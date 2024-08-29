Три вопроса по ликвидации ООО, которыми задавались бухгалтеры

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по теме ликвидации ООО, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про кредиторку и упрощенную ликвидацию

Вопрос №1: ООО относится к МСП и ликвидируется в упрощенном порядке. Как провести упрощенную ликвидацию, если у ООО есть кредиторская задолженность?

Ответ эксперта: Процедура упрощенной ликвидации предполагает, что у организации нет задолженностей. Чтобы избежать проблем, лучше ее погасить одним из этих способов:

Получить деньги на погашение от участника общества. Это можно оформить как вклад в имущество, так как оно не будет считаться доходом ООО. Заключить договор перевода долга — с согласия кредиторов долг может принять на себя третье лицо и погасить его. Затем третье лицо прощает выкупленный долг компании. При прощении долга обществу все равно нужно будет уплатить налог на прибыль (единый налог, если ООО на УСН). Заключить со всеми кредиторами соглашения о прощении долга. Это также влечет налоговые последствия и не факт, что контрагенты согласятся с таким решением.

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Про продажу имущества ООО при ликвидации

Вопрос №2: Может ли председатель ликвидационной комиссии после сдачи промежуточного баланса продать имущество компании до сдачи ликвидационного баланса?

Ответ эксперта: после составления ликвидационного баланса ликвидатор обязан продавать имущество для погашения задолженности перед кредиторами.

В соответствии с п. 4 ст. 63 ГК ликвидатор осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов в случае, если имеющихся у ликвидируемого юридического лица денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

В отношении объектов, стоимость которых согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу составляет не более 100 тыс. рублей, проведение торгов не требуется.

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Про подачу сведений в СФР о ликвидаторе

Вопрос №3: Нужно ли подавать персонифицированные сведения в СФР о ликвидаторе?

Ответ эксперта: если с ликвидатором был заключен трудовой или гражданско-правовой договор, на него, как и налюбого другого сотрудника, нужно сдать персонифицированные сведения.

Также о приеме (и увольнении) нужно подать ЕФС-1 подраздел 1.1. раздела 1 не позднее рабочего дня, который следует за днем издания приказа об увольнении или приеме.

Код ОКЗ в ЕФС-1 подраздел 1.1. раздела 1 для ликвидатора, вне зависимости от вида заключенного договора (гражданско-правового или трудового), указывается такой же, как у руководителя: 1120 9 Руководители учреждений, организаций и предприятий.

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