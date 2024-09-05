Про налоги в 2025 году простыми словами: НДФЛ, НДС, УСН, налог на прибыль / БухТуб

Сегодня в студии Борис Мальцев — фаундер «Клерка», бизнесмен, предприниматель, которого волнуют изменения в налогах, и Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», эксперта-бухгалтера, которая и поможет нам разобраться во всех вопросах.
Смотреть в ВК
Хотите увеличить количество заявок на сайте? Виджеты SmartWidgets помогают 15 000+ владельцам веб-сайтов увеличить продажи.
Экономьте свое время и деньги благодаря готовым решениям и развивайте свой бизнес быстрее!
Реклама: ООО «СмартВиджетс», ИНН 9723220974, erid: LjN8KVVQR
Сегодня в выпуске:
Зачем все эти изменения.
Что меняется для УСН в зависимости от оборота.
Что меняется для физических лиц.
Как выгоднее работать в 2025 году бизнесу.
Разбираемся, как продать собственность и какие налоги вытекают из этого.
А если ваши сообщения теперь сам Макрон будет читать?
Есть ли какой-то способ подготовиться к изменениям в работе бизнеса?
Вопросы о туристическом налоге.
Полезные ссылки для бухгалтеров:
👉 Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году – удобный сервис от Клерка.
👉 Остается всего неделя до Бухгалтерской конференции «Налоговая реформа 2025». Подключайтесь к событию онлайн, чтобы не пропустить все важные изменения в работе бухгалтеров и бизнеса в 2025 году.
👉 Курс для бухгалтеров по Налоговой реформе от «Клерка». Готовьтесь к изменениям уже сейчас.
👉 Подписка для бухгалтера Клерк.Премиум — постоянная экспертная поддержка и помощь бухгалтеру на весь период налоговой реформы.
В подписку входят:
онлайн-курсы;
статьи-разборы законов, вебинары;
консультации — экстренная помощь экспертов по любым вопросам бухучета и налогов;
онлайн посещение всех Бухгалтерских Конференций «Клерка».
Начать дискуссию