Про налоги в 2025 году простыми словами: НДФЛ, НДС, УСН, налог на прибыль / БухТуб

Встречайте новый формат! Теперь не просто рассказываем вам самые горячие бухгалтерские новости, но и обсуждаем их с нашими гостями и экспертами.

Сегодня в студии Борис Мальцев — фаундер «Клерка», бизнесмен, предприниматель, которого волнуют изменения в налогах, и Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», эксперта-бухгалтера, которая и поможет нам разобраться во всех вопросах.

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Сегодня в выпуске:

Зачем все эти изменения.

Что меняется для УСН в зависимости от оборота.

Что меняется для физических лиц.

Как выгоднее работать в 2025 году бизнесу.

Разбираемся, как продать собственность и какие налоги вытекают из этого.

А если ваши сообщения теперь сам Макрон будет читать?

Есть ли какой-то способ подготовиться к изменениям в работе бизнеса?

Вопросы о туристическом налоге.

Полезные ссылки для бухгалтеров:

👉 Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году – удобный сервис от Клерка.



👉 Остается всего неделя до Бухгалтерской конференции «Налоговая реформа 2025». Подключайтесь к событию онлайн, чтобы не пропустить все важные изменения в работе бухгалтеров и бизнеса в 2025 году.



👉 Курс для бухгалтеров по Налоговой реформе от «Клерка». Готовьтесь к изменениям уже сейчас.



👉 Подписка для бухгалтера Клерк.Премиум — постоянная экспертная поддержка и помощь бухгалтеру на весь период налоговой реформы.

В подписку входят: