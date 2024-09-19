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Лучшие выступления экспертов на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Самые важные лекции по зарплате и НДФЛ, УСН и налоговой реформе-2025 в нашей подборке.
Лучшие выступления экспертов на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

12 сентября 2024 года в Москве прошла V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», которая собрала сотни специалистов. Главной темой стало самое масштабное событие 2025 года — новая налоговая реформа.

Больше всего предстоящие изменения коснутся расчета и уплаты НДФЛ, работы на УСН — упрощенцев ждет целый каскад нововведений. Подробно эти темы мы разобрали на прошедшей бухгалтерской конференции. 

Рассказываем, о чем говорили спикеры, и на что надо обратить особенное внимание.

1. Надежда Самкова: изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения

Обо всех нюансах новых правил в части НДФЛ, страховых взносов и налогу на имущество на конференции рассказала ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД» Надежда Самкова.

Что запомнить:

  • Новые ставки НДФЛ. Повышенные ставки по шкале будут применяться не ко всей сумме полученного дохода, а только к сумме превышения порогового значения.

  • Для отдельных доходов резидентов будут действовать две ставки: 13% и 15%. Например, для дохода от продажи имущества.

  • Для НДФЛ по-новому будут считать срок владения квартирой, купленной за маткапитал.

  • Пополнится список лиц, которых считают резидентами независимо от времени нахождения на территории РФ.

Кроме этого, спикер подробно рассказала, какие изменения нас ждут в части профессиональных, социальных и стандартных налоговых вычетов, как на бизнес повлияет рост налога на прибыль, а также, что будет с отчетностью по НДФЛ. 

Полная запись выступления, а также конспект лекции уже в подписке «Клерк.Премиум». Подписывайтесь и изучайте самую свежую и полезную информацию по НДФЛ, налогу на прибыль и страховым взносам прямо сейчас.  

2. Оксана Каверина: как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году

О том, какие изменения ждут упрощенцев и как к ним подготовиться, рассказала руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина.

Что запомнить:

  • У бизнеса на УСН будет месяц, чтобы доработать без НДС, даже если доход уже больше 60 млн рублей.

  • Освобождение от уплаты НДС не освобождает от составления счетов-фактур и ведения налоговых регистров по НДС.

  • Компаниям, занимающимся льготными видами деятельности (льготы по НДС + налогу на прибыль) и компаниям с низкой рентабельностью выгоднее будет уйти с УСН и работать на ОСНО.

В своем выступлении Оксана Каверина привела примеры расчета НДС и дала рекомендации, как выбрать оптимальный налоговый режим бизнесу, чтобы не потерять выгоду.

3. Эльвира Митюкова: налоговая реформа-2025: обзор изменений

Подробный разбор всех ключевых изменений налоговой реформы представила Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.

Что запомнить:

  • Инвестиционные налоговые вычеты будут выгодны для компаний, которые не собираются продавать основные средства. Федеральный вычет позволит уменьшить налог на прибыль до 50%.

  • Применять упрощенку в 2025 году смогут также компании и ИП, которые слетели со спецрежима в 2024-м из-за превышения лимита по доходам. Но для перехода на УСН с 2026 года такой поблажки уже не будет.

  • Статус ИП для ведения бизнеса с 2029 планируют ликвидировать.

Во время выступления Эльвира Митюкова рассказала о новых ставках по налогу на имущество и земельному налогу, рассказала, как подготовиться к изменениям уже сейчас — какие шаги нужно предпринять до конца года, чтобы в 2025 году было легче работать.

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