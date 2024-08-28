Налоговые проверки, разъяснения ФНС: запрос документов по камералке, запрет требований документов по отмененным КС, резервирование начисленных налогов

Какие документы можно запросить по камеральной проверке по НДС, можно ли требовать документы по отмененным контрольным соотношениям и что будет с пени, если зарезервировать начисленные налоги.

Про требования по отмененным КС

Налогоплательщики стали жаловаться в ФНС по поводу неправомерного запроса требований дачи пояснения в рамках камеральных проверок 6-НДФЛ.

В письме от 15.04.2024 № БС-4-11/4421@ ФНС разъяснила, что направление требований по отменному междокументному контрольному соотношению не допускается.

ФНС уточнила для налоговиков, что направление требований возможно только с учетом фактического наличия обстоятельств и информации, которая служит основанием для запроса пояснений.

Про запрос документов при камеральной проверке по НДС

ФНС в письме от 12.07.2024 № ЕА-2-15/10152 предупредила предпринимателей, что в рамках камеральной проверки, инспектор вправе истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, по которым идет несоответствие.

Каких-либо ограничений по объему и составу истребуемых документов нормы НК не содержат.

Налоговый инспектор самостоятельно определяет объем документов, а также отношение конкретных документов (информации) к деятельности налогоплательщика, которые необходимы для проведения проверки.

Про резервирование доначисленных налогов

Если ФНС вынесла решение о доначислении налогов, то до его вступления в силу компания вправе зарезервировать сумму под это решение. Однако от накопления пеней это не спасет.

ФНС в письме от 22.08.2023 № КЧ-4-8/10713@ дает разъяснение, что обязанность по уплате налога может считаться исполненной только при условии ее учета в совокупной обязанности на ЕНС.

Согласно пп. 9 п. 5 ст. 11.3 НК совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе решений налогового органа со дня вступления в силу соответствующего решения, которое происходит через месяц после вручения решения компании.

Пени учитывают на ЕНС единовременно с недоимкой. Так что даже если компания подает заявление на зачет до вступления в силу решения по проверке, формируется совокупная обязанность по пеням.

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