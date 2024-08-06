Подготовьтесь к применению нового ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» на онлайн-курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 8 ФСБУ в работу»

В 2025 году изменятся правила работы с отчетностью с новым ФСБУ 4/2023 — пора начать подготовку на обновленном курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 8 ФСБУ в работу».
Начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год организации должны будут применять новый ФСБУ 4/2023. Поэтому мы добавили новый модуль, в наш курс про 7 действующие ФСБУ. Теперь в программе есть отдельный блок, посвященный стандарту 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Для того, чтобы научиться работать с новым ФСБУ вам не придется погружаться в сложные тексты, написанные канцелярским языком. Мы сделали это за вас и записали видеоуроки, в которых наши эксперты понятным языком расскажут вам все о новом стандарте.
Что внутри нового блока
В новом модуле 7 видеоуроков, а также тест для самопроверки, который поможет вам убедиться, что вы хорошо освоили материал и готовы его применять.
В этом блоке мы разберем:
Сферу и начало применения ФСБУ 4/2023
Понятия, закрепленные стандартом
Состав бухгалтерской отчетности
Требования к составу и содержанию информации
Основные изменения в составлении бухгалтерской отчетности
Промежуточную отчетность
Порядок оформления бухгалтерской отчетности и условия ее достоверности
Кроме этого, вы повторите правила применения шести уже действующих ФСБУ, а также ФСБУ 28/2023 — «Инвентаризация», который станет обязательным с 1 апреля 2025 года.
Программа онлайн-курса
В программе курса 74 видеоурока, тесты для закрепления пройденного материала, конспекты и подробные инструкции.
Мы расскажем, как применять в работе все восемь ФСБУ:
ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»;
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Вас ждет много практических заданий. Вы отработаете навыки заполнения отчетности, научитесь настраивать и вести учет в 1С.
После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.
До 9 августа вы можете купить онлайн-курс со скидкой за 3 690 рублей вместо
12 790 рублей.
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