Экспресс-погружение — разберитесь во всех положениях налоговой реформы-2025 за один день

В следующем 2025 году бухгалтерам нужно готовится к полномасштабной налоговой реформе, которая привнесет много изменений в их работу:
прогрессивная шкала НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кешбэк;
изменения в части налога на прибыль — новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;
акцизы, налог на имущество и туристический налог;
НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;
амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.
Чтобы подготовиться к нововведениям, у бухгалтеров осталось меньше полугода, а каждая тема требует глубокого погружения и разбора. Но мы нашли выход! Не будем растягивать трудности изучения — хватит и одного дня.
12 сентября мы проведем V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025», где выступят лучшие эксперты-практики, которые на понятном языке объяснят суть изменений — от причины до примеров применения и ответят на ваши вопросы.
Для кого это мероприятие
Встреча будет полезна специалистам в области бухгалтерии, налоговым консультантам, руководителям компаний и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.
На встрече обсудим темы, которые сегодня волнуют каждого бухгалтера без исключений — ключевые изменения во всех налогах и как работать по новым правилам, как составлять и сдавать новую отчетность.
Вы не будете паниковать перед поправками 2025 года, а подготовитесь ко всем изменениям заранее: получите подробные инструкции и советы экспертов, на что обращать внимание.
🔥В программе информация, которая необходима каждому бухгалтеру в 2025 году
Налоговая реформа-2025: обзор изменений.
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Реестр воинского учета: что подготовить в работе.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.
Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.
Программа конференции будет обновляться — следите за информацией на сайте.
На конференции выступят лучшие эксперты и практики в своей области
Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.
Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области. Автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный МИНЭКО.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».
Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Почему стоит прийти на конференцию
V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025» — не просто череда полезных лекций, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
Сейчас вы можете приобрести билет по базовому тарифу за 6 000 рублей. В эту сумму входят:
Кофе-брейки.
Участие в розыгрыше.
Общение и нетворкинг.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат участника в электронном виде.
Присоединяйтесь к Конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
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