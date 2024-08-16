Экспресс-погружение — разберитесь во всех положениях налоговой реформы-2025 за один день

2025 год обещает быть горячим для бухгалтеров — придется много учиться, схватывать на лету, иначе претензии налоговой, штрафы, недовольное начальство… Есть только один выход, чтобы избежать стресса — начать подготовку уже сейчас. Мы придумали, как сэкономить ваше время и разобрать максимум поправок всего за один день!

В следующем 2025 году бухгалтерам нужно готовится к полномасштабной налоговой реформе, которая привнесет много изменений в их работу:

прогрессивная шкала НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кешбэк;

изменения в части налога на прибыль — новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Чтобы подготовиться к нововведениям, у бухгалтеров осталось меньше полугода, а каждая тема требует глубокого погружения и разбора. Но мы нашли выход! Не будем растягивать трудности изучения — хватит и одного дня.

12 сентября мы проведем V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025», где выступят лучшие эксперты-практики, которые на понятном языке объяснят суть изменений — от причины до примеров применения и ответят на ваши вопросы.

Для кого это мероприятие

Встреча будет полезна специалистам в области бухгалтерии, налоговым консультантам, руководителям компаний и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

На встрече обсудим темы, которые сегодня волнуют каждого бухгалтера без исключений — ключевые изменения во всех налогах и как работать по новым правилам, как составлять и сдавать новую отчетность.

Вы не будете паниковать перед поправками 2025 года, а подготовитесь ко всем изменениям заранее: получите подробные инструкции и советы экспертов, на что обращать внимание.

🔥В программе информация, которая необходима каждому бухгалтеру в 2025 году

Налоговая реформа-2025: обзор изменений.

Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

Реестр воинского учета: что подготовить в работе.

Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.

Программа конференции будет обновляться — следите за информацией на сайте.

На конференции выступят лучшие эксперты и практики в своей области

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.

Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области. Автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный МИНЭКО.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025» — не просто череда полезных лекций, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Сейчас вы можете приобрести билет по базовому тарифу за 6 000 рублей. В эту сумму входят:

Кофе-брейки.

Участие в розыгрыше.

Общение и нетворкинг.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат участника в электронном виде.

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Присоединяйтесь к Конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!