на следующий рабочий день после сдачи уведомления по ЕНП.

Бухгалтер сдает ЕНП-уведомление, что НДФЛ и взносы начислили на ЕНС, но их не только начисляют, но и сразу резервируют (хотя срок уплаты еще не наступил). Если денег на сальдо на все не хватает, то сначала резервируют НДФЛ, потом – страховые взносы.

Зачет имущественных налогов

Еще один случай автоматического зачета – начисление физлицам имущественных налогов. Когда налоговики формируют налоговое уведомление, они сразу смотрят на сальдо ЕНС и если там что-то есть, забирают в счет уплаты налогов за квартиру, авто, дачу.

Точную дату такого зачета владелец ЕНС предугадать не может. В НК она не закреплена. Формировать налоговые уведомления налоговики начинают в сентябре.

Смотрите в нашей таблице, какие налоги как резервируют и что потом происходит с резервом.

Вид резерва

В какой срок резервируют

Какие налоги входят в резерв

Что будет с резервом

По заявлению плательщика

На следующий день после сдачи заявления

Любые налоги, подлежащие уплате в виде ЕНП

Останется на налоге, пока:

  • не возникнет долг по другому налогу

  • не будет подано заявление об отмене зачета

По ЕНП-уведомлению

На следующий день после сдачи уведомления

НДФЛ и страховые взносы

Останется на налоге, пока:

  • не возникнет долг по другому налогу

По налоговому уведомлению

День направления налогового уведомления 

Имущественные налоги физлиц и НДФЛ

Останется на налоге, пока:

  • не возникнет долг по другому налогу

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про ЕНС:

Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Зарезервированная сумма – это деньги, которые отложены на будущие платежи.

Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно

Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

По срокам подачи заявления ограничений нет, но если переплата возникла больше 3 лет назад, то ее вернуть нельзя.

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП.

Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица

Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.

Начать дискуссию

Exnode
Криптовалюта

Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших

Криптовалюту сегодня можно купить в любом крупном городе России, и Новосибирск в этом смысле — не исключение. Другой вопрос — можно ли ее купить за наличные? Ведь подавляющее большинство сервисов работают только онлайн и принимают безналичные банковские переводы. К счастью, криптовалюту в Новосибирске сегодня продают/покупают и за наличные рубли, и все что для этого нужно — найти подходящий сервис!

Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших
Антимонопольное право

ФАС возбудила дело за копирование упаковки печенья «OREO»

Производитель печенья «Умка» скопировал дизайн и расположение элементов с упаковки, которая принадлежит товарному знаку «OREO».

Екатерина Макаренко
Трудовые проверки

Нелегальная занятость. Факторы, которые привлекут внимание КПНЗ

Есть несколько причин, которые могут привлечь внимание Комиссии по противодействию нелегальной занятости (КПНЗ). Одна из них — зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если у вас зарплата ниже МРОТ у 10 или более сотрудников, и их доля составляет более 10% от общего числа сотрудников, то вы автоматически попадаете в поле зрения комиссии.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Exnode
Криптовалюта

Криптообменники в Казани: топ-3 лучших

Популярность криптовалют в России растет с каждым месяцем, и сегодня на них переходят даже те, кто ни разу не имел дела с электронными монетами. Это неудивительно, ведь только с помощью крипты сегодня можно практически без потерь переводить валюту за рубеж и получать деньги от иностранных партнеров. В Казани криптовалюту тоже можно покупать без ограничений, по самым выгодным курсам и за наличные рубли!

Криптообменники в Казани: топ-3 лучших
Обзоры для бухгалтера

👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое.

Регистрация обособленных подразделений

ФНС обновила форму о выборе налоговой для постановки на учет

Изменения затронут регистрацию обособленных подразделений в городах федерального значения и территории, где работают разные налоговые органы.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Сальдо ЕНС

Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица

Положительное сальдо ЕНС можно вернуть или зачесть в счет предстоящей уплаты по конкретному налогу. Причем зачет может быть как добровольным, так и принудительным.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Вячеслав Василевский
Выездные налоговые проверки

История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?

«Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны». Из пункта «А» в пункт «Б» выехали два велосипедиста... Все же помнят эту задачку из начальных классов своей школы? Вот вам ещё одна задачка🤔

История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?
1
VK Tech
Налоговый мониторинг

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году

Налоговый мониторинг — форма налогового контроля, при которой отсутствуют обычные выездные и камеральные налоговые проверки. Рассказываем, что такое налоговый мониторинг, как стать его участником, как его проводят налоговики.

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году
Банки

У клиентов Газпромбанка проблемы с платежами и денежными переводами

Банк предупредил пользователей мобильного приложения, что могут быть проблемы при совершении переводов, платежей и отображении продуктов.

Госзакупки

Экспертиза цен на госзакупках помогла сэкономить больше 11 млрд рублей

Профильный департамент Москвы провел экспертизу начальных максимальных цен на госзакупках. Это позволило сэкономить свыше 11 млрд рублей.

Пользователи интернета

«Ростелеком» заявил о проблемах с оборудованием компании Google

Пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами при загрузке и просмотре контента.

1С:Сервистренд

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш

1С:Фреш представляет собой облачное решение для автоматизации управленческих и бухгалтерских процессов предприятия. Эта система обеспечивает удобный доступ к рабочему пространству из любой точки мира, где есть интернет.

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш
Евгения
Маркетинг

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!

Событие года, на которое Вы и Ваша компания обязательно должна попасть!

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!
6
«Мои самозанятые»
Самозанятые

ЭДО, выплаты и чеки от внештатных исполнителей прямо в 1С. API-решения

После ухода SAP с российского рынка бухгалтерские программы 1С стали абсолютным лидером. Но при всем обилии решений от 1С, остаются пробелы. Например, компании, которые работают с внештатным персоналом, сталкиваются с неудобством в бухучете. Разберем, как работать с исполнителями на НПД в 1С.

ЭДО, выплаты и чеки от внештатных исполнителей прямо в 1С. API-решения
Экономика России

Правительство поддержит паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем

Кабмин направит на поддержку паромного сообщения полуострова с материком 5,7 млрд рублей.

Ипотека

Семейную ипотеку можно оформить на покупку жилья по реновации

По льготной программе можно приобрести жилье, которое введет в эксплуатацию Московский фонд реновации жилой застройки.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

По российской части международной перевозки можно принять к вычету НДС по ставке 20%

Перевозка из России за рубеж облагаются НДС 0%, когда конечный пункт – за границей. С промежуточным маршрутом внутри России – вопрос спорный.

Маркировка товаров

На кассах будут блокировать продажу лекарств без маркировки

По аналогии с молочной продукций, кассы в аптеках объединят с системой маркировки, чтобы не допустить продажу нелегальных медикаментов.

Интересные материалы

Разобраться в налогах
Налоговые проверки

Доначисление налогов по агентскому договору: как избежать рисков переквалификации

Разглядев в агентском договоре сделку совершенно иного рода, налоговики могут его переквалифицировать с доначислением налогов. Разбираемся, как снизить или вообще исключить подобные риски, оформляя отношения с агентом.

Доначисление налогов по агентскому договору: как избежать рисков переквалификации