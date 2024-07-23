Работайте без страха ошибиться! На новом курсе рассказываем, как избежать самых частых ошибок бухгалтеров в учете, отчетности и применении ФСБУ

До сдачи отчетности за второй квартал остаются считанные дни. Уверены, что сделали все без ошибок? Не сомневайтесь в результатах своей работы — вовремя подготовьтесь к трудностям, узнайте, где чаще всего ошибаются бухгалтеры, почему это происходит, чтобы не наступить на те же грабли.
Что вас ждет на курсе
На онлайн-курсе «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете» мы разберем ошибки, связанные с бухгалтерским и кадровым учетом, занижением налоговой базы, применением ФСБУ и т. д. Расскажем, как исправить любую ошибку, чтобы вы работали без страха что-то сделать неправильно.
Вместе с экспертом вы на реальных примерах разберете причины появления ошибок в учете — узнаете, где встречаются сложные определения и неоднозначные требования, чтобы не попасть в ловушку и сделать все строго по нормам.
Мы научим вас работать без паники — расскажем, какие ошибки надо исправить, а какие можно оставить, как есть. Дадим четкий алгоритм того, как исправить ошибки текущего периода и прошлого.
Какие ошибки разберем
На курсе вы получите общий алгоритм действий по
выявлению ошибок;
типичным ошибкам в бухгалтерском и налоговом учете;
порядку исправления ошибок;
сдаче уточненных деклараций.
В видеоуроках мы рассмотрим:
Часто встречающиеся ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям налоговой,
Ошибки бухгалтеров в основных средствах из-за новых ФСБУ,
Типичные ошибки в налоге на прибыль и как исправить ошибки в налоговом учете,
Порядок исправления ошибок,
Ответственность бухгалтера за допущенные ошибки.
Вы получите полезную раздатку — удобные конспекты, а также инструкции со скринами, которые пригодятся вам в работе. Если вы будете сомневаться в правильности заполнения той или иной формы — просто загляните в инструкцию и найдите нужную подсказку!
Практика в рамках курса
Вы на шаблонах реальных документов отработаете полученные навыки, каждую тему будете закреплять практическими заданиями и тестом для самопроверки.
Бухгалтер, знающий, как выявлять ошибки, работает без стресса. Будьте уверенными в себе, избегайте недочетов в работе и повысьте свою ценность в глазах руководителя!
Сейчас вы можете купить наш новый онлайн-курс по специальной цене за 4 290 рублей вместо
15 990 рублей.
После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса на 16 ак. часов.
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