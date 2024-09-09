Как получить амнистию по дроблению бизнеса — рассказываем на новом онлайн-курсе «Дробление бизнеса-2025»

На онлайн-курсе «Дробление бизнеса-2025» вы узнаете, как налоговики отслеживают незаконное дробление бизнеса, сможете вовремя подготовиться к проверкам и оформить добровольный отказ от дробления, чтобы получить амнистию за 2022-2024 годы.

ФНС продолжает усиливать контроль над схемами дробления бизнеса. За уклонение от уплаты налогов предпринимателям может грозить уголовная ответственность.

Для того, чтобы помочь вам избежать проблем с законом и сохранить бизнес, мы записали новый онлайн-курс «Дробление бизнеса-2025». Программа курса основана на положениях федерального закона №176-ФЗ от 12 июля 2024 года, который регламентирует проведение амнистии за дробление бизнеса.

Во время обучения мы подробно разберем, что такое добровольный отказ от дробления и какие условия должна соблюсти компания, чтобы воспользоваться амнистией.

Вы получите пошаговую инструкцию по тому, как провести процедуру амнистии по дроблению вашего бизнеса за 2022-2024 годы.

Что в программе

В онлайн-курсе 21 видеоурок, удобные конспекты, дополнительные материалы, пошаговые инструкции и тесты, которые помогут вам закрепить полученные знания.

Вы узнаете

какие признаки дробления бизнеса учитывает ФНС;

как налоговики отслеживают незаконное дробление;

как проходит выездная налоговая проверка по факту дробления;

какое наказание может получить компания за незаконное дробление бизнеса;

кто имеет право на амнистию;

как провести процедуру амнистии.

Проверите, есть ли у вашего бизнеса признаки дробления, которые могут привлечь внимание налоговой, сможете их ликвидировать или заранее подготовиться к выездной проверке, если вам уже пришло уведомление.

Вы получите рекомендации экспертов, а также подробные разъяснения ФНС по тому, как правильно провести процедуру амнистии и уберечь бизнес от негативных последствий.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста. Проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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