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Обучение для бухгалтеров

Работайте без страха ошибиться! На новом курсе рассказываем, как избежать самых частых ошибок бухгалтеров в учете, отчетности и применении ФСБУ

Мы записали новый практический онлайн-курс «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете», в котором собраны часто встречающиеся ошибки бухгалтеров, и то, как их найти и исправить. После обучения вы будете работать без стресса и нервов, сдадите полугодовую отчетность, а потом и годовую — на ура!
Работайте без страха ошибиться! На новом курсе рассказываем, как избежать самых частых ошибок бухгалтеров в учете, отчетности и применении ФСБУ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

До сдачи отчетности за второй квартал остаются считанные дни. Уверены, что сделали все без ошибок? Не сомневайтесь в результатах своей работы — вовремя подготовьтесь к трудностям, узнайте, где чаще всего ошибаются бухгалтеры, почему это происходит, чтобы не наступить на те же грабли.

Что вас ждет на курсе

На онлайн-курсе «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете» мы разберем ошибки, связанные с бухгалтерским и кадровым учетом, занижением налоговой базы, применением ФСБУ и т. д. Расскажем, как исправить любую ошибку, чтобы вы работали без страха что-то сделать неправильно.

Вместе с экспертом вы на реальных примерах разберете причины появления ошибок в учете — узнаете, где встречаются сложные определения и неоднозначные требования, чтобы не попасть в ловушку и сделать все строго по нормам.

Мы научим вас работать без паники — расскажем, какие ошибки надо исправить, а какие можно оставить, как есть. Дадим четкий алгоритм того, как исправить ошибки текущего периода и прошлого.

Какие ошибки разберем

На курсе вы получите общий алгоритм действий по

  • выявлению ошибок;

  • типичным ошибкам в бухгалтерском и налоговом учете;

  • порядку исправления ошибок;

  • сдаче уточненных деклараций.

В видеоуроках мы рассмотрим:

  • Часто встречающиеся ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям налоговой,

  • Ошибки бухгалтеров в основных средствах из-за новых ФСБУ,

  • Типичные ошибки в налоге на прибыль и как исправить ошибки в налоговом учете,

  • Порядок исправления ошибок,

  • Ответственность бухгалтера за допущенные ошибки.

Вы получите полезную раздатку — удобные конспекты, а также инструкции со скринами, которые пригодятся вам в работе. Если вы будете сомневаться в правильности заполнения той или иной формы — просто загляните в инструкцию и найдите нужную подсказку!

Практика в рамках курса

Вы на шаблонах реальных документов отработаете полученные навыки, каждую тему будете закреплять практическими заданиями и тестом для самопроверки.

Бухгалтер, знающий, как выявлять ошибки, работает без стресса. Будьте уверенными в себе, избегайте недочетов в работе и повысьте свою ценность в глазах руководителя!

Сейчас вы можете купить наш новый онлайн-курс по специальной цене за 4 290 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса на 16 ак. часов.

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Клерк
Обучение для бухгалтеров

Работайте без страха ошибиться! На новом курсе рассказываем, как избежать самых частых ошибок бухгалтеров в учете, отчетности и применении ФСБУ

Мы записали новый практический онлайн-курс «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете», в котором собраны часто встречающиеся ошибки бухгалтеров, и то, как их найти и исправить. После обучения вы будете работать без стресса и нервов, сдадите полугодовую отчетность, а потом и годовую — на ура!

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