Как заработать на ведении учета ИП — расскажем на новом онлайн-курсе

На онлайн-курсе «Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов» вы узнаете, как правильно зарегистрировать ИП, выбрать систему налогообложения и работать в личном кабинете предпринимателя. Научитесь вести учет, составлять отчетность и успешно проходить проверки налоговой.

В России зарегистрировано более четырех млн ИП и большинство из них прибегают к помощи бухгалтера для ведения учета. На онлайн-курсе «Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов» разобрали для вас все нюансы работы ИП и составили подробную инструкцию, которая пригодится и бухгалтеру и собственнику бизнеса.

Освойте необходимые инструменты, чтобы более эффективно работать с ИП. Научитесь экономить силы на рутинных задачах, расширьте список клиентов и зарабатывайте больше, тратя на работу меньше времени.

Что в программе

В бухгалтерском учете ИП есть много тонких мест, когда легко допустить фатальную ошибку, исправить которую будет непросто. Следствием может быть и штраф и ликвидация ИП.

Важно правильно выбрать систему налогообложения, грамотно составлять отчетность в налоговую и СФР, подавать декларацию, заключать договоры с сотрудниками и т. д. Чтобы вы не допускали одни и те же ошибки, мы разобрали все самые важные темы для ИП в новом онлайн-курсе.

После обучения вы сможете регистрировать ИП и вносить изменения в регистрационные данные, выбирать выгодную для ИП систему налогообложения, пользоваться личным кабинетом ИП, вести учет и отчетность ИП, проходить налоговые проверки без проблем и штрафов.

Программа составлена с учетом налоговой реформы-2025 и изменений, которые коснутся ИП в 2025 году.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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