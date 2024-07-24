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🧨 Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал! Собрали разборы, курсы и вебинары, которые помогут составить отчеты без ошибок

До 25 июля ИП и организации должны сдать отчетность за второй квартал (полугодие) в ИФНС и СФР. Сделали подборку материалов «Клерка», которые помогут бухгалтеру составить идеальный отчет без ошибок и стресса.
🧨 Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал! Собрали разборы, курсы и вебинары, которые помогут составить отчеты без ошибок
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) должны внести аванс по НДФЛ за себя за первое полугодие.

Компании и ИП на УСН и ЕСХН до 25.07 направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за первое полугодие.

Организации и ИП с сотрудниками сдают:

  • расчет по страховым взносам в налоговую за первое полугодие (поэтому можно не сдавать персонифицированные сведения о физлицах и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);

  • расчет 6-НДФЛ за первое полугодие;

  • уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

  • ЕФС-1 со сведениями по взносам на травматизм — в СФР.

Компании на ОСНО сдают:

  • декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2024 (январь-июнь 2024);

  • декларацию по НДС.

Организации, которые являются плательщиками имущественных налогов, (если есть суммы к уплате) сдают в налоговую уведомление по авансовым платежам по имущественным налогам (за транспорт, землю, имущество) за полугодие 2024.

Кроме того, 25 июля — крайний срок уплаты организациями и ИП на АУСН налога за июнь.

Топ полезных материалов для успешной сдачи отчетности

Полугодовая отчетность — это не единственный период, когда бухгалтеру нужна помощь и поддержка.

Еще есть налоговые проверки, учет в 1С, применение сложных ФСБУ, расчет зарплаты, отпускных и других выплат сотрудникам, ведение воинского учета во время приближающегося осеннего призыва…

Всю нужную информацию для того, чтобы вы без проблем справлялись со всеми рабочими задачами — правильно вели учет, составляли квартальную и годовую отчетность, отвечали на требования налоговой и т. д., мы собрали в одной подписке «Клерк.Премиум».

Здесь вы найдете большое количество полезных материалов для решения текущих задач, успешного выхода из сложных рабочих ситуаций и подготовки идеального отчета.

Прямо сейчас, накануне сдачи отчетности за второй квартал, вам пригодятся:

Онлайн-курсы

Разборы законов

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Кроме этого, много нужной бухгалтеру информации по налогам, правилам составления уведомлений, подготовки отчетов в 1С и т. д. вы найдете в вебинарах «Клерка».

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