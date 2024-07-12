Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица

Положительное сальдо ЕНС можно вернуть или зачесть в счет предстоящей уплаты по конкретному налогу. Причем зачет может быть как добровольным, так и принудительным.

Зачет по заявлению

При желании можно подать заявление о зачете КНД 1150057.

В нем надо указать КБК налога, который планируется зарезервировать, ОКТМО, и срок уплаты, который предусмотрен нормами НК для этого налога.

Если срок уплаты не будет соответствовать КБК, то такое заявление не сработает в зачете откажут.

При указании срока уплаты следует учитывать перенос из-за выходных и праздничных дней.

Зачет по ЕНП-уведомлению

Для НДФЛ и страховых взносов в НК прописано особое правило – резервирование (зачет) этих налогов идет автоматически на следующий рабочий день после сдачи уведомления по ЕНП.

Бухгалтер сдает ЕНП-уведомление, что НДФЛ и взносы начислили на ЕНС, но их не только начисляют, но и сразу резервируют (хотя срок уплаты еще не наступил). Если денег на сальдо на все не хватает, то сначала резервируют НДФЛ, потом – страховые взносы.

Зачет имущественных налогов

Еще один случай автоматического зачета – начисление физлицам имущественных налогов. Когда налоговики формируют налоговое уведомление, они сразу смотрят на сальдо ЕНС и если там что-то есть, забирают в счет уплаты налогов за квартиру, авто, дачу.

Точную дату такого зачета владелец ЕНС предугадать не может. В НК она не закреплена. Формировать налоговые уведомления налоговики начинают в сентябре.

Смотрите в нашей таблице, какие налоги как резервируют и что потом происходит с резервом.

Вид резерва В какой срок резервируют Какие налоги входят в резерв Что будет с резервом По заявлению плательщика На следующий день после сдачи заявления Любые налоги, подлежащие уплате в виде ЕНП Останется на налоге, пока: не возникнет долг по другому налогу

не будет подано заявление об отмене зачета По ЕНП-уведомлению На следующий день после сдачи уведомления НДФЛ и страховые взносы Останется на налоге, пока: не возникнет долг по другому налогу По налоговому уведомлению День направления налогового уведомления Имущественные налоги физлиц и НДФЛ Останется на налоге, пока: не возникнет долг по другому налогу

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про ЕНС:

Зарезервированная сумма – это деньги, которые отложены на будущие платежи.

Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.

По срокам подачи заявления ограничений нет, но если переплата возникла больше 3 лет назад, то ее вернуть нельзя.

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП.

Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.