🔥 Новый онлайн-курс «Клерка» по налоговой реформе-2025 всего за 3 690 рублей!

В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, которая затронет все бизнес-процессы и коснется доходной части бизнеса:
изменятся лимиты для перехода на УСН,
упрощенцы будут платить НДС,
вырастет налог на прибыль и фиксированные взносы,
появятся новые ставки и вычеты по НДФЛ.
И на изучение этого обширного материала осталось несколько месяцев! Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам и самостоятельно разбираться в сути каждой поправки, мы записали новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025».
Эксперты «Клерка» простым языком расскажут вам обо всех изменения налоговой реформы, объяснят, как с ними работать, и поделятся личными рекомендациями.
Мы обсудим:
изменения в НДФЛ, налоге на прибыль, акцизах, налоге на имущество;
изменения УСН, введение НДС для компаний на УСН;
новый туристический налог;
амнистию при дроблении бизнеса;
за какие периоды можно списать долги;
что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.
После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.
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