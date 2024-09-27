Как составить план работ по воинскому учету на 2025 год: шаблоны и примеры

Все организации с сотрудниками обязаны составить план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе, на 2025 год и согласовать его с военным комиссариатом не позднее 31 декабря 2024 года.

Кто отвечает за ведение воинского учета в организации

За состояние учета отвечает руководитель фирмы, который назначает ответственного сотрудника или сотрудников в зависимости от количества лиц, состоящих на воинском учете.

Количество сотрудников, ведущих воинский учет в компании Количество сотрудников, стоящих на учете Один сотрудник, выполняющий обязанности по совместительству От 1 до 499 включительно Один освобожденный сотрудник От 500 до 1 999 включительно Два освобожденных сотрудника От 2 000 до 3 999 включительно Один освобожденный сотрудник На каждые последующие 3 000 сотрудников

Если в компании воинский учет ведут два и более сотрудника, создают отдельное подразделение, которое носит название военно-учетного стола.

Подготовить и подписать план работ по воинскому учету может руководитель отдела кадров или другой сотрудник, ответственный за военно-учетный процесс в конкретном юридическом лице.

Кто отвечает за ведение воинского учета в организации

За состояние учета отвечает руководитель фирмы, который назначает ответственного сотрудника или сотрудников в зависимости от количества лиц, состоящих на воинском учете.

Количество сотрудников, ведущих воинский учет в компании Количество сотрудников, стоящих на учете Один сотрудник, выполняющий обязанности по совместительству От 1 до 499 включительно Один освобожденный сотрудник От 500 до 1 999 включительно Два освобожденных сотрудника От 2 000 до 3 999 включительно Один освобожденный сотрудник На каждые последующие 3 000 сотрудников

Если в компании воинский учет ведут два и более сотрудника, создают отдельное подразделение, которое носит название военно-учетного стола.

Подготовить и подписать план работ по воинскому учету может руководитель отдела кадров или другой сотрудник, ответственный за военно-учетный процесс в конкретном юридическом лице.

Утверждает составленный документ непосредственно владелец компании.

Обязанности специалиста по воинскому учету

1) Проверять у граждан, принимаемых на работу, наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), справок взамен военных билетов или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, в том числе в форме электронного документа, а также подлинность записей в них.

2) Информировать военкоматы об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации в течение пяти рабочих дней со дня их выявления.

3) Заполнять учетные документы в соответствии с записями в документах воинского учета.

4) Разъяснять гражданам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществлять контроль за их исполнением, информировать об ответственности за неисполнение указанных обязанностей.

5) Выдавать гражданам, подлежащим воинскому учету и не имеющим регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также гражданам, прибывшим на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющим регистрации по месту пребывания, при принятии их на работу или увольнении их с работы сведения по установленной форме для постановки на воинский учет по месту пребывания в военкоматах.

6) Направлять в течение пяти дней со дня приема или увольнения в соответствующие военкоматы сведения по установленной форме.

7) Направлять в двухнедельный срок по запросам соответствующих военкоматов необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

8) Сверять не реже одного раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан.

9) Вносить в учетные документы сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете, и в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений сообщать по установленной форме в военкоматы.

10) Оповещать граждан о вызовах (повестках), направленных в письменной и (или) электронной форме соответствующими военкоматами и обеспечить им возможность своевременной явки в места, указанные военкоматами, в том числе в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

Повестку обязаны вручить не позднее чем за три дня до даты явки.

Как заполнить карточку сотрудника

Карточка №10 для картотеки:

Раздел №1: карточки офицеров запаса.

Раздел №2: карточки солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

Раздел №3: карточки военнообязанных запаса женского пола; четвертый раздел — карточки призывников.

Раздел №5: имеющих мобпредписания (при наличии на учете свыше 500 граждан).

В пятом разделе картотеки карточки размещаются по номерам команд (партий), в них — в алфавитном порядке.

О чем необходимо проинформировать военкомат

Недостатки в документах воинского учета.

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете направляются по запросу военкомата.

О приеме или увольнении.

Об изменении сведений о военнообязанном.

Именные списки граждан женского пола.

В каком порядке нужно подать сведения о приеме нового сотрудника

1. Оформить прием на работу или увольнение.

2. Направить в военкомат, в котором работник состоит на учете, извещение о приеме или увольнении.

Извещение составляется в двух экземплярах: первый направляется в военкомат, второй хранится в организации или представляются в военкомат с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) при применении сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации средств криптографической защиты информации.

Срок: в течение 5 дней.

Как сообщить об изменениях в сведениях о военнообязанных

Ответственный специалист должен придерживаться следующего порядка действий:

1. Внести в личную карточку работника сведения об изменении

данных: семейного положения, образования, места жительства,

здоровья, структурного подразделения, должности. Изменения вносятся путем зачеркивания прежней записи и внесения новой записи.

Срок: после изменения сведений.

2. Выдать работнику листок сообщения.

3. Внести запись о выдаче листка сообщения в журнал учета листков сообщений и корешков к ним.

4. Направить работника с листком сообщения в военкомат по месту жительства. Работник, получивший листок сообщения, обязан явиться с ним в военкомат по месту жительства. Уполномоченное лицо военкомата проставляет отметку о получении и возвращает корешок работнику.

Срок: в течение двух недель с момента изменений. Результат — получение корешков листков уведомления с отметкой военкомата.

5. Внести запись о возврате корешков сообщений в журнале учета листков сообщений и корешков к ним.

6. Сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете, направляются организациями в военный комиссариат по месту жительства (месту пребывания) граждан по установленной форме.

Как составить план работ по воинскому учету без ошибок

Подготовьтесь к предстоящим изменениям в воинском учете, чтобы избежать проблем и больших штрафов за ошибки, на нашем курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации в 2024 году: ведение, заполнение документов и работа в 1С».

На курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С:ЗУП.

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Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

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В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается специалист, который ведет воинский учет в организации. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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