Как провести финансовый анализ бизнеса и зачем это делать

Развитие компании тесно связано с изменениями и рисками, чтобы очередной шаг не стал крахом, необходимо контролировать ситуацию. Рассказываем, какие задачи решает финанализ и как его грамотно проводить.

Финансовый анализ — это комплексная оценка текущего финансового состояния бизнеса, которая необходима для принятия стратегических и управленческих решений внутри компании.

Какие методы финансового анализа существуют

Несмотря на то, что главная цель финансового анализа — это определение степени финансового благополучия предприятия, существует несколько методов получения различной информации о состоянии компании.

Горизонтальный анализ позволяет сравнить результаты деятельности организации за отчетный период и определить динамику. Похожим образом проводят трендовый анализ , с помощью которого можно выявить тренды и тенденции, также сопоставляя показатели за равные промежутки времени.

Вертикальный анализ дополняет горизонтальный анализ. Он отражает, как отдельные показатели влияют на итоговый результат.

Анализ коэффициентов позволяет проследить за тем, как одни показатели сказываются на других.

С помощью факторного анализа можно определить то, какие факторы или внешние обстоятельства влияют на финансовые показатели.

Для проведения сравнительного анализа финансовые результаты компании сопоставляют с показателями конкурентов.

Зачем проводить финансовый анализ

На основе финансового анализа руководитель принимает стратегические и управленческие решения, определяет курс развития бизнеса.

Кроме этого финансовый анализ помогает:

оценить эффективность или неэффективность расходования ресурсов и активов компании,

выявить риски и потенциальные точки роста для бизнеса,

сделать прогноз будущих результатов.

Финансовый анализ бывает внешним и внутренним. Внутренний проводит штатный работник, полученные данные применяет сама компания.

Внешний аудит выполняет специалист, которого нанимают кредиторы, инвесторы, проверяющие органы (ФНС), которые хотят получить информацию о финансовой устойчивости и ликвидности бизнеса.

Какие показатели необходимы для финансового анализа

В финансовом анализе применяется более 200 коэффициентов. В основе любого финансового анализа лежат четыре основных показателя работы компании:

ликвидность,

рентабельность,

оборачиваемость активов,

рыночная стоимость.

Всю необходимую информацию для проведения анализа можно найти в бухгалтерском (баланс) и управленческом отчетах. В некоторых случаях для более точных измерений могут понадобиться дополнительные отчеты: движение денежных средств, изменения капитала компании, отчет о прибыли и убытке и др.

Ликвидность определяется по бухгалтерскому балансу. Она показывает, насколько быстро бизнес в случае риска сможет рассчитаться по долгам.

Коэффициент текущей ликвидности = Текущие активы / Текущие обязательства

Коэффициент оборачиваемости отражает интенсивность использования (скорость оборота) определенных активов или обязательств.

Оборачиваемость рассчитывается как отношение выручки к средним остаткам актива или обязательства.

Рентабельность — это метрика, которая показывает, насколько эффективно бизнес управляет своими активами.

Рентабельность = (Прибыль / Затраты (или активы)) * 100%

Если для владельца бизнеса рентабельность является ключевым показателем, то инвесторов особенно сильно волнует рыночная активность компании. Так как она отражает стоимость объекта на рынке.

Соответственно, чем выше цена, тем привлекательнее будет бизнес для инвесторов и акционеров.

Больше полезных инструментов для работы с финансами

Освоить необходимые для работы финансовым менеджером инструменты, вы можете на курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника — работать в штате или развиваться самостоятельно на аутсорсе.

В программе 78 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается финансовый директор. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Начните карьеру финансиста, записывайтесь на курс за 9 900 рублей вместо 44 900 рублей. Обучение стартовало 1 сентября — присоединяйтесь!

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге!