🔥 Готовим бухгалтеров к изменениям в 2025 году! Вернули безлимитные консультации экспертов в подписку Премиум

При покупке комплексной подписки «Клерк.Премиум» для бухгалтера (входят курсы, экспертные статьи, вебинары и др.) до 30 августа включительно, вы получите доступ к безлимитным экспертным консультациям на весь период действия подписки: полгода или год!

Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Разобраться с изменениями нужно сейчас и принять стратегические решения для бизнеса.

Только бухгалтер сможет оценить, как изменения повлияют на работу и подсказать руководителю менее рискованные и выгодные варианты по налогообложению. Но для этого ему надо понимать, какие именно изменения произойдут и как повлияют на его работу.

«Клерк» помогает бухгалтерам, понятно и просто рассказывая об изменениях, объясняя особенности работы в 2025 году для упрощенцев, плательщиков налога на прибыль, работодателей.

Прямо сейчас вы можете оформить годовую подписку, созданную специально для бухгалтера — Клерк.Премиум.

Консультации — безлимитные ответы на вопросы по бухучету, кадрам, налогам, отчетности и многим другим вопросам (безлимит только при условии покупки подписки до 30 августа!). В базе уже более 20 000 консультаций, где вы сможете найти готовые ответы. Наши эксперты отвечают на запросы в среднем за 3 часа.

Специалисты уже изучили новые законы и готовы ответить на все каверзные вопросы. Консультации сопровождаются конкретными рекомендациями для вашего бизнеса, ссылками на нормативные документы, вы можете задавать вопросы конфиденциально в анонимном режиме.

Онлайн-курсы — за короткое время помогают освоить новый участок учета, разобраться в ФСБУ, управленческом учете, исправить ошибки, пройти налоговую проверку или оптимизировать налоги. Все программы уже обновлены по правилам налоговой реформы-2025! Мы актуализируем наши курсы постоянно.

Онлайн курс по изменениям: Налоговая реформа — 2025.

Разборы — закрытые экспертные статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с видео. Понятно, просто, наглядно с образцами, примерами, чек-листами все для безошиочной работы бухгалтера. Вы можете заказать разбор главному редактору.

Вебинары. В подписку входит доступ к новым вебинарам — экспертным прямым эфирам и архиву записей.

ВАЖНО! Все новые вебинары, онлайн-курсы, разборы и консультации будут добавлены в вашу подписку бесплатно.

О вышедших обновлениях вы узнаете из блока «Добавлено в подписку Клерк.Премиум» в личном кабинете. Обновление происходит ежедневно!

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Только до 30 августа предлагаем подписку на сервис Клерк.Премиум с уникальным предложением по безлимитным консультациям со скидкой 50%, за 12 450 руб. на полгода и за 19 900 руб. на год.

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