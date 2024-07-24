🧨 Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал! Собрали разборы, курсы и вебинары, которые помогут составить отчеты без ошибок

До 25 июля ИП и организации должны сдать отчетность за второй квартал (полугодие) в ИФНС и СФР. Сделали подборку материалов «Клерка», которые помогут бухгалтеру составить идеальный отчет без ошибок и стресса.

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) должны внести аванс по НДФЛ за себя за первое полугодие.

Компании и ИП на УСН и ЕСХН до 25.07 направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за первое полугодие.

Организации и ИП с сотрудниками сдают:

расчет по страховым взносам в налоговую за первое полугодие (поэтому можно не сдавать персонифицированные сведения о физлицах и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);

расчет 6-НДФЛ за первое полугодие;

уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

ЕФС-1 со сведениями по взносам на травматизм — в СФР.

Компании на ОСНО сдают:

декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2024 (январь-июнь 2024);

декларацию по НДС.

Организации, которые являются плательщиками имущественных налогов, (если есть суммы к уплате) сдают в налоговую уведомление по авансовым платежам по имущественным налогам (за транспорт, землю, имущество) за полугодие 2024.

Кроме того, 25 июля — крайний срок уплаты организациями и ИП на АУСН налога за июнь.

Топ полезных материалов для успешной сдачи отчетности

Полугодовая отчетность — это не единственный период, когда бухгалтеру нужна помощь и поддержка.

Еще есть налоговые проверки, учет в 1С, применение сложных ФСБУ, расчет зарплаты, отпускных и других выплат сотрудникам, ведение воинского учета во время приближающегося осеннего призыва…

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