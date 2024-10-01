Как бухгалтеру заработать на новых услугах

Рассказываем, чему стоит научиться сейчас, чтобы решать сложные задачи, за которые работодатель готов платить вдвое больше, чем за стандартные бухгалтерские и финансовые услуги. С новыми знаниями вы легко сможете получить повышение на основной работе или начать зарабатывать на аутсорсе.

Любой бизнес нуждается во внутренней аналитике для понимания того, как идут дела в компании, правильно ли расходуется бюджет, есть ли потенциал для роста и т. д. Поэтому требуются специалисты, которые умеют решать эти задачи.

Зачастую в организации есть штатная должность финансового аналитика или финансового менеджера. Однако не все компании могут себе его позволить, так что иногда эти задачи берет на себя финансист или бухгалтер, который обладает достаточными компетенциями — неважно в штате или на аутсорсе.

Услуги ведения внутренней аналитики стоят дорого, потому что играют важную роль в благополучии бизнеса. Бухгалтер, который умеет решать задачи специалиста по финансам, может в разы увеличить свой доход и подняться по карьерной лестнице до финдира.

При желании зарабатывать на услугах финансового консультирования можно и на аутсорсе, выбирать проекты и самому выстраивать свой рабочий график.

Где находить заказы

Освоив новые навыки, расскажите о повышении квалификации начальнику, объясните, что готовы взять на себя дополнительные задачи. Если в вашей компании спроса на услуги по финансовой аналитике не окажется или вас не устроят расценки, то вы можете начать брать отдельные заказы на аутсорсе.

Приступить к поиску клиентов можно на биржах для фрилансеров YouDo.com и Profi.ru. По запросу «услуги финансового аналитика в Москве» мы нашли 2 352 заказа в месяц.

Средняя стоимость одной задачи — три тысячи рублей. В целом диапазон большой от 1 500 до 29 000 рублей в зависимости от сложности задачи.

Собрав клиентскую базу на бирже, вы можете работать, как специалист на аутсорсе, уже с компаниями напрямую.

На какие услуги финансового аналитика сегодня самый высокий спрос

Мы проанализировали более 100 запросов на бирже и выбрали из них пять самых популярных:

оценить состояние бизнеса, финансовая диагностика;

спрогнозировать выручку, денежный поток и прибыль;

составить план бюджета, стратегию для увеличения прибыли;

найти ошибки в управленческом учете и выяснить причину кассового разрыва;

внедрить PNL и ДДС отчетность.

Еще одна важная функция, которую мы не вынесли в отдельный пункт — это создание дашбордов. Зачастую визуализацию используют для презентации больших проектов, поэтому этот навык необходим, если вы планируете работать не только с узконаправленными задачами, но и с крупными клиентами.

За какое время можно освоить навыки финансового аналитика

Получить все необходимые знания вы сможете на курсе профессиональной переподготовки с официальным дипломом «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

Программа рассчитана на четыре месяца с учетом того, что вы будете учиться в комфортном для вас темпе по несколько часов в день.

На курсе профпереподготовки вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника — работать в штате или развиваться самостоятельно на аутсорсе.

В программе 78 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается финансовый менеджер. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Начните карьеру финансиста, записывайтесь на курс за 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

Обучение начинается уже сегодня — 1 октября. Присоединяйтесь!

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