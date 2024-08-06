Подготовьтесь к применению нового ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» на онлайн-курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 8 ФСБУ в работу»

В 2025 году изменятся правила работы с отчетностью с новым ФСБУ 4/2023 — пора начать подготовку на обновленном курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 8 ФСБУ в работу».

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год организации должны будут применять новый ФСБУ 4/2023. Поэтому мы добавили новый модуль, в наш курс про 7 действующие ФСБУ. Теперь в программе есть отдельный блок, посвященный стандарту 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Для того, чтобы научиться работать с новым ФСБУ вам не придется погружаться в сложные тексты, написанные канцелярским языком. Мы сделали это за вас и записали видеоуроки, в которых наши эксперты понятным языком расскажут вам все о новом стандарте.

Что внутри нового блока

В новом модуле 7 видеоуроков, а также тест для самопроверки, который поможет вам убедиться, что вы хорошо освоили материал и готовы его применять.

В этом блоке мы разберем:

Сферу и начало применения ФСБУ 4/2023

Понятия, закрепленные стандартом

Состав бухгалтерской отчетности

Требования к составу и содержанию информации

Основные изменения в составлении бухгалтерской отчетности

Промежуточную отчетность

Порядок оформления бухгалтерской отчетности и условия ее достоверности

Кроме этого, вы повторите правила применения шести уже действующих ФСБУ, а также ФСБУ 28/2023 — «Инвентаризация», который станет обязательным с 1 апреля 2025 года.

Программа онлайн-курса

В программе курса 74 видеоурока, тесты для закрепления пройденного материала, конспекты и подробные инструкции.

Мы расскажем, как применять в работе все восемь ФСБУ:

ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 25/2018 «Аренда»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»;

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Вас ждет много практических заданий. Вы отработаете навыки заполнения отчетности, научитесь настраивать и вести учет в 1С.

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.

До 9 августа вы можете купить онлайн-курс со скидкой за 3 690 рублей вместо 12 790 рублей.

Купить курс

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».