Лучшие выступления экспертов на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Самые важные лекции по зарплате и НДФЛ, УСН и налоговой реформе-2025 в нашей подборке.

12 сентября 2024 года в Москве прошла V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», которая собрала сотни специалистов. Главной темой стало самое масштабное событие 2025 года — новая налоговая реформа.

Больше всего предстоящие изменения коснутся расчета и уплаты НДФЛ, работы на УСН — упрощенцев ждет целый каскад нововведений. Подробно эти темы мы разобрали на прошедшей бухгалтерской конференции.

Рассказываем, о чем говорили спикеры, и на что надо обратить особенное внимание.

1. Надежда Самкова: изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения

Обо всех нюансах новых правил в части НДФЛ, страховых взносов и налогу на имущество на конференции рассказала ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД» Надежда Самкова.

Что запомнить:

Новые ставки НДФЛ. Повышенные ставки по шкале будут применяться не ко всей сумме полученного дохода, а только к сумме превышения порогового значения.

Для отдельных доходов резидентов будут действовать две ставки: 13% и 15%. Например, для дохода от продажи имущества.

Для НДФЛ по-новому будут считать срок владения квартирой, купленной за маткапитал.

Пополнится список лиц, которых считают резидентами независимо от времени нахождения на территории РФ.

Кроме этого, спикер подробно рассказала, какие изменения нас ждут в части профессиональных, социальных и стандартных налоговых вычетов, как на бизнес повлияет рост налога на прибыль, а также, что будет с отчетностью по НДФЛ.

Полная запись выступления, а также конспект лекции уже в подписке «Клерк.Премиум». Подписывайтесь и изучайте самую свежую и полезную информацию по НДФЛ, налогу на прибыль и страховым взносам прямо сейчас.

2. Оксана Каверина: как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году

О том, какие изменения ждут упрощенцев и как к ним подготовиться, рассказала руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина.

Что запомнить:

У бизнеса на УСН будет месяц, чтобы доработать без НДС, даже если доход уже больше 60 млн рублей.

Освобождение от уплаты НДС не освобождает от составления счетов-фактур и ведения налоговых регистров по НДС.

Компаниям, занимающимся льготными видами деятельности (льготы по НДС + налогу на прибыль) и компаниям с низкой рентабельностью выгоднее будет уйти с УСН и работать на ОСНО.

В своем выступлении Оксана Каверина привела примеры расчета НДС и дала рекомендации, как выбрать оптимальный налоговый режим бизнесу, чтобы не потерять выгоду.

3. Эльвира Митюкова: налоговая реформа-2025: обзор изменений

Подробный разбор всех ключевых изменений налоговой реформы представила Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.

Что запомнить:

Инвестиционные налоговые вычеты будут выгодны для компаний, которые не собираются продавать основные средства. Федеральный вычет позволит уменьшить налог на прибыль до 50%.

Применять упрощенку в 2025 году смогут также компании и ИП, которые слетели со спецрежима в 2024-м из-за превышения лимита по доходам. Но для перехода на УСН с 2026 года такой поблажки уже не будет.

Статус ИП для ведения бизнеса с 2029 планируют ликвидировать.

Во время выступления Эльвира Митюкова рассказала о новых ставках по налогу на имущество и земельному налогу, рассказала, как подготовиться к изменениям уже сейчас — какие шаги нужно предпринять до конца года, чтобы в 2025 году было легче работать.

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