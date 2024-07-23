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Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎯 Не бойтесь ошибок, проверок и требований налоговой! Новые курсы «Клерка» научат вас справляться с любыми трудностями в работе. Спеццена 3 690 рублей до 25 июля

Расскажем о том, как избежать ошибок в работе, на курсе «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете», научим отвечать на требования налоговой на курсе «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать», а также поделимся алгоритмом действий во время проверок на курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».
🎯 Не бойтесь ошибок, проверок и требований налоговой! Новые курсы «Клерка» научат вас справляться с любыми трудностями в работе. Спеццена 3 690 рублей до 25 июля
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Мы записали новые полезные курсы, которые пригодятся каждому бухгалтеру. Они помогут избежать проблем на работе, минимизировать риски проверок, штрафов, административной и даже уголовной ответственности!

Это практические онлайн-курсы, а значит, что внутри вас ждет много заданий на отработку навыков заполнения отчетов, ответов на требования, апелляций жалоб и т. д.

Вы получите подробные инструкции по тому, как исправить любую ошибку в учете и отчетности за текущий и прошлый период, в каком порядке предоставлять документы по требованиям налоговой, а также как действовать, чтобы успешно пройти налоговые, трудовые и полицейские проверки.

Кроме этого, вас ждут пошаговые алгоритмы по заполнению документов, исправлению ошибок и т. д.

На проверенных шаблонах вы отточите все необходимые навыки, чтобы спокойно реагировать на любую стрессовую рабочую ситуацию — быстро находить выход, не допускать конфликтов и привлечения к ответственности.

После обучения на онлайн-курсах вы получите сертификаты от Центра обучения Клерка, которые сможете предъявить работодателю.

Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете

До сдачи отчетности за второй квартал остаются считанные дни. Уверены, что сделали все без ошибок? Не сомневайтесь в результатах своей работы — пройдите наш новый онлайн-курс, в котором собраны часто встречающиеся ошибки бухгалтеров, и то, как их найти и исправить.

В видеоуроках мы рассмотрим:

  • Часто встречающиеся ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям налоговой,

  • Ошибки бухгалтеров в основных средствах из-за новых ФСБУ,

  • Типичные ошибки в налоге на прибыль и как исправить ошибки в налоговом учете,

  • Порядок исправления ошибок,

  • Ответственность бухгалтера за допущенные ошибки.

Вместе с экспертом вы на реальных примерах разберете причины появления ошибок в учете — узнаете, где встречаются сложные определения и неоднозначные требования, чтобы не попасть в ловушку и сделать все строго по нормам.

На курсе вы получите общий алгоритм действий по

  • выявлению ошибок;

  • типичным ошибкам в бухгалтерском и налоговом учете;

  • порядку исправления ошибок;

  • сдаче уточненных деклараций.

Сейчас вы можете купить наш новый онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 990 рублей.

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Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать

Каждая компания когда-нибудь получала требование налоговой. Всем известно, что игнорировать требование нельзя, так как это грозит штрафами и блокировкой счетов. На курсе мы даем подробный алгоритм поведения налогоплательщика при получении требования налогового органа.

Вы узнаете:

  • какие бывают требования ИФНС и чем они отличаются,

  • в какие сроки надо отвечать на требования по разным основаниям,

  • как отличить законное требование налоговой от незаконного.

После обучения вы будете легко ориентироваться в разных видах налоговых требований, запомните порядок предоставления документов, научитесь отличать законные и незаконные требования.

На примерах из судебной практики разберете самые частые ошибки бухгалтеров при взаимодействии с ИФНС, будете правильно отвечать на вопросы и сможете защитить себя и компанию от проблем с налоговой.

Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 12 990 рублей.

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Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты

Количество проверок и проверяющих органов в 2024 году выросло, к прежним контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. На новом курсе вы научитесь работать безопасно и правильно защищать свои права во время проверок.

Мы разбираем основные формы налоговых, полицейских и трудовых проверок, рассказываем о разных процедурах проверок — как к ним подготовиться и как вести себя во время проверки.

Вы научитесь предотвращать налоговые риски и минимизируете вероятность проверок. В случае если оповещение о проверке все-таки пришло, подробная инструкция с алгоритмом действий от наших экспертов поможет вам пройти это испытание достойно без стресса и с правильной стратегией защиты собственных прав.

Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 900 рублей.

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🎯 Не бойтесь ошибок, проверок и требований налоговой! Новые курсы «Клерка» научат вас справляться с любыми трудностями в работе. Спеццена 3 690 рублей до 25 июля

Расскажем о том, как избежать ошибок в работе, на курсе «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете», научим отвечать на требования налоговой на курсе «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать», а также поделимся алгоритмом действий во время проверок на курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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