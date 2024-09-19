Как рассчитать ставку дисконтирования по аренде по ФСБУ 25/2018

Рассчитать ставку дисконтирования номинальных величин будущих платежей по аренде нужно в соответствии с ФСБУ 25/2018. Рассказываем, как это правильно сделать.

По ФСБУ 25/2018 для дисконтирования номинальных величин будущих арендных платежей арендатор применяет ставку, при которой сумма приведенной стоимости арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды равна его справедливой стоимости на дату начала аренды (ставку дисконтирования).

Подобрать ставку дисконтирования можно с помощью ряда функций Excel:

при равных регулярных (аннуитетных) платежах – с помощью функции Excel «СТАВКА»;

при неравных регулярных платежах – с помощью функции ВСД («внутренняя ставка доходности»);

при несистематических платежах — с помощью функции ЧИСТВНДОХ.

Если оценить справедливую стоимость предмета аренды затруднительно, а значит, воспользоваться расчетным способом определения ставки дисконтирования нельзя, применяется ставка, по которой арендатор может привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018).

На практике применяют следующие способы оценки ставки дисконтирования:

средняя ставка по имеющимся долговым обязательствам арендатора — в той же валюте на приблизительно такой же срок;

ставка, определенная на основе рыночной информации — если сделок по привлечению заемных средств у организации нет;

средневзвешенная ставка по кредитам — по данным ЦБ.

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про ФСБУ 25/2018:

Разобрались, как отражать в бухучете ППА в двух вариантах: при упрощенном порядке учета и неупрощенном порядке. В этом материале вы также найдете расчет ставки дисконтирования и приведенной стоимости.

Разобрались: кто обязан применять ФСБУ, что входит в арендные платежи и как вести учет арендатору и арендодателю.

Рассказали, как применять ФСБУ 6/2020 для учета и оценки основных средств, как амортизировать и списывать ОС, а также как учитывать ОС в отчетности.

Разобрались: кто обязан применять стандарт, как признавать и оценивать капвложения в учете и как отражать их в отчетности.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день в подписке выходит новый материал: экспертная статья, мини-курс с короткими видео или развернутые конспекты вебинаров с видео и тестами для самопроверки.

Подписчик может заказать собственный разбор-статью главному редактору «Клерка» вот на этой cтранице. Просто нажмите кнопку Заказать «Разбор» и оставьте заявку. Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1 000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки. А если вы хотите подписаться на целый год сразу, то стоимость подписки в пересчете на месяц будет еще ниже — 255 рублей. Подписаться на год.