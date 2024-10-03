К осеннему призыву готов! Подборка материалов для бухгалтера по воинскому учету в 2024 году

Сделали для вас подборку полезных материалов на тему ведения воинского учета в организации в 2024 году.

Первого октября стартовал осенний воинский призыв, а это значит, что у бухгалтеров и кадровиков добавилось хлопот. Хотя ставить на учет новых сотрудников, вести карточки работников и отчитываться перед военкоматом нужно в течение всего года.

С ноября в некоторых регионах в тестовом режиме заработал Единый реестр воинского учета и повесток, поэтому сейчас самое время освежить в памяти старые правила ведения воинского учета в организации, а также освоить новые, чтобы работать без штрафов и проблем с военкоматом.

Разборы законов

Кто подлежит постановке на воинский учет — вы узнаете, кто обязан вести воинский учет, на какие категории делятся подлежащие воинскому учету граждане и какие документы проверить, при приеме военнообязанного сотрудника на работу.

Будущие вебинары

8 октября — Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025 — расскажем, как устроен Единый реестр воинского учета и реестр повесток , как будет осуществляться контроль за ведением воинского учета в 2025 году, и какая ответственность ждет работодателя за нарушения законодательства в сфере воинского учета.

17 октября — Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025 — разберем новости воинского учета, научим вести ЭДО с военкоматами.

Записи вебинаров

Воинский учет-2024: за что стали штрафовать и какие последние изменения в пакете документов — поговорим об оцифровке воинского учета, реестре ВУ и реестре повесток, разберем обязанности ответственного за воинский учет в организации и план мероприятий по воинскому учету.

Расскажем, какие штрафы ждут работодателей в 2025 году за нарушения в ведении воинского учета, а также дадим образцы всех документов.

Каталог записей вебинаров

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Обновленный по всем правилам 2024 года онлайн-курс «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С»

Мы расширили программу онлайн-курса и добавили туда дополнительные уроки по работе с реестром воинского учета и реестром повесток. Новые правила вступают в силу уже в ноябре 2024 года, так что сейчас самое время разобраться в изменениях.

Вы узнаете, как устроены Единый реестр воинского учета и реестр повесток, разберетесь в порядке постановки сотрудников на учет, в подготовке отчетности для военкомата, и научитесь работать по новым правилам.

Это практический курс, поэтому все полученные знания по составлению карточек военнообязанных сотрудников и ведению учета в программе 1С:ЗУП вы отработаете на реальных задачах.

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