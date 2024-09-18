Что нужно знать об осеннем призыве — какие документы сдавать в военкомат

Бухгалтеру, который отвечает в организации за ведение воинского учета, должен быть готов к ежегодной сверке с военкоматом и иметь на руках все необходимые документы. Потому что военкоматы сами определяют дату и время сверки и могут прийти с проверкой в самый неподходящий момент.
О чем нужно предупредить военкомат
Обязанности организации утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».
В частности, вы должны направлять сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных организаций) (Приложение №2 к указанному постановлению). Это нужно направить, если ваш военнообязанный уволится.
Оповещение об изменениях: семейное положение, образование, место работы/жительства/пребывания, состояние здоровья. Это направляется, если у военнообязанного изменятся персональные данные.
Также вы обязаны информировать об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации. И если приходит запрос из военкомата, то на него надо отвечать.
Это минимум, который необходим, чтобы не получить штрафы, которые определены в ст. 21.4 КоАП.
Какие документы по воинскому учету должен вести работодатель
1. Приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе, по форме согласно приложению N 4 к Методическим рекомендациям от 11.07.2017.
Приказом определяются персональный состав и функциональные обязанности работников по ведению воинского учета, в т. ч. бронированию граждан.
Приказ согласовывается с военным комиссаром муниципального образования, осуществляющим свою деятельность в пределах территории, на которой расположена организация (ее структурное подразделение), либо с органом местного самоуправления сельского поселения или органом местного самоуправления городского округа, осуществляющим первичный воинский учет на территориях, где нет военных комиссариатов;
2. План работы по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе
Примерная форма приведена в приложении N 17 к Методическим рекомендациям. План разрабатывается на календарный год и согласовывается с военным комиссариатом муниципального образования (п. 37 Методических рекомендаций);
3. Картотека карточек граждан, поставленных на воинский учет. Это форма N 10, приведенная в приложении N 22 к Инструкции от 22.11.2021 N 700.
4. Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации;
5. Расписки в приеме от граждан документов воинского учета (приложение N 14 к Методическим рекомендациям);
6. Другие документы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и руководителями организаций;
7. Справочная информация по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Как подготовиться к предстоящему призыву
Осенний призыв стартует 1 октября, к этому времени необходимо вспомнить азы ведения воинского учета, а также изучить новые правила, например, как работать с Единым реестром воинского учета и реестром повесток.
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