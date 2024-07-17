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Самые востребованные навыки аналитика 1С: обзор вакансий с зарплатой 150+ тыс. рублей

Что должен уметь аналитик 1С, чтобы рассчитывать на высокий доход? Мы проанализировали вакансии и выделили требования, которые работодатели чаще всего предъявляют к кандидатам на должность. Разбираемся, какие скилы нужно подтянуть, чтобы получить заветное место.
Самые востребованные навыки аналитика 1С: обзор вакансий с зарплатой 150+ тыс. рублей

Кто такой аналитик 1С

Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление с помощью продуктов 1С, учит сотрудников пользоваться обновленными системами.

Такой специалист «полиглот», потому что может с одинаковой легкостью обсуждать сложные бизнес-процессы с руководством, сотрудниками и технические детали работы с программистами. 

В организации аналитик 1С выполняет ряд важных задач:

  • Проводит анализ состояния бизнеса клиента, чтобы определить слабые места и выяснить причину сбоев.

  • Подбирает возможные решения проблем с помощью функций 1С.

  • Составляет техническое задание для разработчиков.

  • Координирует процесс разработки и контролирует все этапы выполнения задач.

  • Проводит тестирование продукта, вносит изменения и коррективы. 

  • Ведет учет всем процессам, составляет документы и отчеты для клиента.

  • Презентует итоговое решение. 

  • Обучает специалистов компании тому, как работать по новым правилам. 

Все это — обязательные хард-скилы, то есть профессиональные знания. Однако аналитик 1С нуждается в хорошо развитых софт-скилах, так как он выступает посредником между большим количеством специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С (в том числе бухгалтером).

Рынок вакансий: сколько зарабатывает аналитик 1С

Мы проанализировали вакансии на hh.ru, и по запросу «Аналитик 1С» нашли более 11 тыс. предложений. Здесь есть вакансии и для начинающих специалистов — более 1 000 работодателей готовы принять аналитика, который только начал свой карьерный путь. Средняя зарплата новичка — 50 тыс. рублей.

Большой выбор вакансий на удаленке. Если вы хотите работать из дома, то в среднем можете рассчитывать на 70-150 тыс. рублей в зависимости от опыта.

Ведущие аналитики 1С зарабатывают от 200 тыс. рублей. Причем, достаточно опыта 1-3 года. Главное в данном случае — качество и удачные кейсы. 

Большое количество компаний из разных областей ведут учет на 1С, поэтому вы можете выбрать то направление, которое вам ближе.

Самые востребованные навыки аналитика 1С

Давайте по порядку разбираться — какие обязательные требования выдвигает кандидату в зависимости от уровня профессионализма.

Требования к знаниям новичка

  • знание проектных технологий ведение проектной документации;

  • знание объектной модели 1С;

  • владение нотациями BPMN/IDEF0/EPC;

  • навыки формирования пользовательских инструкций и обучение пользователей.

Вот пример запроса к начинающему аналитику:

Требования к опытным специалистам middle

Плюсом к заниям новичка:

  • знание управляющих форм; 

  • формирование отчетов через консоль  запросов или систему компоновки данных;

  • грамотное и полноценное написание технического задания.

Пример вакансии на middle-специалиста:

Требования к профессионалам высшей категории senior

Плюсом к умениям мидла:

  • умение читать код;

  • понимание механизмов клиент-серверной работы СУБД;

  • проведение грамотного тестирования произведенных доработок.

Где освоить нужные навыки

Все необходимые знания вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» с дипломом, который внесем в реестр ФИС ФРДО.

Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

Всего в программе 57 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. 

2. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается аналитик 1С. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике. 

3. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

4. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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