🔥 Готовим бухгалтеров к изменениям в 2025 году! Вернули безлимитные консультации экспертов в подписку Премиум

Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Разобраться с изменениями нужно сейчас и принять стратегические решения для бизнеса.
Только бухгалтер сможет оценить, как изменения повлияют на работу и подсказать руководителю менее рискованные и выгодные варианты по налогообложению. Но для этого ему надо понимать, какие именно изменения произойдут и как повлияют на его работу.
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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